Aaj Ka Panchang 24 May 2026: आज अधिकमास नवमी तिथि पर सिद्धि योग, दरिद्रता से मुक्ति दिला सकते ये उपाय, देखें मुहूर्त, देखें मुहूर्त, पंचांग
Aaj Ka Panchang 24 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की नवमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 24 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योगों में किए गए कार्य जल्द पूरे होते हैं साथ ही रवि योग अशुभता का प्रभाव भी खत्म हो जाता है. जो लोग नए काम या विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं उनके लिए ये योग शुभ रहेंगे.
24 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 May 2026)
- तिथि - षष्ठी (24 मई 2026, सुबह 4.27 - 25 मई 2026, सुबह 4.30)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
- योग- हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- दोपहर 1.03
- चंद्रोस्त- सुबह 1.35, 25 मई
- चंद्र राशि- सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - दोपहर 12.18
- शाम का चौघड़िया - शाम 7.10 - रात 11.01
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.27 - रात 7.10
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.18 - दोपहर 2.01
- आडल योग - सुबह 5.56 - सुबह 2.51, 25 मई
- विडाल योग - सुबह 2.51 - सुबह 5.26, 25 मई
- गुलिक काल - दोपहर 3.44 - शाम 5.27
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 May 2026)
- सूर्य- मेष
- चंद्रमा - सिंह
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
24 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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