हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kark Rashifal 6 October 2025: आज बिजनेस में लाभ के योग, सेहत के प्रति सावधानी रखने की जरूरत! पढ़ें सोमवार का कर्क राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 6 October 2025: आज बिजनेस में लाभ के योग, सेहत के प्रति सावधानी रखने की जरूरत! पढ़ें सोमवार का कर्क राशिफल

Today Cancer Horoscope 6 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए का दिन सोमवार विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Oct 2025 02:45 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 6 October 2025 in Hindi चन्द्रमा 9वें भाव में विराजमान हैं, जिससे आज अच्छे कार्यों से आपका भाग्य चमकेगा. वृद्धि योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियाँ बनेंगी और आप पिछली भरपाई को पूरा करने में सफल रहेंगे.

बिजनेसमैन को फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रचार-प्रसार का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आज का मंत्र है, “जो दिखेगा वही बिकेगा.” दिन का अधिकांश हिस्सा कर्मप्रधान रहेगा और भाग्य आपके प्रयासों का साथ देगा.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और नींद भी बेहतर रहेगी. दिनभर की भागदौड़ के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलेगी.

बिज़नेस राशिफल
व्यापार में वृद्धि योग के कारण लाभ के अवसर बन रहे हैं. पार्टनरशिप में किए जा रहे कार्य फायदेमंद साबित होंगे. पुराने क्लाइंट्स से लाभ या नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं. फेस्टिव सीजन के लिए मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर ध्यान दें.

नौकरी राशिफल
ऑफिस में सीनियर्स और बॉस को प्रसन्न करने के लिए कार्यस्थल के नियमों का पालन करें. किसी अन्य की समस्या के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने दायित्वों पर केंद्रित रहें. आपके प्रोफेशनल एप्रोच की सराहना होगी.

युवा और करियर राशिफल
हायर स्टडी करने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में कम और दोस्तों के साथ बातचीत में अधिक रहेगा. आज फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा. राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवाओं को विशेष उपलब्धि मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल
फेस्टिवल सीजन के चलते घर में खुशी और चहल-पहल बनी रहेगी, हालांकि खर्चों में वृद्धि आपको थोड़ा असहज कर सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी.

धन राशिफल
घरेलू जरूरतों और उत्सव से जुड़े खर्चों में वृद्धि संभव है. हालांकि आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. पैसों को लेकर संयम रखें और फिजूलखर्ची से बचें.

शुभ अंक – 2
शुभ रंग – हरा (Green)
उपाय – भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, साझेदारी या पुराने प्रोजेक्ट में दोबारा निवेश करना लाभदायक रहेगा.

Q2. क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता रहेगी?
नहीं, आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और नींद पूरी होगी. केवल भोजन और दिनचर्या में नियमितता रखें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Oct 2025 02:45 AM (IST)
Cancer Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
