How To Fix Sticky Floors After Mopping: घर में पोछा लगाने के बाद फर्श साफ तो दिखता है, लेकिन चलते समय पैरों के नीचे चिपचिपाहट महसूस हो तो हर बार पानी को दोष देना सही नहीं है. कई बार फर्श पर चिपचिपी परत बनने की वजह पोछा लगाने का तरीका ही होता है. जरूरत से ज्यादा फ्लोर क्लीनर डालना, सफाई के लिए गलत चीज का इस्तेमाल करना या गंदे पानी से बार-बार पोछा लगाना फर्श को साफ करने के बजाय उस पर एक और परत जमा कर सकता है.

अगर पोछा लगाने के बाद भी फर्श चिपचिपा महसूस होता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है. कुछ छोटी गलतियों को सुधारकर फर्श को बिना ज्यादा मेहनत के साफ रखा जा सकता है.

बाल्टी में ज्यादा क्लीनर डालना

अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा साफ होगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. फ्लोर क्लीनर में मौजूद कुछ पदार्थ अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं या पानी में सही तरह से न घुलें तो फर्श पर एक परत छोड़ सकते हैं. यही परत सूखने के बाद चिपचिपी महसूस होती है और उस पर धूल भी जल्दी चिपक सकती है. इसलिए पोछे के पानी में क्लीनर डालते समय बोतल पर दिए गए निर्देशों को जरूर देखें. ज्यादा गंदगी होने पर भी अपनी तरफ से क्लीनर की मात्रा बढ़ाने के बजाय सही मात्रा का इस्तेमाल करें. अगर फर्श पर पहले से क्लीनर की परत जम गई है तो एक बार सिर्फ साफ गुनगुने पानी से पोछा लगाकर हटाया जा सकता है.





डिशवॉश लिक्विड से पोछा लगाना

कई घरों में फर्श साफ करने के लिए डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है. थोड़ी मात्रा में भी यह जरूरत से ज्यादा झाग और साबुन की परत छोड़ सकता है. अगर बाल्टी में साबुन ज्यादा डाल दिया जाए तो पोछा लगाने के बाद फर्श साफ होने के बजाय चिपचिपा लग सकता है.

अगर कभी इसका इस्तेमाल करना ही हो तो बहुत कम मात्रा रखें और बाद में साफ पानी से फर्श को पोंछना न भूलें. खासकर लकड़ी या लैमिनेट के फर्श पर बिना सोचे-समझे डिशवॉश लिक्विड इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे फर्श की फिनिश प्रभावित हो सकती है.

फर्श चमकाने वाले प्रोडक्ट भी हो सकते हैं वजह

फर्श को चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलिश और वैक्स भी कभी-कभी चिपचिपी परत की वजह बन सकते हैं. कुछ पॉलिश फर्श पर चमकदार फिल्म बना देती हैं. समय के साथ यह परत बढ़ती जाती है और उसमें धूल-मिट्टी फंसने लगती है. नतीजा यह होता है कि फर्श बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन पैर रखने पर चिपचिपा महसूस होता है. इसलिए हर तरह के फर्श पर पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल करने से पहले उसके पैकेट पर दिए निर्देश जरूर पढ़ें. खासकर आधुनिक लकड़ी के फर्श पर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वे उस सतह के लिए उपयुक्त हैं या नहीं.





किचन में गिरे तेल को पहले साफ करें

किचन के फर्श पर अगर तेल या चिकनाई गिर गई है तो सीधे पूरे फर्श पर पोछा लगाने से समस्या बढ़ सकती है. पोछा तेल को हटाने के बजाय उसे आसपास की सतह पर फैला सकता है. इसके बाद पूरा फर्श साफ करने के बावजूद पैरों के नीचे चिपचिपाहट महसूस होती रहती है. इसलिए तेल या चिकनाई गिरने पर पहले उसी जगह को साफ करें. गुनगुने पानी में हल्का डिश सोप लेकर कपड़े से प्रभावित हिस्से को पोंछें और फिर साफ पानी से उसे दोबारा पोंछ दें. जब चिकनाई हट जाए, उसके बाद पूरे फर्श पर सामान्य तरीके से पोछा लगाएं.

गंदे पानी से बार-बार पोछा लगाना

पोछे के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी फर्श की सफाई में बहुत बड़ा रोल निभाता है. अगर बाल्टी का पानी काफी गंदा हो चुका है और फिर भी उसी पानी से पोछा लगाया जा रहा है तो आप फर्श की गंदगी को हटाने के बजाय उसे दूसरी जगह फैला रहे हैं. जैसे ही पानी बहुत गंदा या धुंधला हो जाए, उसे बदल दें. स्पंज वाले पोछे को भी बीच-बीच में साफ पानी से धोकर अच्छी तरह निचोड़ना जरूरी है. अगर स्प्रे वाले पोछे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पैड को भी समय-समय पर बदलें या धोएं.

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फर्श के हिसाब से ही चुनें क्लीनर

हर तरह के फर्श के लिए एक ही क्लीनर सही नहीं होता. टाइल, विनाइल, लैमिनेट और लकड़ी के फर्श की जरूरत अलग होती है. इसलिए क्लीनर खरीदते समय यह जरूर देखें कि वह आपके फर्श की सतह के लिए बनाया गया है या नहीं. पोछा लगाने के बाद चिपचिपाहट सिर्फ पानी की वजह से नहीं होती. कई बार ज्यादा क्लीनर, साबुन की परत, पॉलिश, तेल या गंदे पोछे का पानी इसके पीछे होता है. सफाई में मात्रा और तरीका सही रखें, तो फर्श को बार-बार रगड़ने की जरूरत भी कम हो सकती है और वह साफ, सूखा और आरामदायक बना रहेगा.

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