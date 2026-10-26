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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsअलमारी भरी होने पर भी पहनने के लिए नहीं मिल रहे कपड़े, ऐसे करें अरेंज

अलमारी भरी होने पर भी पहनने के लिए नहीं मिल रहे कपड़े, ऐसे करें अरेंज

क्या आपकी अलमारी भी कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन जरूरत के समय पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता? कुछ आसान तरीकों से कपड़ों को व्यवस्थित करें और रोज की परेशानी दूर करें.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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अक्सर लोगों की अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन जब तैयार होने की बारी आती है, तो समझ नहीं आता कि क्या पहनें. कभी पसंदीदा कपड़ा नहीं मिलता, तो कभी कपड़ों के ढेर में जरूरी चीज दब जाती है. इसकी एक बड़ी वजह अलमारी में कपड़ों को सही तरीके से न रखना है. कई बार हम ऐसे कपड़े भी संभालकर रखते हैं, जिन्हें लंबे समय से पहना ही नहीं है. इससे अलमारी में जगह कम हो जाती है और रोज कपड़े ढूंढने में समय बर्बाद होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान तरीकों से अपनी अलमारी को व्यवस्थित कर सकते हैं.

सबसे पहले कपड़ों को छांटकर अलग करें

अलमारी को व्यवस्थित करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले उसमें रखे सभी कपड़ों को बाहर निकालें. इसके बाद कपड़ों को अलग-अलग हिस्सों में बांट लें. जैसे रोज पहनने वाले कपड़े, ऑफिस या कॉलेज के कपड़े, पार्टी में पहनने वाले कपड़े और मौसम के हिसाब से इस्तेमाल होने वाले कपड़े. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किस तरह के कितने कपड़े हैं.

जो कपड़े लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए हैं, उन्हें भी अलग रखें. अगर कोई कपड़ा छोटा हो गया है, खराब हो चुका है या अब आपकी पसंद का नहीं है, तो उसे अलमारी में जगह देने के बजाय अलग कर दें. इससे अलमारी में जगह खाली होगी और रोज पहनने वाले कपड़ों को ढूंढना आसान हो जाएगा.

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कपड़ों को सही तरीके से रखें 

कपड़ों को अलमारी में रखने का तरीका भी काफी मायने रखता है. अगर आप सभी कपड़ों को एक ही जगह रख देते हैं, तो जरूरत के समय उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसलिए रोज पहनने वाले कपड़ों को ऐसी जगह रखें, जहां से उन्हें आसानी से निकाला जा सके. जींस, टी-शर्ट और दूसरे ऐसे कपड़ों को अच्छे से मोड़कर अलग-अलग ढेर में रखें. वहीं, शर्ट, कुर्ती और ऐसे कपड़े जिन्हें मोड़ने से ज्यादा सिलवटें पड़ती हैं, उन्हें हैंगर पर टांग कर रखें .
अलमारी में छोटी टोकरियों या डिब्बों का इस्तेमाल करें. इनमें मोजे, रूमाल, बेल्ट और दूसरे छोटे सामान अलग रखें. इससे छोटी चीजें कपड़ों के बीच खोती नहीं हैं. अगर अलमारी में कई खाने हैं, तो हर खाने को किसी एक तरह के कपड़ों के लिए तय कर दें. इससे आपको याद रहेगा कि कौन-सा कपड़ा कहां रखा है और हर बार पूरी अलमारी उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़े आगे रखें

अलमारी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को सामने और आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखना चाहिए. जिन कपड़ों को आप रोज कॉलेज, ऑफिस या घर पर पहनते हैं, उन्हें अलग हिस्से में रखें. वहीं, शादी-पार्टी या किसी खास मौके पर पहने जाने वाले कपड़ों को अलग जगह पर रखे. मौसम बदलने पर भी कपड़ों की जगह बदलना फायदेमंद रहता है. गर्मियों में हल्के कपड़े आगे रखें और सर्दियों के कपड़ों को जरूरत के हिसाब से निकालें.

इसके अलावा, हर दिन इस्तेमाल के बाद कपड़ों को वापस उनकी तय जगह पर रखने की आदत डालें. साफ कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले अच्छी तरह मोड़ लें और गंदे कपड़ों को अलग रखें. हफ्ते में एक बार कुछ मिनट निकालकर अलमारी को व्यवस्थित कर लें. ऐसा करने से कपड़ों का ढेर नहीं लगेगा और आपको जरूरत के समय अपना पसंदीदा कपड़ा आसानी से मिल जाएगा. 

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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