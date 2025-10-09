Aaj Ka Makar Rashifal 9 October 2025: गुरुवार के दिन मकर राशि के जातक व्यापार में बरतें सावधानी! पढ़ें आज का राशिफल
Today Capricorn Horoscope 9 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के चौथे भाव में गोचर से आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं. घर में बुजुर्गों या अन्य सदस्यों की शिकायतें परेशान कर सकती हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में पूरा न करें; सोच-समझकर और योजना बनाकर ही आगे बढ़ें.
कार्यक्षेत्र में सतर्कता और मेहनत जरूरी है, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है. पढ़ें आज का मकर राशिफल-
परिवार राशिफल
घर का वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है. परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. समय आपके पक्ष में नहीं रहेगा, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें. बुजुर्गों की सलाह का पालन करना लाभकारी होगा.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में मतभेद या छोटी-छोटी उलझनें रह सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संवाद और समझ बनाए रखें. संयम और सहनशीलता से रिश्ते में स्थिरता बनी रहेगी.
व्यापार राशिफल
व्यापारियों को अपने व्यावसायिक पार्टियों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत है. प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन सही योजना और सोच-समझकर कदम उठाने से लाभ प्राप्त होगा.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में कार्य करते समय अधिक गंभीर और सतर्क रहें. आलस्य या लापरवाही से बचें. कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही कार्य सफल होगा.
युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने व्यवहार और अनुशासन में सुधार लाएं. सामाजिक और कार्यस्थल पर उनकी छवि मजबूत रहेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पेट कमजोर बना हुआ है, इसलिए खान-पान और डाइट चार्ट का पालन पूरी सावधानी से करें. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक 4
शुभ रंग ब्राउन
उपाय गुरुवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं.
FAQs
Q1. क्या पार्टनरशिप बिजनेस में आज प्रोजेक्ट शुरू करना सुरक्षित रहेगा?
नहीं, किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें; सोच-समझकर कदम उठाएं.
Q2. क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है?
हाँ, पेट कमजोर है, इसलिए डाइट और खान-पान का पूरा ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL