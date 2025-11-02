हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता, परिवार और लव लाइफ में खुशियों का संचार

Libra Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता, परिवार और लव लाइफ में खुशियों का संचार

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 10:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tula Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए करियर, व्यवसाय और सम्मान की दृष्टि से अत्यंत शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है. सप्ताह के आरंभ में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आपके पक्ष में जाता दिखाई देगा. परिवार और प्रोफेशन दोनों मोर्चों पर भाग्य का साथ मिलेगा. आप नई योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल रहेंगे.

करियर एवं जॉब राशिफल:
ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके प्रमोशन या प्रतिष्ठा का कारण बनेगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही जॉब के अवसर प्राप्त होंगे. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह लाभकारी रहेगा.

व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में भाग्य साथ देगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले दस्तावेज़ों की जांच अवश्य करें. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में विश्वास और समझदारी बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी. पुराने विवादों का अंत होगा. पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा. किसी मांगलिक कार्य या यात्रा की योजना बन सकती है.

युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की संभावना है. युवाओं को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. खानपान पर नियंत्रण रखें, विशेषकर पेट संबंधी परेशानी से बचें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
साप्ताहिक उपाय: माता लक्ष्मी के मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें और शुक्रवार को खीर का भोग लगाएँ.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन की संभावना है?
A1: हां, ऑफिस में नई जिम्मेदारी और प्रशंसा मिलने से प्रमोशन का योग बन सकता है.

Q2: क्या नई नौकरी मिल सकती है?
A2: जी हां, बेरोजगार लोगों को मनपसंद जॉब के अवसर प्राप्त होंगे.

Q3: क्या परिवार में कोई शुभ कार्य संभव है?
A3: हां, घर में मांगलिक कार्य या पूजा का आयोजन संभव है.

Q4: स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?
A4: पेट, गला और मौसमी बीमारियों से बचाव करें. ठंडी चीज़ों से परहेज करें.

Q5: व्यापारियों के लिए क्या संकेत हैं?
A5: व्यापार में लाभ बढ़ेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Nov 2025 10:37 AM (IST)
Weekly Horoscope Libra Horoscope Tula Saptahik Rashifal
