Sawan 2026: पवित्र सावन महीने का आगाज होते ही बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी पूरी तरह शिवमय हो गई है. सावन के पहले ही दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला कि पूरा शहर "हर-हर महादेव" और "बोल बम" के जयकारों से सराबोर हो गया.

मौसम का मिजाज सुहाना होने के कारण तड़के से ही बाबा के दर्शन-पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा.

देश के कोने-कोने से पहुंचे शिवभक्त

वैसे तो सावन में हर शिवालय में भक्तों की चहल-पहल रहती है, लेकिन जब बात द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ की हो, तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है. पहले ही दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से आए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर नजर आईं. मंगला आरती के बाद शुरू हुआ दर्शन का यह सिलसिला देर रात तक यूं ही जारी रहा.

सोमवार को लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, प्रशासन सतर्क

सावन के आने वाले सोमवार को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि मंदिर में भक्तों की संख्या लाखों का आंकड़ा पार कर सकती है. इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी तैयारियां कस ली हैं:

सुगम दर्शन के लिए बैरिकेडिंग: भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर परिसर में जिग-जैग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि हर किसी को आसानी से दर्शन मिल सकें.

भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मंदिर परिसर में जिग-जैग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि हर किसी को आसानी से दर्शन मिल सकें. स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा (Medical Booths) और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मंदिर से दर्शन कर बाहर निकले भक्तों ने भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तारीफ की और सुकून से दर्शन होने पर खुशी जताई. आने वाले दिनों में यह भीड़ और भी नया रिकॉर्ड बना सकती है.

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