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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय न करें, देखें मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय न करें, देखें मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज सावन कृष्ण दशमी तिथि और शनिवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Aug 2026 07:17 AM (IST)
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Hindi Panchang, 8 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार है. शनिदेव की पूजा के समय तिल के तेल का दीपक जलाने के साथ लोबान की धूप भी दिखा सकते हैं. इससे पूजा का वातावरण पवित्र माना जाता है. 

इसके अलावा आज से एकादशी तिथि भी लग रही है. ऐसे में व्रत करने वाले सात्विक भोजन ही करें साथ ही तन-मन की पवित्रता बनाए रखें.

8 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 August 2026)

  • तिथि – दशमी (7 अगस्त 2026, शाम 4:37 बजे से 8 अगस्त 2026, दोपहर 1:59 बजे तक)
  • वार – शनिवार
  • नक्षत्र – रोहिणी
  • योग – ध्रुव
  • सूर्योदय – सुबह 5:50
  • सूर्यास्त – शाम 7:02 
  • चंद्रोदय – रात्रि 12:16
  • चंद्रास्त – दोपहर 1:29
  • चंद्र राशि – वृषभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:50 बजे से लगभग 10:47 बजे तक
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:44 बजे से रात 7:02 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – सुबह 9:08 बजे से 10:47 बजे तक
  • यमगण्ड काल – दोपहर 2:05 बजे से 3:44 बजे तक
  • गुलिक काल – सुबह 5:50 बजे से 7:29 बजे तक
  • भद्रा – दोपहर 1:59 बजे तक (विष्टि करण)

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar -8 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – वृषभ
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – मिथुन
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

8 अगस्त का राशिफल

  • मेष: करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा और हनुमान जी की पूजा से शुभ फल प्राप्त होंगे.
  • वृषभ: कार्यों में सतर्क रहें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • मिथुन: लेन-देन सोच-समझकर करें, वाणी पर संयम रखें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
  • कर्क: कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, परिवार का साथ मिलेगा और शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
  • सिंह: निवेश में सावधानी बरतें, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  • कन्या: निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुंदरकांड का पाठ करें.
  • तुला: रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में मधुरता रहेगी और बहते जल में तिल प्रवाहित करें.
  • वृश्चिक: खर्चों पर नियंत्रण रखें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • धनु: कारोबार में धैर्य रखें, परिवार का सहयोग मिलेगा और भगवान विष्णु को चने की दाल व गुड़ अर्पित करें.
  • मकर: नए अवसर मिलेंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी और शनि चालीसा का पाठ करें.
  • कुंभ: करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और शमी के पौधे की पूजा करें.
  • मीन: जल्दबाजी से बचें, जीवनसाथी का सहयोग करें और शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं.

आज का उपाय

शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद लोबान को जलते हुए उपले या धूपदानी में रखकर पूरे घर में धूनी दें. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.

आज का लकी कलर

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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