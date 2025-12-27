27 दिसंबर 2025 राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कितना खास है?

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी हलचल से हटाकर अंदर की स्थिति की ओर ले जाता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके द्वादश भाव में है, इसलिए मन सामान्य से अधिक शांत, सोच में डूबा हुआ और अकेले में चीजों को समझने वाला रहेगा. यह दिन दिखाने का नहीं, बल्कि खुद से जुडने का है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में दिमाग तेज रहेगा और कई अधूरे विचार एक साथ सामने आ सकते हैं. बीती बातों, पुराने फैसलों या आने वाले समय को लेकर सवाल उठ सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही सोच में ठहराव आएगा और आप हर चीज का भावनात्मक अर्थ समझने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी मार्गदर्शक, सीनियर या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना मानसिक रूप से राहत दे सकता है.

सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान भावुक संदेश, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया या किसी बहस में पडने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: आज आप काम को सामने लाने के मूड में नहीं होंगे, लेकिन भीतर ही भीतर अगले कदम की योजना बनेगी. रिसर्च, प्लानिंग और बैकएंड काम के लिए दिन अनुकूल है.

Finance: अचानक खर्च हो सकता है, खासकर ऑनलाइन या किसी लंबित जरूरत पर. फिर भी आप नियंत्रण बनाए रखेंगे.

Love: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह दूरी समझ के लिए है, अलगाव के लिए नहीं.

Health: मानसिक थकान और नींद की कमी संभव है.

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को कंबल या गरम वस्त्र दान करें.

Lucky Color: समुद्री हरा

Lucky Number: 12

वृषभ राशिफल (Taurus), 27 दिसंबर 2025

आज आप साफ तौर पर महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन लोग वास्तव में मायने रखते हैं. चंद्रमा मीन राशि में आपके एकादश भाव में है, इसलिए मित्र, नेटवर्क और सामाजिक दायरे से जुड़ी बातें सामने आएंगी, लेकिन आप भीड़ से ज्यादा अर्थपूर्ण रिश्तों पर ध्यान देंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के कारण किसी दोस्त या सहयोगी के व्यवहार को लेकर मन में असमंजस हो सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप स्थिति को ज्यादा भावनात्मक समझ और परिपक्व नजर से देखने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी पुराने संपर्क से मिली सलाह या बातचीत आगे के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में किसी मित्र की बात को अधूरा समझकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

Career: टीमवर्क, नेटवर्किंग या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट से जुड़ा अवसर आगे बढ़ सकता है. सही लोगों के साथ जुड़ाव फायदेमंद रहेगा.

Finance: दोस्तों, गिफ्ट या किसी साझा योजना पर खर्च संभव है, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक संतोष देगा.

Love: दोस्ती और प्रेम के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली रह सकती है. स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

Health: गला, साइनस या एलर्जी से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

उपाय: शनिवार को तिल या तिल से बनी चीजों का दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 27 दिसंबर 2025

आज आपका ध्यान बार बार काम, जिम्मेदारी और अपनी छवि की ओर जाएगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके दशम भाव में है, इसलिए छुट्टी का दिन होते हुए भी दिमाग पूरी तरह आराम की स्थिति में नहीं रहेगा.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में आप तेजी से फैसले लेना चाहेंगे. लेकिन सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आपको संयम और गहराई से सोचने की ओर ले जाएगा.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करियर को लेकर स्पष्टता दे सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान ईमेल, कॉल या बातचीत में शब्दों का चयन सावधानी से करें.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन यही दबाव आपको अपनी दिशा दोबारा तय करने का अवसर भी देगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रहेगा. गैर जरूरी चीजों पर पैसा लगाने का मन नहीं होगा.

Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है. छोटा सा संवाद बहुत कुछ संभाल सकता है.

Health: सिरदर्द, आंखों में थकान या स्क्रीन स्ट्रेन संभव है.

उपाय: शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर निकलकर बड़े जीवन सवालों पर सोचने का मौका देगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके नवम भाव में है, इसलिए मन ज्ञान, आस्था, यात्रा और भविष्य की दिशा की ओर झुक सकता है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र नई योजनाओं और सीखने की इच्छा को मजबूत करेगा. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही विचारों में गहराई और भावनात्मक समझ आएगी.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पढ़ाई, मार्गदर्शन या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह लंबे समय तक काम आ सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भविष्य को लेकर अनावश्यक चिंता से बचें.

Career: सीखने, ट्रेनिंग या नए दृष्टिकोण से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. आज आप केवल नौकरी नहीं, अपने रास्ते पर विचार करेंगे.

Finance: खर्च यात्रा, शिक्षा या किसी अनुभव पर हो सकता है, जिसे आप निवेश की तरह देखेंगे.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा. शब्द कम और भावना ज्यादा बोलेगी.

Health: पेट या पानी की कमी से जुड़ी परेशानी संभव है. हाइड्रेशन जरूरी है.

उपाय: शनिवार को सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: दूधिया सफेद

Lucky Number: 2



