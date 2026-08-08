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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: मेष वालों के लिए खुशखबरी! अटके काम होंगे पूरे, आय बढ़ाने का मिलेगा सुनहरा मौका

Mesh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: मेष वालों के लिए खुशखबरी! अटके काम होंगे पूरे, आय बढ़ाने का मिलेगा सुनहरा मौका

Mesh Saptahik Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 9 से 15 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal (9 to 15 August 2026): मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्व की भांति सामान्य फलदायी रहेगा. आपकी रोज़ी-रोज़गार पूर्ववत चलते रहेंगे. कठिन परिश्रम और प्रयास की बदौलत आप अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे. सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन्हें दूर करते हुए संतुलन बनाए रखेंगे. 

करियर और कारोबार

सप्ताह के मध्य तक हालात आपके नियंत्रण में होंगे. इस समय के दौरान किसी नए काम से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है. कारोबारी यात्राएं सुखद और सफल रहेंगी. किसी बड़ी संस्था या व्यवसायी के साथ डील करने के योग बन सकते हैं. यह समय टारगेट ओरिएंटेड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है. यदि आप स्थायी संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सप्ताह के उत्तरार्ध में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए संपर्क भी भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बनेंगे. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और आर्थिक स्थिति

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत के अनुरूप परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगी. रुका हुआ धन मिलने या अतिरिक्त आय का कोई स्रोत बनने से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना और पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लेना उचित रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रियजन के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. लव लाइफ सामान्य गति से चलेगी. जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से उसे आसानी से सुलझाया जा सकेगा. संतान की उपलब्धियों से मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार में गर्व का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम में खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें.

लकी रंग: लाल

लकी नंबर: 1, 9

शुभ उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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