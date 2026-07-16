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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलLifestyle Tips: बिना किसी को दुखी किए ऑफिस और पर्सनल लाइफ में कैसे कहें 'ना'? ये 5 टिप्स आएंगे काम

Lifestyle Tips: बिना किसी को दुखी किए ऑफिस और पर्सनल लाइफ में कैसे कहें 'ना'? ये 5 टिप्स आएंगे काम

Lifestyle Tips: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में हर बार 'हां' कहना जरूरी नहीं. जानिए 5 आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप बिना किसी को दुखी किए विनम्रता से 'ना' कहना सीख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 16 Jul 2026 12:18 PM (IST)
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Lifestyle Tips: कई बार हम सिर्फ सामने वाले का दिल रखने के लिए हर बात पर 'हां' कह देते हैं. चाहे ऑफिस में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी हो या पर्सनल लाइफ में किसी की मदद करनी हो, हर बार हामी भरना सही नहीं होता. इससे आपके काम का दबाव बढ़ सकता है और मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर विनम्रता से 'ना' कहना भी एक जरूरी स्किल है. आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप बिना किसी को दुखी किए अपनी बात रख सकते हैं.

सम्मान के साथ अपनी बात रखें

अगर आप किसी काम के लिए मना करना चाहते हैं तो हमेशा विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें. 'ना' कहने का तरीका ही तय करता है कि सामने वाला आपकी बात को कैसे लेगा. इसलिए अपनी बात शांत और सम्मानजनक अंदाज में रखें. इसके अलावा हर बार लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं होती. अगर जरूरी लगे तो अपनी स्थिति के बारे में दो-तीन शब्दों में बता सकते हैं. इससे सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होगी.

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अगर संभव हो तो दूसरा विकल्प दें

अगर आप किसी काम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दूसरा समय या तरीका सुझा सकते हैं. इससे सामने वाले को यह महसूस होगा कि आप उसकी बात को महत्व देते हैं, लेकिन फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं. अगर कोई अचानक आपसे किसी काम के लिए कहे तो उसी समय जवाब देने की जरूरत नहीं है. पहले अपने समय और जिम्मेदारियों को देखें, फिर फैसला लें. इससे आप बिना दबाव के सही निर्णय ले पाएंगे. वहीं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता और प्राथमिकताएं होती हैं. अगर आप हर बार दूसरों की उम्मीदों के अनुसार चलते रहेंगे तो इसका असर आपकी सेहत और काम दोनों पर पड़ सकता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर आत्मविश्वास के साथ 'ना' कहना सीखें.

'ना' कहना क्यों जरूरी है?

हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है. सही समय पर और सही तरीके से कहा गया 'ना' आपके रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि आपकी ईमानदारी और स्पष्टता को दिखाता है. जब आप अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं, तब आप अपने काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना पाते हैं. इसलिए 'ना' कहना कोई गलत बात नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत है जो आपको तनाव से बचाने और बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है.

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Published at : 16 Jul 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Communication Skills Relationship Advice Office Etiquette How To Say No
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