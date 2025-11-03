हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 राशिफल: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, जानिए 12 राशियों पर असर

Aaj Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 राशिफल: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, जानिए 12 राशियों पर असर

Aaj Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ और मिथुन राशि सहित सभी 12 राशियों का सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Nov 2025 05:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: 3 नवंबर 2025, सोमवार को चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है. यह स्थिति संवेदनशीलता, रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है. आज का दिन कल्पना को कर्म में बदलने का अवसर देता है. मीन चंद्र-ऊर्जा व्यक्ति के भीतर करुणा और आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ाती है, लेकिन अति-भावनात्मक निर्णय से बचना होगा. जिन राशियों का स्वामी गुरु (बृहस्पति) है, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी रहेगा.

मिथुन (Gemini)

मीन चंद्र आपके दशम भाव में है, जिससे कामकाज मुख्य रहेगा. आज आपका फोकस करियर लक्ष्य पर रहेगा और वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है. परिवार और काम में संतुलन ज़रूरी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं से अधिक तर्क अपनाएं.
Career: प्रमोशन के संकेत.
Business: साझेदारों से सकारात्मक समझौता.
Health: थोड़ी थकान संभव.
Love: साथी का सहयोग मिलेगा.
Education: प्रोफेशनल छात्रों को उपलब्धि.
उपाय: पीले फूल से भगवान विष्णु की आराधना करें.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 3

कर्क (Cancer)

मीन चंद्र नवम भाव में है, भाग्य और ज्ञान का संचार करेगा. विदेश या आध्यात्मिक यात्रा के संकेत. उच्च शिक्षा या गुरुजनों से सहयोग मिलेगा. विश्वास बढ़ेगा पर अहंकार से बचें.
Career: नई जिम्मेदारी से संतोष.
Business: विदेशी संपर्क से लाभ.
Health: रक्त-दाब संतुलित रखें.
Love: संबंधों में स्पष्टता लाएं.
Education: उच्च शिक्षा में प्रगति.
उपाय: गुरुवार के व्रत की संकल्पना शुभ.
Lucky Color: Light Yellow. Lucky Number: 9

सिंह (Leo)

मीन चंद्र अष्टम भाव में है, परिवर्तन, रहस्य और गहराई का योग बन रहा है. किसी छिपे अवसर या पुरानी योजना में नयी दिशा मिलेगी.आत्मचिंतन बढ़ेगा, भावनाओं को नियंत्रण में रखें. अनायास घटित घटनाएं जीवन के लिए नये संकेत दे सकती हैं.
Career: कार्य में नई रणनीति सफल रहेगी.
Business: निवेश से पहले हर विवरण जांचें.
Health: आँखों और सिर की थकान संभव.
Love: भावनाओं की गहराई बढ़ेगी.
Education: शोध या विश्लेषण आधारित विषयों में सफलता.
उपाय: रात्रि में ताम्र पात्र का जल रखें और प्रातः पिएं.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 2

कन्या (Virgo)

मीन चंद्र सप्तम भाव में है, जिससे रिश्तों और साझेदारी पर प्रभाव पड़ेगा. आज संवाद की पारदर्शिता आवश्यक है. व्यवसाय या विवाह-संबंधी निर्णयों में जल्दबाज़ी न करें. धैर्य से संबंध सुधरेंगे और सहयोग बढ़ेगा.
Career: टीम के साथ बेहतर तालमेल बनेगा.
Business: कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण के योग.
Health: पाचन और कमर पर ध्यान दें.
Love: साथी के विचारों को महत्व दें.
Education: प्रोजेक्ट-वर्क में सहयोग से सफलता.
उपाय: पाँच दीपक पूर्व दिशा में जलाएं.
Lucky Color: Mint Green. Lucky Number: 4

तुला (Libra)

