नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हो गया. नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया. नाना का पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. नाना पाटेकर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

नाना पाटेकर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे. उनकी शादी नीलाकांति पाटेकर के साथ हुई. हालांकि, दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें रहीं. नाना पाटेकर और नीलाकांति पाटेकर 35 साल तक अलग रहे. हालांकि, उन्होंने तलाक नहीं लिया था.

वहीं नाना पाटेकर का नाम एक्ट्रेस मनीषा कोइराला संग भी जुड़ा था. नाना पाटेकर ने साथ में 'खामोशी', 'अग्नि साक्षी', 'युगपुरुष' में साथ काम किया. 'युगपुरुष' 1998 में आई थी. ऑन स्क्रीन मनीषा और नाना की जोड़ी पसंद की गई. मनीषा और नाना पाटेकर के बीच में 19 साल का एज गैप था.

राइटर ने किया था रिएक्ट

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राइटर रणबीर पुष्प ने एक इंटरव्यू में दोनों के अफेयर की अफवाहों को लेकर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा, 'उन दोनों के बीच कुछ तो था. अब वो रोमांस था या दोस्ती. दोनों क्लोज थे. आपसी समझ अच्छी थी. साथ में सीन डिस्कस करते थे.' आखिर में उन्होंने कहा कि वो सेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. वो कुछ सीन देखते थे और चले जाते थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीषा और नाना पाटेकर का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, ऐसी खबरें थीं कि उसी दौरान नाना का एक्ट्रेस आयशा झुल्का संग भी अफेयर था. खबरें थीं कि फिल्म 'आंच' की शूट क दौरान दोनों क्लोज आए थे. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नाना और आयशा को मनीषा ने रंगे हाथों पकड़ा था. इसके बाद मनीषा गुस्से में आ गई थीं. इसके बाद मनीषा और नाना पाटेकर का रिश्ता टूट गया था. वहीं आयशा संग भी नाना का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया. हालांकि, उनके अफेयर को लेकर ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया.