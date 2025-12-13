Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन मेहनत, दबाव और आंतरिक असंतुलन का है. आप खुद को कई जिम्मेदारियों के बीच फंसा महसूस कर सकते हैं. भीतर क्रोध और अधीरता रहेगी, लेकिन अगर आपने भावनाओं को काबू में रखा तो दिन का रुख आपके पक्ष में जा सकता है. आज का समय जल्दबाजी नहीं, बल्कि रणनीति और अनुशासन मांगता है.

Career: ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा. वरिष्ठों से मतभेद संभव हैं, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी अंततः पहचान दिलाएगी.

Love: लव लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है. गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते में दूरी ला सकते हैं.

Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा अभ्यास और दोहराव पर ध्यान देना होगा.

Health: थकान, सिरदर्द और रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: निवेश के मामलों में सावधानी जरूरी है. नुकसान हो सकता है.

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन संतुलन और समझदारी का है. आप सुख-सुविधा, धन और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचेंगे. भावनात्मक फैसले लाभ दे सकते हैं, लेकिन जिद या हठ नुकसान का कारण बन सकती है.

Career: ऑफिस में काम की गति स्थिर रहेगी. बिजनेस से जुड़े लोगों को आज बड़े फैसले टालने चाहिए.

Love: लव रिलेशन में भावनात्मक स्थिरता आएगी. साथी से सहयोग और अपनापन मिलेगा.

Education: प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में फोकस बेहतर रहेगा.

Health: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही नुकसान दे सकती है.

Finance: निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. पुराने निवेश की समीक्षा करें, नया जोखिम न लें.

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन भागदौड़, बातचीत और फैसलों से भरा रहेगा. आपकी वाणी और विश्लेषण क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हानि भी दे सकता है. आज हर बात को दो बार जांचना जरूरी है.

Career: ऑफिस में मीटिंग, कॉल और डील से जुड़े काम बढ़ेंगे. बिजनेस में नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन भरोसा करने से पहले जांच जरूरी है.

Love: लव लाइफ में संवाद बढ़ेगा. पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा, लेखन और प्रैक्टिकल विषयों में सुधार के संकेत हैं.

Health: मानसिक थकान और गर्दन-कंधे में जकड़न संभव.

Finance: नुकसान का योग है. बाजार की अफवाहों से दूर रहें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज मन भावनात्मक रहेगा और आप निजी जीवन, घर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा सोचेंगे. भावनाओं में लिया गया निर्णय बाद में बोझ बन सकता है, इसलिए आज व्यावहारिक सोच जरूरी है.

Career: ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी. बिजनेस में आज बैकग्राउंड प्लानिंग और रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा.

Love: लव रिलेशन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं तनाव ला सकती हैं.

Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ध्यान भटक सकता है, अनुशासन जरूरी है.

Health: पेट, नींद या तनाव से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: बजट संभालकर चलें. किसी के कहने पर कहीं धन का निवेश न करें.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.