मीन चंद्र षष्ठ भाव में है , आज दिन मेहनत और प्रतिस्पर्धा का रहेगा. किसी पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा. काम के साथ स्वास्थ्य का भी संतुलन बनाए रखें. आपके संयम से दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा.
Career: कठिन कार्य में जीत मिलेगी.
Business: प्रतिद्वंद्वी कमजोर पड़ेंगे.
Health: रक्तदाब और नींद पर ध्यान रखें.
Love: पुरानी गलतफ़हमी दूर होगी.
Education: विधि या प्रबंधन छात्रों के लिए शुभ समय.
उपाय: शुद्ध ताम्र पात्र में जल रखें.
Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 11

वृश्चिक (Scorpio)

मीन चंद्र पंचम भाव में है, जो रचनात्मकता और प्रेम को उभारता है. आज आप किसी पुराने सपने को फिर से साकार करने की दिशा में बढ़ सकते हैं. परिवार में ख़ुशखबरी या बच्चों से आनंद मिलेगा.
Career: प्रोजेक्ट या प्रस्तुति सफल होगी.
Business: क्रिएटिव सेक्टर में लाभ.
Health: मानसिक शांति के लिए संगीत या ध्यान करें.
Love: रोमांटिक समय, नए रिश्तों की शुरुआत.
Education: कला व लेखन में प्रेरणा बढ़ेगी.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: Crimson Red. Lucky Number: 7

मकर (Capricorn)

मीन चंद्र तृतीय भाव में है, जिससे साहस, संचार और पहल में वृद्धि होगी. आपकी वाणी प्रभावी रहेगी और लोग आपके विचारों पर ध्यान देंगे. यात्रा के योग हैं, जिनसे नए अवसर मिल सकते हैं.
Career: कम्युनिकेशन कौशल से प्रगति.
Business: मार्केटिंग रणनीति से लाभ.
Health: गर्दन और आँखों की थकान से सावधान.
Love: पुराने मित्र से जुड़ाव पुनर्जीवित होगा.
Education: मीडिया, लेखन व टेक क्षेत्र में सफलता.
उपाय: प्रत्येक दो घंटे में पाँच मिनट ध्यान करें.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 9

कुंभ (Aquarius)

मीन चंद्र द्वितीय भाव में है , वाणी और धन पर प्रभाव डालेगा. आपके शब्द आज दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं. आर्थिक योजनाओं में सुधार होगा और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और आवेग से बचें.
Career: नई ज़िम्मेदारी का अवसर.
Business: आय का नया स्रोत खुलेगा.
Health: नींद का क्रम संतुलित रखें.
Love: संवाद से रिश्ता गहराएगा.
Education: कला, संगीत व वित्त छात्रों के लिए शुभ दिन.
उपाय: चंदन जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 12

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी. नई योजनाओं या रचनात्मक कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है. हालांकि भावनाएं गहरी रहेंगी , निर्णय तर्क से लें. आत्मनिरीक्षण के लिए यह दिन श्रेष्ठ है.
Career: नई भूमिका या प्रोजेक्ट आरंभ हो सकता है.
Business: नए क्लाइंट से मुलाकात शुभ.
Health: जल व नींद का संतुलन बनाए रखें.
Love: साथी के साथ ईमानदार संवाद करें.
Education: रचनात्मक विषयों में उत्कर्ष.
उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ्य दें.
Lucky Color: White. Lucky Number: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Nov 2025 05:18 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

3 नवंबर 2025 को चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है?

3 नवंबर 2025 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है।

मीन राशि में चंद्रमा का गोचर कैसा प्रभाव डालता है?

यह संवेदनशीलता, रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। यह कल्पना को कर्म में बदलने का अवसर देता है।

किन राशियों के लिए 3 नवंबर का दिन विशेष फलदायी रहेगा?

जिन राशियों का स्वामी गुरु (बृहस्पति) है, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी रहेगा।

मीन राशि में चंद्रमा का गोचर किन बातों से बचने की सलाह देता है?

अति-भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए।

और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत का बेमिसाल रिकॉर्ड
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
फोटो गैलरी

