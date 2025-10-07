हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलइस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज

इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज

आप भी इस करवा चौथ पर अपनी पत्नी को खास महसूस कराना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे गिफ्ट्स खरीदें. आप कुछ परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज की मदद से बजट में अच्छे गिफ्ट्स खरीदे सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Oct 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

करवा चौथ का त्योहार भारत में पति-पत्नी के प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. यह दिन हर शादीशुदा कपल के लिए खास होता है, लेकिन खासतौर पर पत्नियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दिनभर बिना खाए-पिए व्रत रखती हैं. जब शाम को चांद निकलता है और पत्नी उसे देखकर व्रत खोलती हैं, साथ ही इस दिन पति अपनी पत्नी को  प्यार भरे गिफ्ट्स भी देते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपनी पत्नी को कुछ खास महसूस कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे गिफ्ट्स खरीदें. आप कुछ परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज की मदद से बजट में अच्छे गिफ्ट्स खरीदे सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे प्यारे, सस्ते और दिल को छू जाने वाले गिफ्ट आइडियाज बताते हैं, जो आपके बजट में भी होंगे और आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान भी लाएंगे. 

1. चॉकलेट बॉक्स या हैंडमेड कार्ड –अगर आपकी पत्नी को चॉकलेट्स पसंद हैं, तो आप एक सुंदर सा चॉकलेट बॉक्स बनवा सकते हैं या फिर खुद अपनी क्रिएटिविटी से तैयार कर सकते हैं. साथ ही एक हाथ से बना कार्ड जिसमें आपने अपने दिल की बातें लिखी हों. ये तो गिफ्ट छोटा जरूर होगा लेकिन इमोशन्स से भरा हुआ होगा.अगर आप चाहें तो कार्ड में कुछ पुरानी यादों का जिक्र करें, जो आप दोनों ने साथ बिताईं, इससे आपकी पत्नी खुद को और भी खास महसूस करेगी. 

2. पसंदीदा परफ्यूम – परफ्यूम एक ऐसा गिफ्ट है जो जब भी यूज किया जाए, किसी खास की याद दिलाता है. अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी को कौन-सी खुशबू पसंद है, तो उसे वही परफ्यूम इस करवा चौथ पर गिफ्ट करें. यह गिफ्ट न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि यह आपके गहरे रिश्ते और समझदारी को भी दिखाता है और जब भी वो परफ्यूम लगाएंगी, तो उनके चेहरे पर आपकी याद के साथ एक मीठी सी मुस्कान जरूर होगी. 

3. स्पेशल नोट्स के साथ एक सरप्राइज बॉक्स - एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स बनाएं जिसमें आप छोटे-छोटे लव नोट्स रखें, साथ में कुछ मिठाइयां, छोटी ज्वेलरी या मिनी परफ्यूम भी डाल सकते हैं. इस तरह का सरप्राइज बॉक्स आपके प्यार को शब्दों और गिफ्ट्स दोनों के ज़रिए जताता है. 

4. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी – महिलाओं को सजने-संवरने का बहुत शौक होता है, और अगर आप अपनी पत्नी को कोई प्यारा-सा ईयररिंग्स, कंगन या पायल गिफ्ट करें, तो वो इसे जरूर पसंद करेंगी. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इन दिनों फैशन में भी है और बहुत बजट-फ्रेंडली भी होती है. आप 500 से 1000 के बीच खूबसूरत पीस खरीद सकते हैं, जो खास मौकों पर पहनने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. 

5. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स – अगर आप थोड़े और क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स जैसे फोटो फ्रेम, मग्स, कुशन या कीचेन पर आप दोनों की फोटो के साथ एक छोटा सा मैसेज भी छपवा सकते हैं. ये चीजें भी काफी बजट में होती हैं और हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बन जाती हैं. 

यह भी पढ़ें Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर पहननी है लाल साड़ी तो आलिया भट्ट वाले लुक आएंगे काम, कसम से आग लगा देंगी आप

Published at : 07 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Gifts Karwa Chauth 2025 Budget Gift Ideas Gifts For Wife Cheap Gifts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
राजस्थान
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
बीकानेर में ट्रेन हादसा: अजमेर से कोलायत जा रही मालगाड़ी डिरेल, 37 डब्बे पटरी से उतरे
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget