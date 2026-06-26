वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब

वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब

Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि आखिर वैभव का डेब्यू क्यों नहीं हो सका.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Jun 2026 06:01 PM (IST)
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. अय्यर के टॉस जीतने के बाद सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या आज वैभव डेब्यू करेंगे या नहीं. दुर्भाग्य से उनका डेब्यू नहीं हो सका. 

अब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव का डेब्यू क्यों नहीं हो सका? इसका जवाब कप्तान अय्यर ने बड़े ही साफ शब्दों में दिया. अय्यर ने कहा कि टीम में अनुभव को देखते हुए वैभव को शामिल करना मुश्किल था. भारत के नए टी20 कप्तान ने मौजूदा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया. 

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर?

जब अय्यर से पूछा गया कि क्या आज वैभव खेल रहे हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से नहीं. वह शानदार खिलाड़ी हैं. लेकिन जाहिर तौर पर हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत अनुभव है और जिन्होंने पिछली कुछ सीरीज में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. इसलिए हम अपने ज्यादातर उन खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं जिन्होंने पूरे सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है."

अय्यर ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि सही समय आने पर उन्हें (वैभव सूर्यवंशी) मौका मिलेगा. लेकिन अभी के लिए, हम तीन असली सीमर्स, एक ऑल-राउंडर और दो स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं. 

बता दें कि सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 रविवार (28 जून) को खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरा मुकाबले के लिए वैभव को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं. फिलहाल न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की वैभव के अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पर नजरें हैं. 

मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

मुकाबले के लिए आयरलैंड की प्लेइंग 11

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंदड़ा, मैथ्यू हॉलार्ड.

 

यह भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबे छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 पर शाहिद अफरीदी; देखें लिस्ट

Published at : 26 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi IND Vs IRE 1st T20I
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