Desi Superfoods For Gen Z: आज के समय में लोगों में सेहत की देखभाल को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. लोग सेहत के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कई तरह के बदलाव भी कर रहे हैं. नई जनरेशन यानी Gen Z भी अपनी डाइट में बदलाव की ओर ध्यान दे रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन से भारतीय खाने के आइटम है, जो Gen Z के लिए सुपरफूड बन रहे हैं और उन्हें आप भी अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं.



घी को अपने डाइट में शामिल कर रहे जेन जी

बाहर के खाने को चाव से खाने वाले Gen Z अब घी को अपने खाने में शामिल कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सीमित मात्रा में घी का सेवन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. यह विटामिन के अवशोषण में मदद करता है और द‍िल व जोड़ों को स्वस्थ रखता है. वहीं घर का बना घी रोटियों या दाल में डालकर खाने से दिल के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है.



मिलेट्स



एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दादी-नानी के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज आज नई जनरेशन के लिए सुपरफूड बन रहे हैं. यह मिलेट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं और पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं.



मेवे और बीज



बादाम, अखरोट, अलसी और कद्दू के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इन सभी फूड्स को अब जेन-जी रोजमर्रा के स्नैक्स या स्मूदी बाउल में मिलाकर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं.



हरी पत्तेदार सब्जियां



एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पालक, मेथी और सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए शुरुआत से ही फायदेमंद रही है. लेकिन जेन जी इन्‍हेंं खाने से परहेज कर रहे हैं, हालांकि अब जेन जी भी हरी और पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं.



दाल और फलियां

दाल-चावल केवल आरामदायक खाना नहीं होता है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. दाल, चना, राजमा और मूंग जैसी फलियां फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है. इन्हें स्प्राउटेड मूंग सलाद या मसालेदार छोले के रूप में भी खाया जा सकता है.



हल्दी



हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण दिल की सेहत के लिए जरूरी होते हैं. वहीं अब हल्दी वाला दूध और सब्जियों में हल्दी जेन जी के सुपरफूड का हिस्सा बन रहा है. इसके अलावा जेन-जी अब सोडा या शुगर ड्रिंक की जगह ताजे नारियल पानी को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं. ताजे नारियल का पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है, साथ ही यह दिल की धड़कन को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है.

