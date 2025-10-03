AIR Pollution: हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आसमान में धुंध और स्मॉग छाए रहते हैं. कई लोगों का यह मानना होता है कि इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सच में प्रदूषण से आपके दिल को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, क्या इससे दिल की कोई बीमारी होती है. अगर नहीं मालूम है, तो चलिए आपको आज हम बताते हैं कि रिसर्च और एक्सपर्ट के अनुसार, प्रदूषण और दिल की बीमारी का क्या कनेक्शन है.

कैसे पहुंचा सकता है दिल को नुकसान?

New England Journal of Medicine (NEJM) के अनुसार, वायु प्रदूषण में मौजूद छोटे-छोटे कण (जैसे PM₂.₅, PM₁₀), कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें हमारे शरीर में एंट्री करके ब्लड फ्लो तक पहुंचती हैं और इससे शरीर को कई तरह का नुकसान होता है. ये कण हमारी सेल्स में असंतुलन पैदा करने का काम करते हैं. इसके चलते सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, प्रदूषण हमारी आर्टरीज की भीतरी परत को कमजोर कर देता है, जिसके चलते ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है. इससे ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ जाता है, साथ ही यह हमारे ब्लड के थक्के बनने का खतरा भी बढ़ा देता है. कई बार इसका स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसे मामलों को ट्रिगर कर सकता है.

किन बीमारियों का रहता है खतरा?

New England Journal of Medicine (NEJM) और Air Pollution and Heart Disease & Stroke – AHA रिसर्च में इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जिक्र किया गया है. इन रिसर्च के अनुसार, इससे हार्ट को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट अटैक की दिक्कत, स्ट्रोक का खतरा, हार्ट फेल्योर की समस्या, धड़कन की अनियमितता का शिकार हो जाना और हाई बीपी की समस्या. इन सभी दिक्कतों से आप प्रदूषण के दौरान जूझ सकते हैं. The Lancet Commission on pollution and health (2022) रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदूषण के चलते दुनियाभर में साल 2019 में कुल 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई. इसमें से 62 प्रतिशत के करीब मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चलते हुई थी.

भारत में क्या स्थिति?

अगर भारत की बात करें, तो हम उन देशों की लिस्ट में शामिल हैं जहां वायु प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा है. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता (AQI) लगातार खराब श्रेणी में रहती है. यही कारण है कि देश के ज्यादातर महानगरों में रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसमें एक्सपर्ट के अनुसार प्रदूषण का इसमें एक बड़ा योगदान रहता है.

