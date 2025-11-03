Aaj Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 राशिफल: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर, जानिए 12 राशियों पर असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: 3 नवंबर 2025, सोमवार को चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है. यह स्थिति संवेदनशीलता, रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है. आज का दिन कल्पना को कर्म में बदलने का अवसर देता है. मीन चंद्र-ऊर्जा व्यक्ति के भीतर करुणा और आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ाती है, लेकिन अति-भावनात्मक निर्णय से बचना होगा. जिन राशियों का स्वामी गुरु (बृहस्पति) है, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी रहेगा.

मिथुन (Gemini)

मीन चंद्र आपके दशम भाव में है, जिससे कामकाज मुख्य रहेगा. आज आपका फोकस करियर लक्ष्य पर रहेगा और वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है. परिवार और काम में संतुलन ज़रूरी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं से अधिक तर्क अपनाएं.

Career: प्रमोशन के संकेत.

Business: साझेदारों से सकारात्मक समझौता.

Health: थोड़ी थकान संभव.

Love: साथी का सहयोग मिलेगा.

Education: प्रोफेशनल छात्रों को उपलब्धि.

उपाय: पीले फूल से भगवान विष्णु की आराधना करें.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 3

कर्क (Cancer)

मीन चंद्र नवम भाव में है, भाग्य और ज्ञान का संचार करेगा. विदेश या आध्यात्मिक यात्रा के संकेत. उच्च शिक्षा या गुरुजनों से सहयोग मिलेगा. विश्वास बढ़ेगा पर अहंकार से बचें.

Career: नई जिम्मेदारी से संतोष.

Business: विदेशी संपर्क से लाभ.

Health: रक्त-दाब संतुलित रखें.

Love: संबंधों में स्पष्टता लाएं.

Education: उच्च शिक्षा में प्रगति.

उपाय: गुरुवार के व्रत की संकल्पना शुभ.

Lucky Color: Light Yellow. Lucky Number: 9

सिंह (Leo)

मीन चंद्र अष्टम भाव में है, परिवर्तन, रहस्य और गहराई का योग बन रहा है. किसी छिपे अवसर या पुरानी योजना में नयी दिशा मिलेगी.आत्मचिंतन बढ़ेगा, भावनाओं को नियंत्रण में रखें. अनायास घटित घटनाएं जीवन के लिए नये संकेत दे सकती हैं.

Career: कार्य में नई रणनीति सफल रहेगी.

Business: निवेश से पहले हर विवरण जांचें.

Health: आँखों और सिर की थकान संभव.

Love: भावनाओं की गहराई बढ़ेगी.

Education: शोध या विश्लेषण आधारित विषयों में सफलता.

उपाय: रात्रि में ताम्र पात्र का जल रखें और प्रातः पिएं.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 2

कन्या (Virgo)

मीन चंद्र सप्तम भाव में है, जिससे रिश्तों और साझेदारी पर प्रभाव पड़ेगा. आज संवाद की पारदर्शिता आवश्यक है. व्यवसाय या विवाह-संबंधी निर्णयों में जल्दबाज़ी न करें. धैर्य से संबंध सुधरेंगे और सहयोग बढ़ेगा.

Career: टीम के साथ बेहतर तालमेल बनेगा.

Business: कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण के योग.

Health: पाचन और कमर पर ध्यान दें.

Love: साथी के विचारों को महत्व दें.

Education: प्रोजेक्ट-वर्क में सहयोग से सफलता.

उपाय: पाँच दीपक पूर्व दिशा में जलाएं.

Lucky Color: Mint Green. Lucky Number: 4

मीन चंद्र षष्ठ भाव में है , आज दिन मेहनत और प्रतिस्पर्धा का रहेगा. किसी पुरानी समस्या का समाधान निकलेगा. काम के साथ स्वास्थ्य का भी संतुलन बनाए रखें. आपके संयम से दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा.

Career: कठिन कार्य में जीत मिलेगी.

Business: प्रतिद्वंद्वी कमजोर पड़ेंगे.

Health: रक्तदाब और नींद पर ध्यान रखें.

Love: पुरानी गलतफ़हमी दूर होगी.

Education: विधि या प्रबंधन छात्रों के लिए शुभ समय.

उपाय: शुद्ध ताम्र पात्र में जल रखें.

Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 11

वृश्चिक (Scorpio)

मीन चंद्र पंचम भाव में है, जो रचनात्मकता और प्रेम को उभारता है. आज आप किसी पुराने सपने को फिर से साकार करने की दिशा में बढ़ सकते हैं. परिवार में ख़ुशखबरी या बच्चों से आनंद मिलेगा.

Career: प्रोजेक्ट या प्रस्तुति सफल होगी.

Business: क्रिएटिव सेक्टर में लाभ.

Health: मानसिक शांति के लिए संगीत या ध्यान करें.

Love: रोमांटिक समय, नए रिश्तों की शुरुआत.

Education: कला व लेखन में प्रेरणा बढ़ेगी.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: Crimson Red. Lucky Number: 7

मकर (Capricorn)

मीन चंद्र तृतीय भाव में है, जिससे साहस, संचार और पहल में वृद्धि होगी. आपकी वाणी प्रभावी रहेगी और लोग आपके विचारों पर ध्यान देंगे. यात्रा के योग हैं, जिनसे नए अवसर मिल सकते हैं.

Career: कम्युनिकेशन कौशल से प्रगति.

Business: मार्केटिंग रणनीति से लाभ.

Health: गर्दन और आँखों की थकान से सावधान.

Love: पुराने मित्र से जुड़ाव पुनर्जीवित होगा.

Education: मीडिया, लेखन व टेक क्षेत्र में सफलता.

उपाय: प्रत्येक दो घंटे में पाँच मिनट ध्यान करें.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 9

कुंभ (Aquarius)

मीन चंद्र द्वितीय भाव में है , वाणी और धन पर प्रभाव डालेगा. आपके शब्द आज दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं. आर्थिक योजनाओं में सुधार होगा और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और आवेग से बचें.

Career: नई ज़िम्मेदारी का अवसर.

Business: आय का नया स्रोत खुलेगा.

Health: नींद का क्रम संतुलित रखें.

Love: संवाद से रिश्ता गहराएगा.

Education: कला, संगीत व वित्त छात्रों के लिए शुभ दिन.

उपाय: चंदन जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 12

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी. नई योजनाओं या रचनात्मक कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ है. हालांकि भावनाएं गहरी रहेंगी , निर्णय तर्क से लें. आत्मनिरीक्षण के लिए यह दिन श्रेष्ठ है.

Career: नई भूमिका या प्रोजेक्ट आरंभ हो सकता है.

Business: नए क्लाइंट से मुलाकात शुभ.

Health: जल व नींद का संतुलन बनाए रखें.

Love: साथी के साथ ईमानदार संवाद करें.

Education: रचनात्मक विषयों में उत्कर्ष.

उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ्य दें.

Lucky Color: White. Lucky Number: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.