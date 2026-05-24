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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 24 May 2026: आज अधिकमास नवमी तिथि पर सिद्धि योग, दरिद्रता से मुक्ति दिला सकते ये उपाय, देखें मुहूर्त, देखें मुहूर्त, पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 May 2026: आज अधिकमास नवमी तिथि पर सिद्धि योग, दरिद्रता से मुक्ति दिला सकते ये उपाय, देखें मुहूर्त, देखें मुहूर्त, पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की नवमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 24 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योगों में किए गए कार्य जल्द पूरे होते हैं साथ ही रवि योग अशुभता का प्रभाव भी खत्म हो जाता है. जो लोग नए काम या विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं उनके लिए ये योग शुभ रहेंगे.  

24 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 May 2026)

  • तिथि - षष्ठी (24 मई 2026, सुबह 4.27 - 25 मई 2026, सुबह 4.30)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
  • योग- हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- दोपहर 1.03
  • चंद्रोस्त- सुबह 1.35, 25 मई
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - दोपहर 12.18
  • शाम का चौघड़िया - शाम 7.10 - रात 11.01

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.27 - रात 7.10
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.18 - दोपहर 2.01
  • आडल योग - सुबह 5.56 - सुबह 2.51, 25 मई
  • विडाल योग - सुबह 2.51 - सुबह 5.26, 25 मई
  • गुलिक काल - दोपहर 3.44 - शाम 5.27

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

24 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries): कल आत्मविश्वास और ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों और काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में खर्च बढ़ेंगे, हालांकि यात्रा से लाभ और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

वृषभ (Taurus): शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं तथा सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन बच्चों की सेहत और अपने धैर्य पर ध्यान देना जरूरी होगा.

मिथुन (Gemini): कल वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है. आय के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च और मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है.

कर्क (Cancer): संयम और शांत व्यवहार आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि क्रोध से बने काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी में बदलाव के योग हैं और खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं.

सिंह (Leo): कल मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत और घरेलू तनाव को लेकर सतर्क रहें.

कन्या (Virgo): आत्मविश्वास के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन सेहत और भाईयों के साथ संबंधों में सावधानी रखें.

तुला (Libra): व्यवसाय में मित्रों की मदद से बड़ा बदलाव और धन लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से और पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

वृश्चिक (Scorpio): कल व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि कुछ कार्य अचानक उलझ सकते हैं, इसलिए समझदारी और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

धनु (Sagittarius): मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, साथ ही अचानक धन लाभ के योग भी हैं. खर्च बढ़ सकते हैं और जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी.

मकर (Capricorn): कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा मित्रों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिल सकता है. धार्मिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव और रिश्तों में मतभेद से बचें.

कुंभ (Aquarius): सकारात्मक सोच आपको मानसिक संतोष और सफलता दिला सकती है. नए आय स्रोत मिलने के योग हैं, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा.

मीन (Pisces): आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और नौकरी या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है. पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी, लेकिन पारिवारिक तनाव और नकारात्मक सोच से बचना जरूरी होगा.

आज का उपाय 

घर में कलह या नकारात्मकता हो तो तुलसी के पास लाल रंग का धागा बांधकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें. मान्यता है इस दिन किया गया ये उपाय जल्द सिद्धि होता है.

आज का लकी कलर 

ऑरेंज और लाला रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 May 2026 05:10 AM (IST)
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