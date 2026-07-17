Andhra Pradesh COVID-19 Cases: आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले आए सामने, 4 की मौत; स्वास्थ्य विभाग ने कहा- घबराएं नहीं
आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच COVID-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है. जानें किन जिलों में मिले केस? क्या है मरीजों की स्थिति और स्वास्थ्य विभाग की नई एडवाइजरी.
आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं. 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य के चार अलग-अलग जिलों में कोरोना के 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है. इस दौरान 4 मरीजों की जान भी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.
मौत की मुख्य वजह पुरानी गंभीर बीमारियां
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव वीरा पांडियन ने बताया कि जिन 4 मरीजों (कडप्पा के 3 और काकीनाडा के 1) की जान गई है, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उन्हें हाई बीपी, शुगर और किडनी से जुड़ी पुरानी समस्याएं थीं.
कहां-कितने मरीज मिले?
26 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 67 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें से 12 लोग पॉजिटिव निकले. बता दें कि काकीनाडा के एक मरीज का टेस्ट तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था.
किस जिले में कितने मिले मरीज?
- कडप्पा: 8 मरीज. यहां 26 जून को साल का पहला केस मिला था
- गुंटूर: 2 मरीज
- विशाखापट्टनम: 1 मरीज
- काकीनाडा: 1 मरीज
राहत की बात यह है कि ये सभी मामले अलग-अलग जगहों से आए हैं. किसी भी एक इलाके में बहुत सारे मरीज एक साथ नहीं मिले हैं. इसका मतलब है कि फिलहाल कोविड का क्लस्टर नहीं बन रहा है.
मरीजों की मौजूदा स्थिति
- होम आइसोलेशन: 3 मरीज
- अस्पताल में भर्ती: 2 मरीज
- डिस्चार्ज: 3 मरीज
- कुल मौतें: 4
बता दें कि वायरस के वैरिएंट का पता लगाने के लिए 9 जुलाई को 5 सैंपल पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) लैब भेजे गए हैं.
देश के बाकी राज्यों का क्या है हाल?
1 जुलाई से अब तक पूरे देश में कोरोना के कुल 339 मामले सामने आ चुके हैं. कुछ प्रमुख राज्यों की स्थिति इस तरह है.
- केरल: 115 केस
- कर्नाटक: 64 केस
- महाराष्ट्र: 43 केस
- तमिलनाडु: 39 केस
- अंडमान-निकोबार: 18 केस
- दिल्ली: 18 केस
- राजस्थान: 12 केस
स्वास्थ्य मंत्री ने की यह अपील
आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने अपील की है कि सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है. लोग किसी भी तरह की दहशत में न आएं. बस जरूरी सावधानियां बरतें और स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें.
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