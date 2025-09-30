हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCalorie Burning Workouts: वजन घटाने के लिए कितनी तेज चलना चाहिए? जान लें कैलोरी लॉस का पूरा गुणा-गणित

Calorie Burning Workouts: वजन घटाने के लिए कितनी तेज चलना चाहिए? जान लें कैलोरी लॉस का पूरा गुणा-गणित

Daily Walk:वजन घटाने के लिए इंसान क्या नहीं कर रहा है, कोई दवा ले रहा है, तो कोई घंटो मेहनत कर रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि वजन कम करने के लिए आपको कितनी तेज चलना चाहिए.

By : सोनम | Updated at : 30 Sep 2025 01:55 PM (IST)
Weight Management: मोटापे से लोग बहुत परेशान हैं, यह शरीर में कई तरह की बीमारियों का जन्म देता है. यही कारण है कि लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के कदम उठाते हैं, जैसे कि दवाइयों का यूज और डेली सुबह - शाम चलना. अगर आप भी चलकर कैलोरी लॉस करने की सोच रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि वजन घटाने के लिए आपको कितनी तेज रफ्तार से चलने की जरूरत है ताकि कैलोरी तेजी से बर्न हो और मोटापा तेजी से घटे. चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

कितना तेज चलना होगा?

पैदल चलना न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मसल्स को भी ग्रोथ करने में मदद करता है. यह आपके हार्ट को बेहतर बनाने के साथ आपकी जिंदगी से स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है. एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आपको वजन घटाना है, तो सामान्य वॉकिंग में आपकी स्पीड 3 से 4 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, हालांकि इसमें कैलोरी काफी कम बर्न होती है. ब्रिक्स वॉकिंग में आपकी स्पीड 5 से 6 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, इसे वजन घटाने के लिए काफी बेहतर माना जाता है. इसके बाद पावर वॉकिंग आता है, इसमें आपकी स्पीड 6 से 7 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, इसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए उचित माना जाता है.

इसके अलावा अगर आप कैलोरी बर्न के हिसाब से देखें, तो अगर किसी का वजन 60 किलोग्राम के आसपास है, तो वह अगर 5 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, तो उसका 200 से 220 कैलोरी बर्न होता है. वहीं अगर वजन 70 किलो है, तो 250 से 260 कैलोरी बर्न होती है, वहीं अगर शरीर का वजन 80 किलो है, तो कैलोरी 300 से 320 तक बर्न होती है.
हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन (2021) के अनुसार, 70 किलो का इंसान 6 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से वॉक करके लगभग 150 कैलोरी बर्न कर सकता है.

आसान गुणा गणित में समझिए

अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, तो आसान गुणा गणित में समझिए कि 1 किलोग्राम फैट घटाने के लिए आपको 7700 कैलोरी बर्न करनी पड़ती है. अगर आप रोजाना 250 से 300 कैलोरी वॉकिंग करके बर्न करते हैं, तो आप लगभग 20 से 25 दिनों में 1 किलो वजन कम कर सकते हैं. हालांकि यह आपके डाइट पर पूरी तरह निर्भर करता है.

तेज चलने के फायदे

अगर आप तेज चलते हैं, तो इससे सिर्फ कैलोरी ही बर्न नहीं होती, इसके अलावा भी कई फायदे हैं. जैसे कि यह आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, जिससे फैट कम करने की प्रक्रिया जल्दी हो सकती है. यह आपके हार्ट और लंग्स के लिए भी काफी फायदेमंद है. आप डेली 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के वॉकिंग को टारगेट कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 01:55 PM (IST)
Weight Loss Walking Calories Burned
Embed widget