27 दिसंबर 2025 राशिफल अलर्ट: इन 4 राशियों के लिए आज ‘इमोशनल ट्रैप डे’, हर फैसला सोच-समझकर लें

हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म27 दिसंबर 2025 राशिफल अलर्ट: इन 4 राशियों के लिए आज ‘इमोशनल ट्रैप डे’, हर फैसला सोच-समझकर लें

Aaj Ka Rashifal: 27 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Dec 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपने भीतर की सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत का एहसास कराएगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, इसलिए मन घर, परिवार और निजी दायरे की ओर ज्यादा झुका रहेगा. बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं आज थोड़ी भारी लग सकती हैं.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन बेचैन रह सकता है और आप किसी बात को लेकर असमंजस में रह सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही भावनाएं गहरी होंगी और आप यह समझ पाएंगे कि किन चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घर या परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में पुरानी बातों को उछालने या बहस में पडने से बचें.

Career: घर या निजी जिम्मेदारियों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है. धैर्य जरूरी है.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या कोई छोटा निवेश संभव है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

Health: थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और विचारों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके तृतीय भाव में है, इसलिए आप अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने की कोशिश करेंगे. हालांकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होगा.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में शब्द थोड़े तेज हो सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप संयम और समझदारी से संवाद करना शुरू करेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरी कॉल, मैसेज या मीटिंग से सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में गलतफहमी की संभावना रहेगी, इसलिए अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें.

Career: मीटिंग, बातचीत या डॉक्युमेंट से जुड़ा काम अहम रहेगा.

Finance: छोटे लाभ या भुगतान की स्थिति बन सकती है.

Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार संभव है.

Health: कंधों या गर्दन में हल्का तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दान करें.
Lucky Color: स्लेटी
Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर सोचने का अवसर देगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए धन, परिवार और आत्मसम्मान से जुड़े सवाल सामने आ सकते हैं. आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आपके लिए जरूरी है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और खर्च को लेकर दुविधा हो सकती है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही सोच में स्पष्टता आएगी.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में वित्त से जुड़ा कोई निर्णय लेना सही रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में वाणी पर नियंत्रण रखें. कठोर शब्द नुकसान कर सकते हैं.

Career: अपने टैलेंट और योगदान की सही कीमत समझ आएगी.

Finance: खर्च पर नियंत्रण और बचत की सोच बनेगी.

Love: परिवार और रिश्तों में स्थिरता की चाह रहेगी.

Health: गले या दांत से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

उपाय: शनिवार को गुड़ या अनाज का दान करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 10

मीन राशिफल (Pisces), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. भावनाएं गहरी होंगी और आप खुद को ज्यादा महसूस करेंगे. यह दिन आत्मचिंतन और खुद को समझने का है, न कि हर किसी को खुश करने का.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन कभी उत्साहित तो कभी उलझा हुआ रह सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही भीतर शांति और स्वीकार का भाव आएगा.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना या खुद के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भावनात्मक उतावलेपन से बचें.

Career: फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. ध्यान भटक सकता है.

Finance: जरूरत के अनुसार खर्च करें, भावुक होकर नहीं.

Love: भावनात्मक गहराई रहेगी. अपनी भावना साफ शब्दों में रखें.

Health: नींद और पानी की कमी असर डाल सकती है.

उपाय: शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 06:29 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
