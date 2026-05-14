हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपOver Affection In Relationship: पति कर रहा हद से ज्यादा प्यार तो संभल जाएं आप, आपके बीच किसी तीसरे की हो सकती है आहट

Over Affection In Relationship: पति कर रहा हद से ज्यादा प्यार तो संभल जाएं आप, आपके बीच किसी तीसरे की हो सकती है आहट

Excessive Love: अगर अचानक आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा प्यार जताने लगे, हर समय जरूरत से ज्यादा केयर दिखाए या रिश्ता बहुत जल्दी परफेक्ट लगने लगे, तो कई बार यह एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 May 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

Signs Your Partner Is Overcompensating With Love: रिश्तों में प्यार, भरोसा और अपनापन बेहद जरूरी माना जाता है. गले लगाना, हाथ पकड़ना या पार्टनर पर प्यार जताना किसी भी शादीशुदा रिश्ते को मजबूत बनाता है. लेकिन अगर अचानक आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा प्यार जताने लगे, हर समय जरूरत से ज्यादा केयर दिखाए या रिश्ता बहुत जल्दी परफेक्ट लगने लगे, तो कई बार यह एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको सावधान होने की जरूरत होती है. 

लंबे समय बाद तलाक का खतरा ज्यादा

जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में सामने आया कि जो कपल्स रिश्ते की शुरुआत में जरूरत से ज्यादा ओवर-अफेक्शन दिखाते थे, उनमें लंबे समय बाद तलाक का खतरा ज्यादा देखा गया. रिसर्चर्स ने 168 कपल्स को 13 साल तक फॉलो किया और पाया कि जिन लोगों ने रिश्ते की शुरुआत में जरूरत से ज्यादा रोमांटिक और गिडिली अफेक्शनट व्यवहार दिखाया, उनमें कई रिश्ते समय के साथ टूट गए. स्टडी के मुताबिक ऐसे कपल्स उन लोगों की तुलना में करीब एक-तिहाई ज्यादा अफेक्शन दिखाते थे, जिनकी शादी लंबे समय तक खुशहाल रही. 

जरूरत से ज्यादा प्यार क्यों है खतरनाक?

डेटिंग ऐप Badoo की डेटा एनालिस्ट और रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट क्लेयर स्टॉट ने बिजनेस इनसाइडर से बातचीत में कहा कि जरूरत से ज्यादा प्यार कई बार रिश्ते में भरोसे या कम्युनिकेशन की कमी को छिपाने की कोशिश भी हो सकता है. उनके मुताबिक बहुत ज्यादा इंटेंस अफेक्शन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता. शुरुआत में रिश्ता जितना ज्यादा ओवर द टॉप होता है, बाद में उतना ही ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है. 

क्यों रेड फ्लैग साबित होता है ज्यादा प्यार?

एक्सपर्ट मानते हैं कि हर रिश्ते में हनीमून फेज आता है, जब दोनों पार्टनर एक-दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हैं. लेकिन समय के साथ यह जुनून थोड़ा कम होना सामान्य बात है। समस्या तब होती है जब रिश्ता शुरुआत से ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशन्स पर टिका हो. ऐसे में जैसे ही वह इंटेंसिटी कम होती है, पार्टनर को लगने लगता है कि प्यार खत्म हो गया है. क्लेयर स्टॉट कहती हैं कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ अफेक्शन से नहीं चलता. ईमानदारी, भरोसा, बातचीत और सहयोग लंबे रिश्ते की असली नींव होते हैं. अगर किसी रिश्ते में प्यार जरूरत से ज्यादा परफॉर्म किया जा रहा हो, तो यह ओवरकम्पनसेशन का संकेत भी हो सकता है.

इसे भी पढ़ें -  Single Lifestyle Trends: स्वीडन से जर्मनी तक... क्यों इन देशों में अकेले रहकर खुश हैं लोग? जानें सिंगल लाइफ के राज

लव बॉम्बिंग क्यों खतरनाक?

एक्सप्ट लव बॉम्बिंग को भी एक बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं. इसमें कोई व्यक्ति शुरुआत में अपने पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा प्यार, गिफ्ट्स और तारीफों की बारिश करता है, ताकि सामने वाला जल्दी इमोशनली जुड़ जाए. बाद में वही व्यवहार अचानक बदलने लगता है. कई बार पार्टनर खुद को दोष देने लगता है और रिश्ते को पहले जैसा बनाने की कोशिश करता रहता है,  हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर ज्यादा प्यार करने वाला पार्टनर गलत है या रिश्ते में तीसरा व्यक्ति जरूर है.

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 14 May 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Love Bombing Relationship Red Flags Over Affection In Relationship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Over Affection In Relationship: पति कर रहा हद से ज्यादा प्यार तो संभल जाएं आप, आपके बीच किसी तीसरे की हो सकती है आहट
पति कर रहा हद से ज्यादा प्यार तो संभल जाएं आप, आपके बीच किसी तीसरे की हो सकती है आहट
रिलेशनशिप
Workplace Romance: ऑफिस में प्यार और फिर शादी, दुनिया में इतने पर्सेंट लोग वर्कप्लेस पर ही ढूंढ लेते हैं पार्टनर
ऑफिस में प्यार और फिर शादी, दुनिया में इतने पर्सेंट लोग वर्कप्लेस पर ही ढूंढ लेते हैं पार्टनर
रिलेशनशिप
AI And Relationships: क्या इंसान नहीं, AI तय कर रहा रिश्तों का भविष्य? चैटबॉट से टूट रहीं शादियां!
क्या इंसान नहीं, AI तय कर रहा रिश्तों का भविष्य? चैटबॉट से टूट रहीं शादियां!
रिलेशनशिप
AI chatbot love: क्या चैटजीपीटी को भी हो सकता है इंसानों से प्यार, अचानक क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले?
क्या चैटजीपीटी को भी हो सकता है इंसानों से प्यार, अचानक क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
मध्य प्रदेश
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
Home Tips
Turmeric Purity Test: हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget