Libra Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह करियर में बड़ी सफलता, परिवार और लव लाइफ में खुशियों का संचार
Tula Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए करियर, व्यवसाय और सम्मान की दृष्टि से अत्यंत शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है. सप्ताह के आरंभ में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आपके पक्ष में जाता दिखाई देगा. परिवार और प्रोफेशन दोनों मोर्चों पर भाग्य का साथ मिलेगा. आप नई योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल रहेंगे.
करियर एवं जॉब राशिफल:
ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके प्रमोशन या प्रतिष्ठा का कारण बनेगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही जॉब के अवसर प्राप्त होंगे. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह लाभकारी रहेगा.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में भाग्य साथ देगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले दस्तावेज़ों की जांच अवश्य करें. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में विश्वास और समझदारी बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी. पुराने विवादों का अंत होगा. पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा. किसी मांगलिक कार्य या यात्रा की योजना बन सकती है.
युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की संभावना है. युवाओं को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.
हेल्थ राशिफल:
मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. खानपान पर नियंत्रण रखें, विशेषकर पेट संबंधी परेशानी से बचें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
साप्ताहिक उपाय: माता लक्ष्मी के मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें और शुक्रवार को खीर का भोग लगाएँ.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन की संभावना है?
A1: हां, ऑफिस में नई जिम्मेदारी और प्रशंसा मिलने से प्रमोशन का योग बन सकता है.
Q2: क्या नई नौकरी मिल सकती है?
A2: जी हां, बेरोजगार लोगों को मनपसंद जॉब के अवसर प्राप्त होंगे.
Q3: क्या परिवार में कोई शुभ कार्य संभव है?
A3: हां, घर में मांगलिक कार्य या पूजा का आयोजन संभव है.
Q4: स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?
A4: पेट, गला और मौसमी बीमारियों से बचाव करें. ठंडी चीज़ों से परहेज करें.
Q5: व्यापारियों के लिए क्या संकेत हैं?
A5: व्यापार में लाभ बढ़ेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.
