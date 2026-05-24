मेष (Aries): कल आत्मविश्वास और ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों और काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में खर्च बढ़ेंगे, हालांकि यात्रा से लाभ और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

वृषभ (Taurus): शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं तथा सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन बच्चों की सेहत और अपने धैर्य पर ध्यान देना जरूरी होगा.

मिथुन (Gemini): कल वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है. आय के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च और मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है.

कर्क (Cancer): संयम और शांत व्यवहार आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि क्रोध से बने काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी में बदलाव के योग हैं और खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं.

सिंह (Leo): कल मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत और घरेलू तनाव को लेकर सतर्क रहें.

कन्या (Virgo): आत्मविश्वास के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन सेहत और भाईयों के साथ संबंधों में सावधानी रखें.

तुला (Libra): व्यवसाय में मित्रों की मदद से बड़ा बदलाव और धन लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से और पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.

वृश्चिक (Scorpio): कल व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि कुछ कार्य अचानक उलझ सकते हैं, इसलिए समझदारी और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

धनु (Sagittarius): मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, साथ ही अचानक धन लाभ के योग भी हैं. खर्च बढ़ सकते हैं और जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी.

मकर (Capricorn): कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा मित्रों के सहयोग से आर्थिक लाभ मिल सकता है. धार्मिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव और रिश्तों में मतभेद से बचें.

कुंभ (Aquarius): सकारात्मक सोच आपको मानसिक संतोष और सफलता दिला सकती है. नए आय स्रोत मिलने के योग हैं, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा.

मीन (Pisces): आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और नौकरी या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है. पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी देगी, लेकिन पारिवारिक तनाव और नकारात्मक सोच से बचना जरूरी होगा.