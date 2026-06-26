केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जारी है. इस बीच सिया के भाई साहिल ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सिया ने उसे या घर के किसी सदस्य को कभी कुछ नहीं बताया. अगर सिया ने बताया होता कि उसे यह शादी नहीं करनी है तो परिवार शादी नहीं करवाता. पुलिस सूत्रों ने बताया कि साहिल गोयल ने पूछताछ में बताया है कि अगर परिवार को सिया और चेतन के प्रेम संबंध को लेकर पता होता तो शादी करा देता. भाई ने कहा कि हम कोई हल निकालते, परिवार को चेतन से प्रेम संबंध के बारे में नहीं पता था.

सिया गोयल और चेतन चौधरी पर केतन की हत्या का आरोप

केतन अग्रवाल को कथित तौर पर उनकी मंगेतर और उसके प्रेमी ने लोहागढ़ किले से धक्का देकर जान ले ली थी. केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे के मावल तालुका में स्थित लोहागढ़ किले से केतन को खाई में धक्का दे दिया था.

45 मिनट में किले पर हुई केतन की हत्या!

केतन अग्रवाल की हत्या 18 जून 2026 को हुई थी. 18 जून को सुबह 8:41 उर्से टोल नाके पुणे साइड से केतन की गाड़ी क्रॉस हुई थी. वह 1 घंटे में पुणे एक्सप्रेस-वे से लोहागढ़ किला पहुंच गया. 9 बजकर 45 मिनट के आसपास दोनों फोर्ट के टिकट खिड़की के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए. उसके 4-5 मिनट के बाद ही चेतन चौधरी वहां से गुजरा. सिया 30 मिनट में किले पर पहुंची. चेतन फ़ॉलो करते हुए ऊपर गया. उसने दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बनाये रखा था. तीनों करीबन 10:15 पर किला के टॉप पर पहुंचे, जहां से केतन को धक्का मारा गया.

सुबह करीब 10:40 बजे सिया की मां का फोन केतन की माँ को गया कि केतन ऊपर से नीचे गिर गया है. सिया ने हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाई थी. सिया और चेतन ने धक्का देने का इशारा तय कर रखा था. सिया नीचे बैठी और उसने चेतन को इशारा किया जिसके बाद चेतन ने पीछे से केतन को धक्का दिया. करीब 10 बजकर 30 मिनट पर उसी टिकट खिड़की के पास लगे सीसीटीवी में चेतन नीचे आते हुए नजर आया यानी कि 45 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया.

नवंबर में होने वाली थी सिया और केतन की शादी

पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और केतन अग्रवाल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी. उदयपुर में दोनों विवाह के बंधन में बंधने वाले थे और उसके लिए एक महल भी बुक किया गया था. बताया जा रहा है कि सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी. आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए बड़ी साजिश रची और पूरी प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया.

Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'