Aaj Ka Mesh Rashifal 5 October 2025: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद, सेहत का रखें विशेष ध्यान! पढ़ें मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 5 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. चन्द्रमा 11वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आपके कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. दवाइयों और हेल्थ चेकअप में लापरवाही न करें. किसी पुरानी समस्या के लिए आज अतिरिक्त खर्च हो सकता है. योग और प्राणायाम से मानसिक संतुलन बनाए रखें.
बिज़नेस राशिफल
व्यापार में आज नए अवसर मिलेंगे. बाहरी पार्टियों से लाभकारी ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. यदि कार्य प्रणाली में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह समय शुभ रहेगा. किसी वरिष्ठ के सुझाव से काम में तेजी आएगी.
नौकरी राशिफल
एंप्लॉयड लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है. वर्किंग वुमन को सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे कार्य समय पर पूरे होंगे. नई जिम्मेदारियां आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएँगी.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स का सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और पुराने अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा. करियर को लेकर लिया गया निर्णय सही साबित होगा.
लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के सहयोग से घर का रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है. परिवार में कुछ छोटे व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा. सामाजिक या राजनीतिक कार्यों में शामिल लोगों को विशेष उपलब्धि मिलेगी.
धन राशिफल
आज आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. हालांकि दवाइयों या जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. आय के नए स्रोत धीरे-धीरे खुलते दिखाई देंगे. धन निवेश सोच-समझकर करें.
शुभ अंक – 1
शुभ रंग – सफेद
उपाय – भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज निवेश करना उचित रहेगा?
आज अल्पकालिक निवेश या साझेदारी से पहले सोच-विचार करें. जल्दबाज़ी से बचें.
Q2 क्या करियर में बदलाव का यह सही समय है?
हाँ, यदि आप नए अवसरों की तलाश में हैं तो आज से शुरुआत करना लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
