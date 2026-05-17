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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कर्क वालों को पुराने संपर्क दिला सकते हैं बड़ा फायदा, बस इन बातों से रहें सावधान

Kark Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कर्क वालों को पुराने संपर्क दिला सकते हैं बड़ा फायदा, बस इन बातों से रहें सावधान

Kark Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कर्क राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 May 2026 05:40 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए 17 से 23 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी

वीक स्टार्टिंग भावनात्मक संतुलन, आर्थिक अवसर और रिश्तों की गहराई को मजबूत करने वाला रहेगा. व्यापार में पुराने संपर्क और अनुभव इस समय बड़ा लाभ दिला सकते हैं. बिजनेस पार्टनरशिप में भरोसा बना रहेगा लेकिन पैसों के लेनदेन को लेकर सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा. जो लोग विदेश व्यापार, आयात-निर्यात, मेडिकल, शिक्षा या होटल लाइन से जुड़े हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेसवुमन को इस समय अपने काम के कारण विशेष सम्मान मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता और सफलता का रहेगा लेकिन काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. विदेश में कार्यरत लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव और धैर्य का लाभ मिलेगा. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा लेकिन समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय धैर्य बनाए रखने का रहेगा क्योंकि मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. रिसर्च, मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है.

कला और रचनात्मक क्षेत्र

कलाकारों को नई प्रेरणा और रचनात्मकता मिलेगी. संगीत, अभिनय और लेखन से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. सोशल मीडिया या किसी बड़े मंच के जरिए पहचान बढ़ सकती है. खिलाड़ी वर्ग को अपने खानपान और फिटनेस पर विशेष ध्यान देना होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा लेकिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर अचानक बहस हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. जून की छुट्टियों में परिवार के साथ धार्मिक स्थल, पहाड़ी क्षेत्र या शांत प्राकृतिक जगह पर घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलने की यात्रा भी कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी करीबी व्यक्ति की मदद के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य और यात्रा

स्वास्थ्य में पेट, छाती और तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. यात्रा के दौरान मौसम परिवर्तन से बचकर रहें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त नींद, योग और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:40 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Kark Rashifal 2026
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