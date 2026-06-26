वेनेजुएला भूकंप: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार

वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस विनाशकारी भूकंप के मलबे के बीच जहां चारों ओर सिर्फ मौत और तबाही का मंजर था वहां बचाव दल के सामने एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. कराकस शहर की सड़क पर मलबे के नीचे दबी एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया और उसने मलबे के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दिया.

मां और बच्चा अस्पताल में भर्ती

चारों तरफ कंक्रीट और तबाही होने के बावजूद, मां और नवजात बच्चा दोनों सुरक्षित बच गए. बचाव दल ने मौके पर ही उन्हें जरूरी मेडिकल मदद दी और फिर सावधानी से अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. इस चमत्कारिक घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं , जिसमें लोग मां की हिम्मत और बचाव दल के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

🇻🇪 A powerful moment from Venezuela



A woman has reportedly given birth in the rubble after the earthquake, as rescue efforts continue in badly hit areas.



Even in the middle of the destruction, life carries on.



Writer: Lynnpic.twitter.com/MbsJrRgtt2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026

भूकंप के झटकों और कमजोर इमारतों के कारण राहत काम में काफी मुश्किलें आ रही थीं. इसी दौरान जब टीम महिला तक पहुंची, तो पता चला कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद मेडिकल टीम की मदद से मलबे के नीचे ही डिलीवरी कराई गई. इस भीषण भूकंप ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है. सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है. ला गुएरा और कराकस समेत कई राज्यों में सैकड़ों इमारतें ढह चुकी हैं और सड़कें टूट गई हैं.

भूकंप से वेनेजुएला में भारी नुकसान

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे' के अनुमान के मुताबिक, इस आपदा से वेनेजुएला को अपनी जीडीपी के लगभग 7% के बराबर का बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के तहत ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ शुरू किया है. इस अभियान के जरिए भारत ने प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है. इसके लिए भारतीय सेना की एक स्पेशल मेडिकल यूनिट को वेनेजुएला रवाना किया गया है.

भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल से 41 सदस्यीय दल, भारतीय वायुसेना के दो विमानों से वेनेजुएला के लिए रवाना हुआ है. इनमें नौ अनुभवी सैन्य चिकित्सक भी शामिल हैं. यह यूनिट वेनेजुएला के आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार, सर्जरी, ट्रॉमा प्रबंधन तथा प्रभावित लोगों को गहन चिकित्सा प्रदान करेगा.

भारत ने भेजी मदद

वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत इस संकट में मदद के लिए मौजूद है; हम आपके साथ हैं. ऑपरेशन अमिस्ताद भारत की उस मानवीय सोच को भी दर्शाता है, जो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात ‘पूरा विश्व एक परिवार है’ के सिद्धांत पर आधारित है. प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान सहायता पहुंचाने की भारत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान वैश्विक मानवता, करुणा और सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण बन गया है.

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक विशेष सैंड आर्ट बनाई. उनकी आर्ट में वेनेजुएला के प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना और सहायता करने की अपील की गई. इसमें भूकंप से ध्वस्त हुई इमारतों और तबाही के दर्दनाक दृश्यों को बेहद संवेदनशील तरीके से उकेरा गया. यह कलाकृति न केवल आपदा की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और सहायता की भावना भी व्यक्त करती है.

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