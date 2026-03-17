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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSide Effects Of Birth Control Pills: क्या प्रेग्नेंसी रोकने वाली दवाइयों से हो जाता है कैंसर, जानें कितनी सच है यह बात?

Side Effects Of Birth Control Pills: क्या प्रेग्नेंसी रोकने वाली दवाइयों से हो जाता है कैंसर, जानें कितनी सच है यह बात?

Hormonal Imbalance Effects: अचनेही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए लोग पिल का यूज करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि क्या इस पिल से कैंसर होने की आशंका होती है या फिर यह भ्रम है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Mar 2026 01:43 PM (IST)
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Do Birth Control Pills Increase Cancer Risk: क्या प्रेग्नेंसी रोकने वाली गोलियां लेने से कैंसर हो जाता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है. सच यह है कि गर्भनिरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लंबे समय से इस्तेमाल हो रही हैं और इनका असर शरीर के हार्मोन पर पड़ता है, जिससे प्रेग्नेंसी को रोका जाता है. लेकिन क्या ये वाकई कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

क्या होती हैं गर्भनिरोध गोलियां?

कैंसर के बारे में जानकारी देने वाली संस्था Cancerresearchuk की रिपोर्ट के अनुसार, गर्भनिरोधक गोलियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, एक कंबाइंड पिल, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन दोनों हार्मोन होते हैं और दूसरी मिनी पिल, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टोजन होता है. ये गोलियां शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बदलकर काम करती हैं. अब बात करते हैं कैंसर के खतरे की. रिसर्च बताती है कि कंबाइंड पिल लेने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यह जोखिम स्थायी नहीं होता. जैसे ही कोई व्यक्ति पिल लेना बंद करता है, करीब 10 साल बाद यह खतरा सामान्य हो जाता है,.जैसे कभी पिल ली ही न हो.

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क्या इससे कैंसर होता है?

Cancerresearchuk की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी कंबाइंड पिल का सर्वाइकल कैंसर से भी थोड़ा संबंध देखा गया है, खासकर अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा.  हालांकि इस पर अभी और शोध की जरूरत है, इसलिए इसे पूरी तरह साबित नहीं माना जाता. दिलचस्प बात यह है कि यही पिल कुछ कैंसर से बचाव भी करती है. जैसे ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा कम हो सकता है, और यह फायदा पिल बंद करने के बाद भी बना रहता है.

मिनी पिल को लेकर क्या है स्थिति?

मिनी पिल के मामले में जानकारी थोड़ी सीमित है, क्योंकि इस पर कम रिसर्च हुई है. फिर भी अब तक के डेटा के अनुसार, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन पिल बंद करने पर यह धीरे-धीरे कम होने लगता है. सर्वाइकल और अन्य कैंसर पर इसके असर को लेकर अभी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है. 

क्या आपको पिल लेनी चाहिए?

अब सवाल यह आता है कि तो क्या आपको ये गोलियां लेनी चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. डॉक्टर आपकी हेल्थ, जरूरत और रिस्क को देखते हुए सही सलाह दे सकते हैं. यह भी समझना जरूरी है कि कैंसर का खतरा सिर्फ पिल से नहीं, बल्कि कई अन्य चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है जैसे धूम्रपान, मोटापा और शराब का सेवन.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Contraceptive Pills Birth Control Pills Birth Control And Cancer
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