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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थगले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत

गले में जमा है कफ? इन आसान तरीकों से मिल सकती है राहत

अगर आपके भी गले में बार-बार कफ जमने से खांसी, खराश और कुछ अटकने जैसा लगता है? जानिए कुछ आसान उपाय, जो कफ को ढीला करने और गले को आराम देने में मदद कर सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 10 Oct 2026 09:11 PM (IST)
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गले में कफ जमा होने की समस्या सर्दी-जुकाम, एलर्जी या सांस की नली में संक्रमण जैसी कई वजहों से होती है. जब गले में बलगम जमा होने लगता है, तो बार-बार गला साफ करने का मन करता है. इसके साथ खांसी, गले में खराश, भारीपन और कुछ निगलने में परेशानी भी महसूस होती है. कई बार सुबह उठने पर गले में कफ ज्यादा जमा हुआ लगता है, जिससे बोलने में भी दिक्कत होती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से गले को आराम देने और बलगम को बाहर निकालने में मदद मिलती है. 

गुनगुना पानी और तरल चीजें लेते रहें

दिनभर भरपूर पानी पीना फायदेमंद होता है. गुनगुना पानी गले को आराम देता है और कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे वह आसानी से निकल जाता है. सूप या दूसरी गुनगुनी चीजें भी ले सकते हैं. गले में खराश हो, तो एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर गरारे करें और बाद में पानी थूक दें. छोटे बच्चों से गरारे तभी करवाएं, जब वे सुरक्षित तरीके से कर पाएं.

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भाप और शहद से आराम

नाक बंद हो और गले में बलगम हो, तो साफ ह्यूमिडिफायर से कमरे की हवा में नमी रखना कुछ लोगों को आराम देता है. उबलते पानी के बर्तन से सीधे भाप न लें, इससे जलने का खतरा रहता है. खांसी के साथ गले में दिक्कत हो, तो एक साल से बड़े लोग थोड़ा शहद ले सकते हैं. एक साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल न दें. ध्यान रखें कि ये उपाय सिर्फ लक्षण कम करने में मदद करते हैं, हर तरह के कफ का इलाज नहीं हैं.

यह भी पढ़ें : CPR कब देना चाहिए और कब नहीं? जानें सही तरीका, इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर को कब दिखाएं

कफ के साथ सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या खून आए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. तेज बुखार हो, खांसी बढ़ती जाए या कई दिन तक आराम न मिले, तब भी डॉक्टर से मिलें. धूम्रपान और धुएं से दूर रहें, क्योंकि इनसे गले और सांस की नलियों में जलन बढ़ती है. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या कफ निकालने वाली दवाएं न लें. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी वाले लोगों के लक्षणों को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer : कफ की वजह हर व्यक्ति में अलग हो सकती है, इसलिए परेशानी लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, किसी भी तरह का उपाय अपनानें से पहले संबंधित डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

यह भी पढ़ें : ब्रेस्ट हेल्थ पर डॉक्टरों ने की चर्चा, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और समय पर पहचान पर फोकस

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:11 PM (IST)
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