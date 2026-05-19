हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 19 May 2026: आज तीसरा बड़ा मंगल का पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज तीसरा बड़ा मंगल का पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास का बड़ा मंगल है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 19 May 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 19 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बड़ा मंगल है. हनुमान जी की कृपा पाने का ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है. कहते हैं बुरी शक्तियों, विरोधियों, कोर्ट कचहेरी के मामले में परेशान हो रहे हैं तो बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, मान्यता है इससे समस्त दोषों का नाश होता है और संकट टल जाते हैं. 

आज का व्रत 

ज्येष्ठ अधिकमास बड़ा मंगल के दिन फलाहार व्रत का पालन करें और जरुरतमंदों को शरबत, पानी या कुछ रसीले फल दान करें. निस्वार्थ भाव से की गई ये सेवा हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करती हैं. 

19 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 May 2026)

तिथि

तृतीया (18 मई 2026, शाम 5.53 - 19 मई 2026, दोपहर 2.18)
वार मंगलवार
नक्षत्र मृगशिरा
योग धृति, रवि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 रात 07.07
चंद्रोदय
 सुबह 7.33
चंद्रोस्त
 रात 10.13
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.53 - दोपहर 2.00
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.25 - रात 9.42
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.42 - शाम 5.25
यमगण्ड काल सुबह 8.53 - सुबह 10.35
गुलिक काल
 दोपहर 12.18 - दोपहर 2.00
भद्रा काल सुबह 12.39 - सुबह 5.28, 20 मई
विडाल योग सुबह 5.28 - सुबह 8.41

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मिथुन
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र मिथुन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

19 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत मिलेंगे. नया मकान, वाहन या दुकान खरीदने के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

वृष राशि (Taurus)
भागदौड़ भरा दिन रहेगा, लेकिन नए बिजनेस आइडिया लाभ देंगे. माता-पिता के आशीर्वाद से नया काम शुरू होगा, स्वास्थ्य में थकान रह सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)
सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है और परिवार में अहंकार के कारण तनाव बढ़ सकता है. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और मन खुश रहेगा.

कर्क राशि (Cancer)
पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी और कर्ज कम होने के योग हैं. परिवार में विवाह संबंधी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा.

सिंह राशि (Leo)
नई नौकरी या बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है और संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. संतान की संगति पर ध्यान देना जरूरी होगा.

कन्या राशि (Virgo)
शेयर मार्केट और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. नया वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है और परिवार का सहयोग मिलेगा.

तुला राशि (Libra)
कामकाज में उतार-चढ़ाव रहेगा और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर करने के लिए पहल करनी होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा. नया मकान या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)
पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी और उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. यात्रा के दौरान करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn)
भागदौड़ भरा दिन रहेगा लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और पढ़ाई में ध्यान बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)
विरोधी सक्रिय रहेंगे और व्यापार में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने के योग हैं.

मीन राशि (Pisces)
भाग्य का साथ मिलेगा और बिजनेस में चौतरफा लाभ के संकेत हैं. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.

आज का उपाय 

बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि बनी रहती है.

आज का लकी कलर 

ऑरेंज रंग शुभ है.

Kark Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कर्क वालों को पुराने संपर्क दिला सकते हैं बड़ा फायदा, बस इन बातों से रहें सावधान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 19 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas Aaj Ka Panchang Bada Mangal Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 19 May 2026: आज तीसरा बड़ा मंगल का पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज तीसरा बड़ा मंगल का पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Havan Vidhi: घर में हवन करने का सही तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लें
घर में हवन करने का सही तरीका क्या है, नहीं जानते हैं तो जान लें
धर्म
Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म
Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म
धर्म
Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में दिखा जिल हिज्जा का चांद ! जानें भारत में बकरीद कब
Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में दिखा जिल हिज्जा का चांद ! जानें भारत में बकरीद कब
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश; अलर्ट पर ओडिशा के तटीय इलाके
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश की शुरुआत; अलर्ट पर ओडिशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
एग्रीकल्चर
UP Veterinary Students Stipend: योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget