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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingScreen Time In Children: बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए फोन मत छीनें, पहले सुधारें ये 5 चीजें

Screen Time In Children: बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए फोन मत छीनें, पहले सुधारें ये 5 चीजें

Screen Time For Kids: आज के समय में कई माता-पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल, टैबलेट या टीवी से चिपके रहते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 11 Jun 2026 03:39 PM (IST)
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How To Reduce Screen Time In Children: 'बस पांच मिनट और...' अगर आपके घर में भी यह वाक्य अक्सर सुनाई देता है, तो आप अकेले नहीं हैं. आज के समय में कई माता-पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल, टैबलेट या टीवी से चिपके रहते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करने के नियम बनाने लगते हैं. लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि समस्या सिर्फ स्क्रीन नहीं है. कई बार स्क्रीन बच्चों की किसी दूसरी जरूरत को पूरा कर रही होती है, इसलिए वे बार-बार उसकी ओर आकर्षित होते हैं. अगर आप सच में बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, तो पहले इन पांच बातों पर ध्यान देना जरूरी है.

 बोरियत को समझें, सिर्फ स्क्रीन को दोष न दें

पहले बच्चे खाली समय में बाहर खेलते थे, साइकिल चलाते थे या दोस्तों के साथ समय बिताते थे. अब जैसे ही उन्हें कुछ करने को नहीं मिलता, वे मोबाइल उठा लेते हैं. लेकिन बोरियत भी बच्चों के विकास का एक हिस्सा है. इसी दौरान उनकी कल्पनाशक्ति विकसित होती है और वे नए तरीके से सोचने लगते हैं. इसलिए बच्चों को किताबें पढ़ने, चित्र बनाने, खेलकूद, संगीत या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करें. जब उनके पास बेहतर विकल्प होंगे, तो स्क्रीन का आकर्षण अपने आप कम हो सकता है.

 परिवार के साथ समय बढ़ाएं

कई बार बच्चे स्क्रीन में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें परिवार के साथ जुड़ाव कम महसूस होता है. आजकल एक ही कमरे में बैठे लोग भी अपने-अपने फोन में व्यस्त रहते हैं. ऐसे में बच्चे भी डिजिटल दुनिया में अपना मनोरंजन और साथ ढूंढने लगते हैं. दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब पूरा परिवार बिना फोन के साथ बैठे. रात का खाना, शाम की सैर या सोने से पहले की बातचीत बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत कर सकती है.

अपनी आदतों पर भी नजर डालें

बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं. अगर माता-पिता हर समय फोन पर व्यस्त रहेंगे, तो बच्चों से स्क्रीन छोड़ने की उम्मीद करना मुश्किल होगा. कोशिश करें कि खाने के दौरान, बातचीत करते समय या परिवार के साथ समय बिताते हुए फोन का इस्तेमाल कम करें. जब बच्चे आपको ऐसा करते देखेंगे, तो वे भी इससे सीखेंगे.

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बच्चे की नींद पूरी हो रही है या नहीं?

नींद की कमी बच्चों को अधिक चिड़चिड़ा और थका हुआ बना सकती है. ऐसे में स्क्रीन उनके लिए सबसे आसान मनोरंजन बन जाती है. वहीं सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल या टैबलेट देखने से नींद और भी खराब हो सकती है. इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बच्चा पर्याप्त नींद ले रहा हो और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित हो.

तनाव और भावनाओं को समझें

हर बच्चा जो घंटों स्क्रीन पर समय बिताता है, वह स्क्रीन का आदी नहीं होता. कई बार पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता, सामाजिक तनाव या भावनात्मक परेशानियां भी बच्चों को डिजिटल दुनिया की ओर धकेल देती हैं. बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दें. जब उन्हें घर में सहयोग और समझ मिलेगी, तो वे आराम और खुशी के लिए सिर्फ स्क्रीन पर निर्भर नहीं रहेंगे.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Parenting Tips Screen Time In Children Child Screen Addiction
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