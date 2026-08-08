Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय न करें, देखें मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज सावन कृष्ण दशमी तिथि और शनिवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 8 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार है. शनिदेव की पूजा के समय तिल के तेल का दीपक जलाने के साथ लोबान की धूप भी दिखा सकते हैं. इससे पूजा का वातावरण पवित्र माना जाता है.
इसके अलावा आज से एकादशी तिथि भी लग रही है. ऐसे में व्रत करने वाले सात्विक भोजन ही करें साथ ही तन-मन की पवित्रता बनाए रखें.
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8 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 August 2026)
- तिथि – दशमी (7 अगस्त 2026, शाम 4:37 बजे से 8 अगस्त 2026, दोपहर 1:59 बजे तक)
- वार – शनिवार
- नक्षत्र – रोहिणी
- योग – ध्रुव
- सूर्योदय – सुबह 5:50
- सूर्यास्त – शाम 7:02
- चंद्रोदय – रात्रि 12:16
- चंद्रास्त – दोपहर 1:29
- चंद्र राशि – वृषभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:50 बजे से लगभग 10:47 बजे तक
- शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:44 बजे से रात 7:02 बजे तक
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)
- राहुकाल – सुबह 9:08 बजे से 10:47 बजे तक
- यमगण्ड काल – दोपहर 2:05 बजे से 3:44 बजे तक
- गुलिक काल – सुबह 5:50 बजे से 7:29 बजे तक
- भद्रा – दोपहर 1:59 बजे तक (विष्टि करण)
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar -8 August 2026)
- सूर्य – कर्क
- चंद्रमा – वृषभ
- मंगल – मिथुन
- बुध – कर्क
- गुरु – मिथुन
- शुक्र – कन्या
- शनि – मीन
- राहु – कुंभ
- केतु – सिंह
8 अगस्त का राशिफल
- मेष: करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा और हनुमान जी की पूजा से शुभ फल प्राप्त होंगे.
- वृषभ: कार्यों में सतर्क रहें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
- मिथुन: लेन-देन सोच-समझकर करें, वाणी पर संयम रखें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
- कर्क: कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, परिवार का साथ मिलेगा और शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
- सिंह: निवेश में सावधानी बरतें, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सूर्य देव को जल अर्पित करें.
- कन्या: निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुंदरकांड का पाठ करें.
- तुला: रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में मधुरता रहेगी और बहते जल में तिल प्रवाहित करें.
- वृश्चिक: खर्चों पर नियंत्रण रखें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
- धनु: कारोबार में धैर्य रखें, परिवार का सहयोग मिलेगा और भगवान विष्णु को चने की दाल व गुड़ अर्पित करें.
- मकर: नए अवसर मिलेंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी और शनि चालीसा का पाठ करें.
- कुंभ: करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और शमी के पौधे की पूजा करें.
- मीन: जल्दबाजी से बचें, जीवनसाथी का सहयोग करें और शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं.
काला, नीला, पर्पल
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