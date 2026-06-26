वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
USGS के मुताबिक, वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. मौत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपींस के पास 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया है.
वेनेजुएला में एक दिन पहले आए भूकंप के बाद अब फिलीपींस में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए हैं. यह जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी है.
USGS के मुताबिक, वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. मौत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपींस के पास 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया है.
यह भूकंप फिलीपींस के मिंडानाओं में 41.4 किमी की गहराई में आया है. लगभग 64 लाख लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं. इनमें अनुमानित 1 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों में मौजूद थे. फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है.
इन इलाकों में किया गया भूकंप दर्ज
फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ बोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी यानी PHIVOLCS की मानें तो शुक्रवार शाम को बलुत द्वीप, सारंगानी, दावाओ ऑक्सिडेंटल के तट पर 6.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया.
🔔#Earthquake (#lindol) M6.4 occurred 53 km S of #Glan (#Philippines) 15 min ago (local time 19:34:43). More info at:— EMSC (@LastQuake) June 26, 2026
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भारी तबाही और नुकसान की उम्मीद
भूकंप शाम 7:34 बजे आया. भूकंप किम्बा, सारंगानी, डॉन मार्सेलिनो, सांता मारिया, दावाओ ऑक्सिडेंटल, मटानाओ, दावाओ डेल सुरइंटेंसिटी,डिगोस सिटी, दावाओ डेल सुर, मोनकायो, मावाब, और मारागुसन, दावाओ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. साथ ही भारी नुकसान और झटकों की उम्मीद की जा सकती है.
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वीडियो में धराशायी होती नजर आईं बिल्डिंग
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में तबाही और डर का मंजर देखा जा सकता है. यहां लोग भूकंप के झटकों के बाद घर से बाहर निकल आए. इसके अलावा इलाके में मौजूद बिल्डिंग भी धराशायी हो गईं. फिलहाल कितने लोग हताहत हुए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
महीने के शुरुआत में आया था भूकंप, इतने लोगों की हुई थी मौत
इससे पहले दक्षिणी फिलीपींस के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था. यह विनाशाकारी भूकंप जून के शुरुआती महीने में आया था. इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी. वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस भूकंप के चलते पूरी तटीय इलाकों में सूनामी की चेतावनी जारी की गई थी. तब यहां लोगों की मूल सुविधाएं प्रभावित हुईं थी.
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