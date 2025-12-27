हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
27 दिसंबर 2025 राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कितना खास है?

27 दिसंबर 2025 राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कितना खास है?

Aaj Ka Rashifal: 27 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Dec 2025 05:32 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी हलचल से हटाकर अंदर की स्थिति की ओर ले जाता है. चंद्रमा मीन राशि में आपके द्वादश भाव में है, इसलिए मन सामान्य से अधिक शांत, सोच में डूबा हुआ और अकेले में चीजों को समझने वाला रहेगा. यह दिन दिखाने का नहीं, बल्कि खुद से जुडने का है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में दिमाग तेज रहेगा और कई अधूरे विचार एक साथ सामने आ सकते हैं. बीती बातों, पुराने फैसलों या आने वाले समय को लेकर सवाल उठ सकते हैं. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही सोच में ठहराव आएगा और आप हर चीज का भावनात्मक अर्थ समझने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी मार्गदर्शक, सीनियर या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना मानसिक रूप से राहत दे सकता है.

सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान भावुक संदेश, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया या किसी बहस में पडने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: आज आप काम को सामने लाने के मूड में नहीं होंगे, लेकिन भीतर ही भीतर अगले कदम की योजना बनेगी. रिसर्च, प्लानिंग और बैकएंड काम के लिए दिन अनुकूल है.

Finance: अचानक खर्च हो सकता है, खासकर ऑनलाइन या किसी लंबित जरूरत पर. फिर भी आप नियंत्रण बनाए रखेंगे.

Love: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह दूरी समझ के लिए है, अलगाव के लिए नहीं.

Health: मानसिक थकान और नींद की कमी संभव है.

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को कंबल या गरम वस्त्र दान करें.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 12

वृषभ राशिफल (Taurus), 27 दिसंबर 2025

आज आप साफ तौर पर महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन लोग वास्तव में मायने रखते हैं. चंद्रमा मीन राशि में आपके एकादश भाव में है, इसलिए मित्र, नेटवर्क और सामाजिक दायरे से जुड़ी बातें सामने आएंगी, लेकिन आप भीड़ से ज्यादा अर्थपूर्ण रिश्तों पर ध्यान देंगे.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के कारण किसी दोस्त या सहयोगी के व्यवहार को लेकर मन में असमंजस हो सकता है. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही आप स्थिति को ज्यादा भावनात्मक समझ और परिपक्व नजर से देखने लगेंगे.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी पुराने संपर्क से मिली सलाह या बातचीत आगे के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में किसी मित्र की बात को अधूरा समझकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

Career: टीमवर्क, नेटवर्किंग या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट से जुड़ा अवसर आगे बढ़ सकता है. सही लोगों के साथ जुड़ाव फायदेमंद रहेगा.

Finance: दोस्तों, गिफ्ट या किसी साझा योजना पर खर्च संभव है, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक संतोष देगा.

Love: दोस्ती और प्रेम के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली रह सकती है. स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

Health: गला, साइनस या एलर्जी से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है.

उपाय: शनिवार को तिल या तिल से बनी चीजों का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 27 दिसंबर 2025

आज आपका ध्यान बार बार काम, जिम्मेदारी और अपनी छवि की ओर जाएगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके दशम भाव में है, इसलिए छुट्टी का दिन होते हुए भी दिमाग पूरी तरह आराम की स्थिति में नहीं रहेगा.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में आप तेजी से फैसले लेना चाहेंगे. लेकिन सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आपको संयम और गहराई से सोचने की ओर ले जाएगा.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करियर को लेकर स्पष्टता दे सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल के दौरान ईमेल, कॉल या बातचीत में शब्दों का चयन सावधानी से करें.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन यही दबाव आपको अपनी दिशा दोबारा तय करने का अवसर भी देगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रहेगा. गैर जरूरी चीजों पर पैसा लगाने का मन नहीं होगा.

Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है. छोटा सा संवाद बहुत कुछ संभाल सकता है.

Health: सिरदर्द, आंखों में थकान या स्क्रीन स्ट्रेन संभव है.

उपाय: शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 27 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर निकलकर बड़े जीवन सवालों पर सोचने का मौका देगा. चंद्रमा मीन राशि में आपके नवम भाव में है, इसलिए मन ज्ञान, आस्था, यात्रा और भविष्य की दिशा की ओर झुक सकता है.

सुबह पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र नई योजनाओं और सीखने की इच्छा को मजबूत करेगा. सुबह 09:09 बजे के बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र शुरू होते ही विचारों में गहराई और भावनात्मक समझ आएगी.

दोपहर 12:06 बजे से 12:49 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पढ़ाई, मार्गदर्शन या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह लंबे समय तक काम आ सकती है. सुबह 09:49 बजे से 11:05 बजे तक राहु काल में भविष्य को लेकर अनावश्यक चिंता से बचें.

Career: सीखने, ट्रेनिंग या नए दृष्टिकोण से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. आज आप केवल नौकरी नहीं, अपने रास्ते पर विचार करेंगे.

Finance: खर्च यात्रा, शिक्षा या किसी अनुभव पर हो सकता है, जिसे आप निवेश की तरह देखेंगे.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहेगा. शब्द कम और भावना ज्यादा बोलेगी.

Health: पेट या पानी की कमी से जुड़ी परेशानी संभव है. हाइड्रेशन जरूरी है.

उपाय: शनिवार को सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: दूधिया सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 27 Dec 2025 05:32 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi Mesh Rashi Rashifal
