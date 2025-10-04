सिगरेट और शराब नहीं, खाने में लेते हैं ये फूड तो भी हो सकता है फेफड़ों का कैंसर

जब भी लंग्स कैंसर का जिक्र होता है सबसे पहले दिमाग में सिगरेट और शराब ही आता है. एक्सपर्ट्स के कहते हैं क‍ि यह मानना सही है कि धूम्रपान और अल्कोहल लंग्स कैंसर के सबसे बड़े कारण है. लेकिन कैंसर का खतरा सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है. कई बार हमारी थाली में शामिल कुछ फूड्स भी इस जानलेवा बीमारी का रिस्क बढ़ा सकते हैं. असल में कुछ खाने की चीजें शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हानिकारक रसायन पैदा करती है जो लंबे समय तक कोशिकाओं पर असर डालकर कैंसर का कारण बन सकती है. जिसका मतलब है कि अगर आप सिगरेट या शराब से बचते भी है तो आपका खान-पान आपको खतरे में डाल सकता है. ऐसे में चलिए आज आपको उन फूड्स के बारे में बताते हैं जो लंग्स कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं.



शराब बढ़ाती है कैंसर का खतरा



शराब का ज्यादा सेवन न सिर्फ लि‍वर बल्कि फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यह धीरे-धीरे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है, लंबे समय तक ऐसा होने पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.



डीप फ्राइड फूड से लंग कैंसर



फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े, तला हुआ चिकन जैसी चीजें जब बहुत ऊंचे तापमान पर पकाई जाती है तो इनमें एक्रिलामाइड नामक केमिकल बनता है. यह तत्व शरीर में कैंसर पैदा करने वाले कारकों को सक्रिय करता है, इसलिए डीप फ्राइड स्नेक्स का ज्यादा सेवन भी लंग्स कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है.



प्रोसेस्ड मीट भी खतरनाक



बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट की चीजें खाने वालों को भी फेफड़ों के कैंसर का रिस्क हो सकता है. इनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट पाए जाते हैं जो पकने के दौरान कैंसरकारी तत्व बना सकते हैं.



रेड मीट का सेवन



बीफ, पोर्क और लैम्ब जैसे रेड मीट का बार-बार सेवन करने से भी खतरा बढ़ता है. खासकर इन्हें ग्रिल या चारकोल पर पकाया जाता है, तो इनमें हाई हेट्रोसाइक्लिक एमाइन (HCAs) नामक हानिकारक केमिकल्स बनते हैं. यह केमिकल सीधे कोशिकाओं पर असर डालकर कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं.



ज्यादा नमक और अचार वाली चीजें



अगर आप बहुत ज्यादा नमकीन या अचार वाली चीजें खाने की शौकीन है तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है. दरअसल बहुत ज्यादा नमकीन और अचार वाली चीजें भी सेहत को नुकसान पहुंचाती है. इनमें मौजूद नाइट्रोसामाइ शरीर के ऊतकों को डैमेज करते हैं और पेट से लेकर फेफड़ों तक कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.



शुगर वाली चीजें और ड्रिंक्स



चीनी से बनी चीजें और सॉफ्ट ड्रिंक्स न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, बल्कि कैंसर का खतरा भी बढ़ाते हैं. ज्यादा शुगर शरीर में लगातार सूजन और हार्मोनल बदलाव का कारण बनती है. यह बदलाव कैंसर कोशिकाओं के विकास को आसान बना देता है. ऐसे में आपको ज्यादा मीठी चीजें और ड्रिंक का सेवन भी सोच समझ कर करना चाहिए ‌.

ये भी पढ़ें-Air Pollution Heart Disease Risk: हवा में जहर... दिल पर वार! 90 लाख जानें निगल रहा प्रदूषण, पढ़ें चौंका देने वाली रिपोर्ट