Navratri Shopping 2025: हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि 22 सिंतबर से शुरू हो चुका है. घर-घर में माता रानी के स्वागत के लिए विधि-विधान से पूजा शुरू हो रही है. माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. माता रानी के भक्त उनकी भक्ति में रमे हुए हैं. दरअसल, यह पर्व सिर्फ माता के स्वागत का नहीं बल्कि नए रंगों, नई उम्मीदों के 9 दिन हैं.

इन 9 दिनों में लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं. इसलिए यह पर्व नई खरीदारी के लिए भी शुभ माना जाता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और कन्फ्यूज हैं कि कम बजट में नवरात्रि की शॉपिंग कहां से की जाए तो आइए आपको बताते हैं 5 ऐसी शॉपिंग की जगह जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो.

सदर बाजार

सदर बाजार जहां बस नवरात्र के दिनों में नहीं, बल्कि पूरे साल भारी भीड़ देखने को मिलती है. यहां आपको पूजा सामग्री, चुनरी, डेकोरेशन लाइट्स और दुर्गा मां की मूर्तियां बहुत ही किफायती दामों में मिल जाएंगी.

चांदनी चौक

दिल्ली का सबसे पुराना बाजार चांदनी चौक, जहां आपको गुजरात की चनिया चोली से लेकर बंगाल की गारद साड़ी जो दुर्गा पूजा जैसे शुभ अवसरों पर पहनी जाती है, हर डिजाइन की मिल जाएगी. इसके अलावा यहां आपको बड़े डिजाइनर्स की महंगी साड़ियां आधे दाम या उससे कम में मिल जाएंगी.

करोल बाग

करोल बाग दिल्ली का एक ऐसा बाजार है जो महिलाओं के लिए परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है. यह बाजार अपने मशहूर ज्वेलरी और डिजाइनर बैग्स के लिए जाना जाता है. यहां के यूनीक बोहेमियन ज्वेलरी आपके बोरिंग गरबा लुक पर चार चंद लगा देगा, वो भी कम बजट में.

सरोजिनी नगर

सरोजिनी नगर को दिल्ली का सबसे सस्ता और बड़ा मार्केट माना जाता है. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और डंडिया नाइट में कुछ अलग पहनना है और वो भी कम बजट में तो सरोजिनी नगर आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां आपको एथनिक वियर, बैग, सैंडल, झुमके और मेकअप प्रोडक्ट्स में हजारों वैरायटी मिलेंगी.

दिल्ली हाट

दिल्ली हाट को अक्सर ‘मिनी इंडिया’ कहा जाता है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से आए कारीगर अपने पारंपरिक सामान बेचते हैं. नवरात्रि के लिए यहां से ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ी, मीनाकारी ज्वेलरी और हैंडमेड सजावटी सामान खरीद सकते हैं, इसके अलावा शौपिंग के साथ-साथ आप यहां सांस्कृतिक प्रोग्राम और पारंपरिक खाने का आनंद ले सकते हैं.

