हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingChild Curiosity: भूलकर भी बच्चों के अजीब सवालों पर न हंसें, ये 4 गलतियां पैरेंट्स को पड़ती हैं भारी

Child Curiosity: भूलकर भी बच्चों के अजीब सवालों पर न हंसें, ये 4 गलतियां पैरेंट्स को पड़ती हैं भारी

Parent Child Communication: यह जरूरी नहीं कि ऐसा जानबूझकर किया जाए, लेकिन इसका असर बच्चे के आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और सीखने की इच्छा पर पड़ सकता है. चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

How Parents Unknowingly Kill A Child’s Curiosity: बच्चों की दुनिया सवालों से भरी होती है. उनके लिए हर चीज नई होती है, हर अनुभव अलग होता है और हर छोटी-बड़ी बात को समझने की इच्छा उनके मन में होती है. यही जिज्ञासा उन्हें सीखने, सोचने और नई चीजों को खोजने के लिए प्रेरित करती है. लेकिन कई बार माता-पिता अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों की इस स्वाभाविक जिज्ञासा को धीरे-धीरे कम कर सकती हैं.

यह जरूरी नहीं कि ऐसा जानबूझकर किया जाए, लेकिन इसका असर बच्चे के आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और सीखने की इच्छा पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं ऐसी चार आम आदतों के बारे में, जिनसे बच्चों की जिज्ञासा प्रभावित हो सकती है और उनकी जगह बेहतर प्रतिक्रिया क्या हो सकती है.

"क्योंकि मैंने कहा है" कहकर सवालों को टाल देना

बच्चे अक्सर हर बात का कारण जानना चाहते हैं. जब वे पूछते हैं कि हम वहां क्यों नहीं जा सकते? तो कई बार माता-पिता जल्दी में जवाब देते हैं कि क्योंकि मैंने कहा है.  हालांकि कुछ परिस्थितियों में बच्चों को बिना बहस के बात माननी पड़ती है, लेकिन हर सवाल को इस तरह टालना उनकी जिज्ञासा को कमजोर कर सकता है. बेहतर होगा कि उन्हें छोटा और सरल कारण बताया जाएय. जैसे कि हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वह जगह अभी सुरक्षित नहीं है. इससे बच्चे समझते हैं कि उनके सवालों की अहमियत है.

बच्चों के अजीब सवालों पर हंसना

कई बार बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं जो बड़ों को मजाकिया लग सकते हैं. जैसे कि क्या मछलियों को प्यास लगती है? ऐसे सवाल वास्तव में उनकी कल्पनाशक्ति और सोचने की क्षमता को दर्शाते हैं. अगर माता-पिता बार-बार इन सवालों पर हंसते हैं या उन्हें बेवकूफी भरा बताते हैं, तो बच्चा भविष्य में सवाल पूछने से झिझक सकता है. इसकी बजाय यह कहना बेहतर है कि यहह तो बहुत दिलचस्प सवाल है. ऐसा करने से बच्चे को अपने विचार साझा करने का आत्मविश्वास मिलता है.

हर सवाल को लंबा लेक्चर बना देना

कई बार बच्चे सिर्फ एक साधारण सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें पूरा भाषण सुनना पड़ता है. उदाहरण के लिए बारिश क्यों होती है? के जवाब में पूरा विज्ञान पढ़ाना जरूरी नहीं है. बच्चों को बातचीत में शामिल करना ज्यादा प्रभावी होता है. आप उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? इससे उनकी सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है और सीखना भी रोचक बना रहता है.

इसे भी पढ़ेंः कॉन्सर्ट्स और शाही शादियों से इवेंट इंडस्ट्री में बूम, तकनीक में भी चीन को टक्कर दे रहा भारत

शौक को समय की बर्बादी समझना

चित्र बनाना, कहानियां गढ़ना, चीजें जोड़ना या अलग-अलग वस्तुएं इकट्ठा करना बच्चों के शौक हो सकते हैं. कई बार माता-पिता इन्हें पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां मान लेते हैं. जबकि यही शौक बच्चे की रचनात्मकता और रुचियों की पहचान कराते हैं. यदि बार-बार इन्हें महत्वहीन बताया जाए तो बच्चा अपनी रुचियों से दूर हो सकता है. बेहतर होगा कि माता-पिता उनसे पूछें कि तुमने क्या बनाया? या इसके बारे में बताओ.  इससे बच्चे को महसूस होता है कि उसकी मेहनत और कल्पनाशक्ति की कद्र की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- समर वैकेशन पर अपने बच्चों को कराएं ये 5 एक्टिविटी, पढ़ाई-लिखाई में शार्प हो जाएगा दिमाग

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips Child Development Child Curiosity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
Advertisement

वीडियोज

E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget