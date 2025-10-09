Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 October 2025: गुरुवार के दिन धन लाभ के साथ करियर में उछाल के संकेत! पढ़ें आज का धनु राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 9 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 9 October 2025 in Hindi: चंद्रमा के पांचवें भाव में गोचर से आज आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. आपकी महत्वाकांक्षा और योजना अनुसार कार्यक्षेत्र में सुधार होगा. व्यवसाय और फेस्टिवल सीजन में पार्टनरशिप व्यवसाय से आय बढ़ने के संकेत हैं.
पार्टनर और व्यापारी वर्ग के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे नए अवसर और लाभ प्राप्त होंगे. पढ़ें गुरुवार का धनु राशिफल क्या कहता है?
परिवार राशिफल
घर का माहौल सामान्य रहेगा. माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर के सदस्यों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. दोपहर तक युवा वर्ग के लिए हल्का तनाव रहेगा, लेकिन परिवार के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में आएगी.
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे. वैवाहिक जीवन के लिए दिन सुखमय रहेगा. साथी के साथ संवाद और सामंजस्य बढ़ेगा.
व्यापार राशिफल
पार्टनरशिप और व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. नए इनकम सोर्स या ऑर्डर प्राप्त होने के संकेत हैं. तालमेल और सही रणनीति से लाभ अधिक मिलेगा.
नौकरी राशिफल
जॉब में किसी अथॉरिटी या प्रमोशन का अवसर मिलने की संभावना है. वर्किंग वुमन को बॉस द्वारा दी गई सलाह का पालन करना लाभकारी रहेगा. जटिल समस्याओं का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करेंगे.
युवा और करियर राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आलस्य से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनके भविष्य पर असर पड़ेगा. युवा वर्ग को आज दूसरों द्वारा किए गए दोषों का सुधारात्मक उपाय खोजना होगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें. संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद लाभकारी होगी.
शुभ अंक 7
शुभ रंग ग्रीन
उपाय गुरुवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीले फूल अर्पित करें.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
हाँ, पार्टनरशिप और फेस्टिवल सीजन के दौरान आय बढ़ने के संकेत हैं.
Q2. क्या जॉब में सुधार और अवसर मिलेंगे?
हाँ, बॉस की सलाह मानने और मेहनत से जटिल समस्याओं को हल करने का अवसर मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL