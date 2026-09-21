Easy Hacks To Prevent Sugar From Getting Sticky: चीनी को डिब्बे में रखने के बाद कुछ समय में उसका गीला और चिपचिपा होना काफी आम बात है. कई बार चीनी के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और डिब्बे की अंदरूनी सतह पर भी नमी महसूस होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह आसपास की हवा में मौजूद नमी होती है. चीनी नमी को आसानी से सोख लेती है, जिसकी वजह से उसके दाने चिपचिपे और गुच्छेदार होने लगते हैं.

किचन में चीनी का इस्तेमाल रोजाना चाय, कॉफी, मिठाई और कई दूसरी चीजों में होता है. इसलिए इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. खासकर जब हवा में नमी ज्यादा हो, तब चीनी को खुले या गलत कंटेनर में रखने से वह जल्दी प्रभावित हो सकती है. लेकिन कुछ आसान आदतों को अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

चीनी का डिब्बा गीला और चिपचिपा क्यों हो जाता है?

चीनी के गीले होने का मुख्य कारण नमी का उसके संपर्क में आना है. अगर डिब्बा ठीक से बंद नहीं है, तो बाहर की नम हवा अंदर पहुंच सकती है. धीरे-धीरे चीनी नमी सोखने लगती है और उसके दाने आपस में चिपक जाते हैं. एक और आम गलती गीले चम्मच से चीनी निकालना है. चम्मच पर लगी थोड़ी सी भी नमी चीनी के संपर्क में आते ही उसके दानों को गीला कर सकती है. इसलिए चीनी निकालने के लिए हमेशा पूरी तरह सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए.





चीनी रखने के लिए कैसा डिब्बा सही है?

चीनी को स्टोर करने के लिए साफ और सूखा कांच का जार इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प हो सकता है. कंटेनर में चीनी भरने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें बिल्कुल भी पानी या नमी न हो. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीनी के लिए अलग डिब्बा रखना भी सुविधाजनक रहता है. बाकी चीनी को एक अलग साफ कंटेनर में रखा जा सकता है और जरूरत के मुताबिक रोजाना वाले डिब्बे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा भर सकते हैं. इससे बार-बार पूरे स्टॉक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.





चीनी में चावल रखने से कैसे मिलेगी मदद?

चीनी को नमी से बचाने के लिए कुछ चावल के दाने डिब्बे में रखे जा सकते हैं. चावल अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है, जिससे चीनी के दाने सूखे रहने में मदद मिल सकती है. अगर आप चावल को सीधे चीनी में नहीं रखना चाहते, तो उसे एक छोटी साफ कपड़े की पोटली में बांधकर भी डिब्बे में रखा जा सकता है.

लौंग भी आ सकती है काम

चीनी को स्टोर करते समय डिब्बे में 4 से 5 लौंग रखने का तरीका भी बताया जाता है. लौंग की खुशबू चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकती है और नमी से बचाव में भी उपयोगी मानी जाती है. हालांकि, चीनी के डिब्बे को सबसे पहले अच्छी तरह बंद रखना और उसे सूखी जगह पर रखना ज्यादा जरूरी है.

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ब्लॉटिंग पेपर का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर चीनी बार-बार नम हो जाती है, तो डिब्बे में चीनी भरने से पहले नीचे ब्लॉटिंग पेपर की एक साफ शीट रखी जा सकती है. यह अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और चीनी को सूखा रखने में सहायक हो सकता है.

लंबे समय तक रखनी हो चीनी तो ये तरीका अपनाएं

अगर चीनी को लंबे समय तक स्टोर करना है और साथ ही चींटियों से भी बचाना चाहते हैं, तो डिब्बे में 2 से 3 दालचीनी की छड़ियां रखने का विकल्प दिया गया है. एक अन्य तरीका कपूर को जिप-लॉक बैग में अच्छी तरह बंद करके उसे चीनी के कंटेनर में रखना बताया गया है.

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