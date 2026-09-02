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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलGold Cleaning Scams: सफाई के नाम पर ऐसे सोना चुराते हैं ज्वैलरी शॉप वाले, रहें सावधान

Gold Cleaning Scams: सफाई के नाम पर ऐसे सोना चुराते हैं ज्वैलरी शॉप वाले, रहें सावधान

Rural Gold Scam: देवभूमि द्वारका में पुलिस ने बिहार से जुड़े एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ग्रामीण इलाकों में फिनाइल बेचने के बहाने घरों में दाखिल होते थे.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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How Door To Door Scammers Steal Gold: सोने के गहनों को साफ कराने के लिए अगर आप किसी अनजान व्यक्ति या घर-घर घूमकर सफाई करने वाले के पास जाते हैं, तो सावधान हो जाइए. गहने को चमकाने के नाम पर ठगी का ऐसा खेल चल रहा है, जिसमें कुछ ही मिनटों में आपके कीमती सोने का हिस्सा गायब हो सकता है. गहना साफ होने के बाद पहली नजर में भले ही पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई दे, लेकिन उसका वजन कम हो चुका होता है. कई बार जब तक ग्राहक को इस धोखाधड़ी का पता चलता है, तब तक ठग अपना ठिकाना बदल चुके होते हैं.

हाल ही में गुजरात के देवभूमि द्वारका में पुलिस ने बिहार से जुड़े एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ग्रामीण इलाकों में फिनाइल बेचने के बहाने घरों में दाखिल होते थे. इसके बाद वे महिलाओं को भरोसे में लेकर भगवान की मूर्तियों और फिर चांदी और सोने के गहनों को साफ करने का झांसा देते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने-चांदी के सामान, मोबाइल फोन, बाइक और सफाई में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बरामद कीं.

पहले भरोसा जीतते हैं, फिर शुरू होता है असली खेल

ऐसे मामलों में ठगी की शुरुआत सीधे सोने से नहीं होती. आरोपी पहले सामान्य सामान बेचने या कोई छोटी-मोटी सेवा देने के बहाने घर में प्रवेश करते हैं. बातचीत के दौरान वे यह भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें गहने और पूजा की मूर्तियां साफ करने का अच्छा अनुभव है. कई बार वे पहले भगवान की मूर्ति साफ करके दिखाते हैं. जब सामने वाले को मूर्ति चमकती हुई दिखाई देती है तो उसका भरोसा बढ़ जाता है. इसके बाद वे चांदी के गहनों और फिर सोने के आभूषण साफ करने की बात कहते हैं. यहीं से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है.


Gold Cleaning Scams: सफाई के नाम पर ऐसे सोना चुराते हैं ज्वैलरी शॉप वाले, रहें सावधान

केमिकल से चमकता है गहना, लेकिन घट जाता है वजन

गहनों की सफाई के लिए अलग-अलग रसायनों और पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. देवभूमि द्वारका मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से एसिड, फिनाइल, ब्रश, पाउडर, हल्दी, फिटकरी और दूसरे सामान बरामद किए थे. ग्राहक को लगता है कि गहने पर जमी पुरानी गंदगी हट रही है और सोना अपनी असली चमक में वापस आ रहा है. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गहने के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. ठग सफाई के बहाने सोने का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं या गहने के वजन को कम कर देते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि साफ होने के तुरंत बाद गहना देखने में काफी अच्छा लगता है. इसलिए ग्राहक को उसी समय शक नहीं होता.

चमक देखकर खुश न हों, वजन जरूर जांचें

गहना साफ कराने के बाद सिर्फ उसकी चमक देखकर यह मान लेना कि सफाई सही तरीके से हुई है, बड़ी गलती हो सकती है. अगर सफाई के बाद गहने का वजन पहले की तुलना में कम हो गया है, तो यह गंभीर संकेत है. मसलन, अगर कोई आभूषण सफाई से पहले 6 ग्राम का था और सफाई के बाद उसका वजन काफी कम निकलता है, तो ग्राहक को तुरंत सवाल करना चाहिए. यही वजह है कि गहने को सफाई के लिए देने से पहले उसका वजन किसी भरोसेमंद जगह पर चेक कराना बेहतर है.


Gold Cleaning Scams: सफाई के नाम पर ऐसे सोना चुराते हैं ज्वैलरी शॉप वाले, रहें सावधान

गांवों और घरों में पहुंचकर करते हैं शिकार

इस तरह की ठगी में ग्रामीण इलाकों और ऐसे घरों को निशाना बनाए जाने की आशंका ज्यादा रहती है, जहां महिलाओं या बुजुर्गों के अकेले होने की संभावना हो. कई गांवों में बाजार या ज्वेलरी की दुकान दूर होने के कारण लोग घर पर ही गहने साफ कराने का आसान विकल्प चुन लेते हैं. ठग इसी सुविधा का फायदा उठाते हैं. वे खुद ग्राहक के घर पहुंचते हैं, कुछ मिनटों में गहना चमकाने का दावा करते हैं और भरोसा बनने के बाद कीमती आभूषण अपने हाथ में ले लेते हैं.

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अनजान लोगों से कभी न साफ कराएं सोना

सोने की सफाई के मामले में सबसे जरूरी सावधानी यही है कि घर-घर घूमने वाले या रास्ते में मिलने वाले किसी अनजान व्यक्ति को अपना गहना न दें. गहने की सफाई हमेशा ऐसे ज्वेलर से कराएं, जिसकी दुकान और पहचान दोनों भरोसेमंद हों. गहना देने से पहले उसका वजन नोट कर लें और सफाई के बाद दोबारा वजन जरूर कराएं. अगर कोई व्यक्ति सफाई के लिए जल्दबाजी करे, गहना अपने पास रखने की कोशिश करे या प्रक्रिया के बारे में साफ जानकारी न दे, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही बेहतर है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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