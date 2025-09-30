Weight Management: मोटापे से लोग बहुत परेशान हैं, यह शरीर में कई तरह की बीमारियों का जन्म देता है. यही कारण है कि लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के कदम उठाते हैं, जैसे कि दवाइयों का यूज और डेली सुबह - शाम चलना. अगर आप भी चलकर कैलोरी लॉस करने की सोच रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि वजन घटाने के लिए आपको कितनी तेज रफ्तार से चलने की जरूरत है ताकि कैलोरी तेजी से बर्न हो और मोटापा तेजी से घटे. चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

कितना तेज चलना होगा?

पैदल चलना न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मसल्स को भी ग्रोथ करने में मदद करता है. यह आपके हार्ट को बेहतर बनाने के साथ आपकी जिंदगी से स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है. एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आपको वजन घटाना है, तो सामान्य वॉकिंग में आपकी स्पीड 3 से 4 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, हालांकि इसमें कैलोरी काफी कम बर्न होती है. ब्रिक्स वॉकिंग में आपकी स्पीड 5 से 6 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, इसे वजन घटाने के लिए काफी बेहतर माना जाता है. इसके बाद पावर वॉकिंग आता है, इसमें आपकी स्पीड 6 से 7 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए, इसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए उचित माना जाता है.

इसके अलावा अगर आप कैलोरी बर्न के हिसाब से देखें, तो अगर किसी का वजन 60 किलोग्राम के आसपास है, तो वह अगर 5 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, तो उसका 200 से 220 कैलोरी बर्न होता है. वहीं अगर वजन 70 किलो है, तो 250 से 260 कैलोरी बर्न होती है, वहीं अगर शरीर का वजन 80 किलो है, तो कैलोरी 300 से 320 तक बर्न होती है.

हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन (2021) के अनुसार, 70 किलो का इंसान 6 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से वॉक करके लगभग 150 कैलोरी बर्न कर सकता है.

आसान गुणा गणित में समझिए

अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, तो आसान गुणा गणित में समझिए कि 1 किलोग्राम फैट घटाने के लिए आपको 7700 कैलोरी बर्न करनी पड़ती है. अगर आप रोजाना 250 से 300 कैलोरी वॉकिंग करके बर्न करते हैं, तो आप लगभग 20 से 25 दिनों में 1 किलो वजन कम कर सकते हैं. हालांकि यह आपके डाइट पर पूरी तरह निर्भर करता है.

तेज चलने के फायदे

अगर आप तेज चलते हैं, तो इससे सिर्फ कैलोरी ही बर्न नहीं होती, इसके अलावा भी कई फायदे हैं. जैसे कि यह आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, जिससे फैट कम करने की प्रक्रिया जल्दी हो सकती है. यह आपके हार्ट और लंग्स के लिए भी काफी फायदेमंद है. आप डेली 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के वॉकिंग को टारगेट कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Symptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक आने से 1 सप्ताह पहले दिखाई देते हैं ये 5 संकेत, कहीं आप तो नहीं कर रहे इसके लक्षण इग्नोर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator