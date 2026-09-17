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Underwear Washing Tips: कहीं आप भी गलत धो रहे अंडरवियर? तुरंत जान लें सही तरीका

Underwear Infection: अंडरवियर को साफ रखने के साथ-साथ उसे सही तरीके से धोना भी जरूरी है. खासकर लेस, सिल्क, सैटिन और दूसरे नाजुक फैब्रिक वाले अंडरवियर को धोते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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Wrong Way To Wash Underwear Infection Risk: अंडरवियर रोजाना इस्तेमाल होने वाले कपड़ों में शामिल है, इसलिए इसकी साफ-सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है. कई लोग इसे बाकी कपड़ों के साथ ही मशीन में डालकर धो देते हैं या फिर जल्दी सूखाने के लिए तेज धूप और ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं. देखने में ये तरीके आसान लग सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से अंडरवियर धोने से कपड़े का फैब्रिक और इलास्टिक खराब हो सकता है. साथ ही, अगर अंडरवियर अच्छी तरह साफ और सूखा न हो, तो त्वचा पर जलन या इंफेक्शन जैसी परेशानी का खतरा बढ़ सकता है.

अंडरवियर को साफ रखने के साथ-साथ उसे सही तरीके से धोना भी जरूरी है. खासकर लेस, सिल्क, सैटिन और दूसरे नाजुक फैब्रिक वाले अंडरवियर को धोते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए. वहीं कॉटन जैसे रोजाना पहने जाने वाले अंडरवियर को भी सही पानी और डिटर्जेंट के साथ धोना चाहिए.

नाजुक अंडरवियर को हाथ से धोना बेहतर

अगर अंडरवियर लेस, सिल्क या सैटिन जैसे नाजुक कपड़े से बना है, तो उसे हाथ से धोना ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है. एक टब या बाल्टी में ठंडा या हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा माइल्ड डिटर्जेंट मिलाएं. अब अंडरवियर को पानी में डालकर हल्के हाथ से साफ करें. कपड़े को जोर से रगड़ने, मरोड़ने या खींचने से बचें. ऐसा करने से फैब्रिक और इलास्टिक अपनी शेप खो सकते हैं. सफाई के बाद साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए कपड़े को हल्के हाथ से दबाएं.


Underwear Washing Tips: कहीं आप भी गलत धो रहे अंडरवियर? तुरंत जान लें सही तरीका

मशीन में धोते समय करें ये काम

अगर आप अंडरवियर को वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो इसे सीधे मशीन में डालने के बजाय मेश लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल करें. इससे कपड़े दूसरे भारी कपड़ों में फंसने या ज्यादा खिंचने से बच सकते हैं. मशीन में अंडरवियर धोते समय जेंटल या डेलिकेट साइकिल चुनें. ज्यादातर अंडरवियर के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. साथ ही, माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और मशीन को जरूरत से ज्यादा कपड़ों से न भरें. वॉशिंग मशीन का साइकिल पूरा होने के बाद अंडरवियर को काफी देर तक मशीन के अंदर न छोड़ें. उसे निकालकर तुरंत सुखाने के लिए डाल दें.


Underwear Washing Tips: कहीं आप भी गलत धो रहे अंडरवियर? तुरंत जान लें सही तरीका

गर्म पानी से धोने की गलती न करें

अंडरवियर को बहुत गर्म पानी में धोना हर फैब्रिक के लिए सही नहीं होता. ज्यादा गर्म पानी कुछ कपड़ों को सिकोड़ सकता है और इलास्टिक को भी नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर नाजुक फैब्रिक वाले अंडरवियर को ठंडे पानी से धोना बेहतर रहता है. कॉटन अंडरवियर के लिए हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. कपड़े के लेबल पर दिए गए वॉशिंग इंस्ट्रक्शन को देखना सबसे सुरक्षित तरीका है.

अंडरवियर को ड्रायर में डालने से बचें

अंडरवियर को जल्दी सुखाने के चक्कर में ड्रायर का इस्तेमाल करना आसान लगता है, लेकिन लगातार तेज गर्मी के संपर्क में आने से इलास्टिक कमजोर हो सकता है. इससे अंडरवियर की फिटिंग और शेप प्रभावित हो सकती है. अंडरवियर को साफ तौलिये या हैंगर पर रखकर हवा वाली जगह में सुखाएं. कोशिश करें कि उसे सीधे बहुत तेज धूप में लंबे समय तक न छोड़ें, क्योंकि इससे कुछ फैब्रिक के रंग फीके पड़ सकते हैं. पहनने या रखने से पहले अंडरवियर का पूरी तरह सूखना जरूरी है.

अंडरवियर धोते समय इन गलतियों से बचें

अंडरवियर को दूसरे भारी कपड़ों, जैसे जींस या मोटे तौलिये के साथ धोने से बचना चाहिए. इन कपड़ों की रगड़ से नाजुक फैब्रिक खराब हो सकता है. इसी तरह बहुत ज्यादा डिटर्जेंट डालने की जरूरत नहीं है. डिटर्जेंट के अवशेष कपड़े में रह जाने पर संवेदनशील त्वचा पर जलन हो सकती है. फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल भी हर तरह के अंडरवियर के लिए जरूरी नहीं है. यह कपड़े के रेशों पर परत बना सकता है और खासकर कॉटन की नमी सोखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. ब्लीच का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी कपड़े को कमजोर कर सकता है. 

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अंडरवियर को रखने का तरीका भी है जरूरी

साफ करने के बाद अंडरवियर को सूखी और साफ जगह पर रखें. गीले या हल्के नम कपड़े को दराज में रखने से बदबू और फफूंदी जैसी समस्या हो सकती है. अंडरवियर को दूसरे कपड़ों से अलग रखने के लिए दराज में अलग सेक्शन या डिवाइडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक ही अंडरवियर को लगातार कई दिनों तक पहनने से भी बचना चाहिए. नियमित रूप से कपड़े बदलने और सही तरीके से धोने से फैब्रिक की लाइफ भी बढ़ती है और रोजाना की साफ-सफाई भी बनी रहती है.

सही तरीके से धोना क्यों है जरूरी?

अंडरवियर शरीर के सीधे संपर्क में रहता है और पसीने तथा नमी के संपर्क में भी आता है. इसलिए इसकी सफाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए. अच्छी तरह धोने, पूरी तरह सुखाने और साफ जगह पर रखने से गंदगी और बदबू को कम रखने में मदद मिलती है. अगर अंडरवियर धोने के बाद भी उसमें बदबू बनी रहती है, कपड़ा ठीक से साफ नहीं हो रहा है या पहनने के बाद बार-बार त्वचा में जलन होती है, तो सिर्फ डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ाने के बजाय कपड़े की सफाई और सुखाने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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