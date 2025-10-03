हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir Pollution Heart Disease Risk: हवा में जहर... दिल पर वार! 90 लाख जानें निगल रहा प्रदूषण, पढ़ें चौंका देने वाली रिपोर्ट

Air Pollution Heart Disease Risk: हवा में जहर... दिल पर वार! 90 लाख जानें निगल रहा प्रदूषण, पढ़ें चौंका देने वाली रिपोर्ट

Pollution: भारत के हर बड़े शहर इस समय प्रदूषण की चपेट में हैं. दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. आपको बताते हैं कि हर वायु प्रदूषण से कितने लोगों की मौत होती है?

By : सोनम | Updated at : 03 Oct 2025 12:09 PM (IST)
AIR Pollution: हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आसमान में धुंध और स्मॉग छाए रहते हैं. कई लोगों का यह मानना होता है कि इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सच में प्रदूषण से आपके दिल को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, क्या इससे दिल की कोई बीमारी होती है. अगर नहीं मालूम है, तो चलिए आपको आज हम बताते हैं कि रिसर्च और एक्सपर्ट के अनुसार, प्रदूषण और दिल की बीमारी का क्या कनेक्शन है.

कैसे पहुंचा सकता है दिल को नुकसान?

New England Journal of Medicine (NEJM) के अनुसार, वायु प्रदूषण में मौजूद छोटे-छोटे कण (जैसे PM₂.₅, PM₁₀), कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें हमारे शरीर में एंट्री करके ब्लड फ्लो तक पहुंचती हैं और इससे शरीर को कई तरह का नुकसान होता है. ये कण हमारी सेल्स में असंतुलन पैदा करने का काम करते हैं. इसके चलते सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, प्रदूषण हमारी आर्टरीज की भीतरी परत को कमजोर कर देता है, जिसके चलते ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है. इससे ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ जाता है, साथ ही यह हमारे ब्लड के थक्के बनने का खतरा भी बढ़ा देता है. कई बार इसका स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसे मामलों को ट्रिगर कर सकता है.

किन बीमारियों का रहता है खतरा?

New England Journal of Medicine (NEJM) और Air Pollution and Heart Disease & Stroke – AHA रिसर्च में इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जिक्र किया गया है. इन रिसर्च के अनुसार, इससे हार्ट को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट अटैक की दिक्कत, स्ट्रोक का खतरा, हार्ट फेल्योर की समस्या, धड़कन की अनियमितता का शिकार हो जाना और हाई बीपी की समस्या. इन सभी दिक्कतों से आप प्रदूषण के दौरान जूझ सकते हैं. The Lancet Commission on pollution and health (2022) रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदूषण के चलते दुनियाभर में साल 2019 में कुल 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई. इसमें से 62 प्रतिशत के करीब मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चलते हुई थी. 

भारत में क्या स्थिति?

अगर भारत की बात करें, तो हम उन देशों की लिस्ट में शामिल हैं जहां वायु प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा है. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता (AQI) लगातार खराब श्रेणी में रहती है. यही कारण है कि देश के ज्यादातर महानगरों में रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसमें एक्सपर्ट के अनुसार प्रदूषण का इसमें एक बड़ा योगदान रहता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 12:09 PM (IST)
