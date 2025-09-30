हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDesi Superfoods For Gen Z: जानिए भारतीय खाने के वह आइटम, जो Gen Z के लिए बन रहे परफेक्ट देसी सुपरफूड्स

Desi Superfoods For Gen Z: जानिए भारतीय खाने के वह आइटम, जो Gen Z के लिए बन रहे परफेक्ट देसी सुपरफूड्स

Desi Superfoods For Gen Z: लोग अच्छी सेहत के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कई तरह के बदलाव कर रहे हैं. ऐसे में Gen Z भी अपनी डाइट में बदलाव पर ध्यान दे रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 30 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Tags :
Ghee Millets Gen Z Diet Desi Superfood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
नौकरी
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
मेडिकल ऑफिसर से लेक्चरर तक निकली इन पोस्ट पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट करीब
हेल्थ
Cushing Syndrome Warning Signs: हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
हवाई जहाज से कूदने या ट्रेन के सामने खड़े होने पर भी डर नहीं लगता? जानिए इस बीमारी के लक्षण
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget