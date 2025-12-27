27 दिसंबर 2025 राशिफल अलर्ट: इन 4 राशियों के लिए आज ‘इमोशनल ट्रैप डे’, हर फैसला सोच-समझकर लें

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपने भीतर की सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत का एहसास कराएगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, इसलिए मन घर, परिवार और निजी दायरे की ओर ज्यादा झुका रहेगा. बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं आज थोड़ी भारी लग सकती हैं.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन बेचैन रह सकता है और आप किसी बात को लेकर असमंजस में रह सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही भावनाएं गहरी होंगी और आप यह समझ पाएंगे कि किन चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घर या परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में पुरानी बातों को उछालने या बहस में पडने से बचें.

Career: घर या निजी जिम्मेदारियों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है. धैर्य जरूरी है.

Finance: घर से जुड़ा खर्च या कोई छोटा निवेश संभव है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

Health: थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और विचारों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके तृतीय भाव में है, इसलिए आप अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने की कोशिश करेंगे. हालांकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होगा.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में शब्द थोड़े तेज हो सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप संयम और समझदारी से संवाद करना शुरू करेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जरूरी कॉल, मैसेज या मीटिंग से सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में गलतफहमी की संभावना रहेगी, इसलिए अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें.

Career: मीटिंग, बातचीत या डॉक्युमेंट से जुड़ा काम अहम रहेगा.

Finance: छोटे लाभ या भुगतान की स्थिति बन सकती है.

Love: बातचीत से रिश्तों में सुधार संभव है.

Health: कंधों या गर्दन में हल्का तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दान करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर सोचने का अवसर देगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए धन, परिवार और आत्मसम्मान से जुड़े सवाल सामने आ सकते हैं. आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आपके लिए जरूरी है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और खर्च को लेकर दुविधा हो सकती है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही सोच में स्पष्टता आएगी.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में वित्त से जुड़ा कोई निर्णय लेना सही रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में वाणी पर नियंत्रण रखें. कठोर शब्द नुकसान कर सकते हैं.

Career: अपने टैलेंट और योगदान की सही कीमत समझ आएगी.

Finance: खर्च पर नियंत्रण और बचत की सोच बनेगी.

Love: परिवार और रिश्तों में स्थिरता की चाह रहेगी.

Health: गले या दांत से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

उपाय: शनिवार को गुड़ या अनाज का दान करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 10

मीन राशिफल (Pisces), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है. भावनाएं गहरी होंगी और आप खुद को ज्यादा महसूस करेंगे. यह दिन आत्मचिंतन और खुद को समझने का है, न कि हर किसी को खुश करने का.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में मन कभी उत्साहित तो कभी उलझा हुआ रह सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही भीतर शांति और स्वीकार का भाव आएगा.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना या खुद के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भावनात्मक उतावलेपन से बचें.

Career: फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. ध्यान भटक सकता है.

Finance: जरूरत के अनुसार खर्च करें, भावुक होकर नहीं.

Love: भावनात्मक गहराई रहेगी. अपनी भावना साफ शब्दों में रखें.

Health: नींद और पानी की कमी असर डाल सकती है.

उपाय: शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: समुद्री हरा

Lucky Number: 12



