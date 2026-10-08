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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsStainless Steel Thermos: स्टेनलेस स्टील थर्मस को कैसे साफ करें? बदबू और दाग हटाने के आसान तरीके

Stainless Steel Thermos: स्टेनलेस स्टील थर्मस को कैसे साफ करें? बदबू और दाग हटाने के आसान तरीके

Smell From Thermos: थर्मस को साफ रखना सिर्फ इसे देखने में अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इससे उसमें रखे ड्रिंक का स्वाद भी बेहतर रहता है और सफाई भी बनी रहती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Oct 2026 08:25 AM (IST)
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How To Clean Stainless Steel Thermos: स्टेनलेस स्टील का थर्मस रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आता है. चाय, कॉफी, सूप या फ्लेवर्ड वॉटर को लंबे समय तक रखने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने की वजह से समय के साथ थर्मस के अंदर चाय-कॉफी के दाग जमने लगते हैं. कई बार इसमें एक अजीब सी बदबू भी आने लगती है, जो सामान्य तरीके से धोने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाती.

थर्मस को साफ रखना सिर्फ इसे देखने में अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इससे उसमें रखे ड्रिंक का स्वाद भी बेहतर रहता है और सफाई भी बनी रहती है. रोज इस्तेमाल करने के बाद इसे धोना जरूरी है, लेकिन कुछ हफ्तों में एक बार इसकी अच्छी तरह से सफाई करना भी फायदेमंद रहता है. कुछ आसान तरीकों की मदद से आप थर्मस के अंदर जमा दाग, गंध और बचे हुए अवशेषों को साफ कर सकते हैं.

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थर्मस इस्तेमाल करने के तुरंत बाद धोएं

थर्मस को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि इस्तेमाल करने के बाद उसे ज्यादा देर तक खाली छोड़कर न रखें. चाय, कॉफी या सूप के बचे हुए अवशेष अगर लंबे समय तक अंदर पड़े रहें तो वे धीरे-धीरे दाग और बदबू का कारण बन सकते हैं. ड्रिंक खत्म करने के बाद थर्मस को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे अंदर चिपके ज्यादातर अवशेष तुरंत निकल जाते हैं और बाद में गहरी सफाई करने की जरूरत भी कम पड़ती है.


Stainless Steel Thermos: स्टेनलेस स्टील थर्मस को कैसे साफ करें? बदबू और दाग हटाने के आसान तरीके

गर्म पानी और हल्के डिश सोप से करें सफाई

रोजाना की सफाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. थर्मस में गर्म पानी भरें और उसमें हल्के डिश सोप की कुछ बूंदें डालें. इसके बाद लंबे हैंडल वाले बॉटल ब्रश की मदद से अंदर की सतह को अच्छी तरह साफ करें. थर्मस के निचले हिस्से और किनारों पर खास ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ड्रिंक के अवशेष और दाग जमा हो सकते हैं. ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ने पर ग्रीस, दाग और चाय-कॉफी के अवशेष निकलने लगेंगे. स्टेनलेस स्टील की सतह को नुकसान से बचाने के लिए सफाई करते समय बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है.


Stainless Steel Thermos: स्टेनलेस स्टील थर्मस को कैसे साफ करें? बदबू और दाग हटाने के आसान तरीके

बदबू और जिद्दी दाग के लिए बेकिंग सोडा

अगर थर्मस के अंदर से बदबू आ रही है या कुछ दाग आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए थर्मस में एक से दो चम्मच बेकिंग सोडा डालें और उसमें गर्म पानी भर दें. इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. चाहें तो रातभर भी रखा जा सकता है. इसके बाद थर्मस को अच्छी तरह से पानी से धोकर सामान्य तरीके से साफ कर लें. यह तरीका अंदर की जमी गंध और दाग को कम करने में मदद कर सकता है और थर्मस फिर से ज्यादा साफ और फ्रेश महसूस होगा.

ढक्कन और रबर सील को नजरअंदाज न करें

कई लोग थर्मस की बोतल तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन उसके ढक्कन और रबर सील पर ध्यान नहीं देते. जबकि इन हिस्सों में नमी, ड्रिंक के छोटे-छोटे कण और गंदगी फंस सकती है. समय के साथ यही चीजें बदबू की वजह बन सकती हैं. अगर ढक्कन के हिस्से अलग किए जा सकते हैं, तो उन्हें निकालकर गर्म साबुन वाले पानी से अलग-अलग धोएं. छोटे या मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद सभी हिस्सों को अच्छी तरह से धोना जरूरी है.

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धोने के बाद थर्मस को पूरी तरह सुखाएं

थर्मस को धोने के बाद तुरंत उसका ढक्कन बंद करके न रखें. अंदर अगर नमी रह गई तो इससे कुछ समय बाद सीलन जैसी गंध आने लग सकती है. इसलिए थर्मस को खुला रखकर अच्छी तरह सूखने दें. इसे किसी हवादार जगह पर रखें ताकि अंदर और ढक्कन के सभी हिस्सों की नमी पूरी तरह निकल जाए. जब थर्मस और उसके सभी हिस्से सूख जाएं, तभी उसे बंद करके रखें.

हर कुछ हफ्तों में करें डीप क्लीनिंग

रोजाना थर्मस धोने के बावजूद कुछ अवशेष अंदर रह सकते हैं. इसलिए कुछ हफ्तों में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग करना अच्छा रहता है. इसके लिए थर्मस में गर्म पानी भरकर उसमें बेकिंग सोडा या सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. इसके बाद थर्मस को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे अंदर छिपे पुराने अवशेष हटाने में मदद मिल सकती है और थर्मस लंबे समय तक साफ और फ्रेश बना रह सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Stainless Steel Stainless Steel Thermos Clean Thermos
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