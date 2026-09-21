गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां

Sugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां

Sugar Preservation: किचन में चीनी का इस्तेमाल रोजाना चाय, कॉफी, मिठाई और कई दूसरी चीजों में होता है. इसलिए इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. खासकर जब हवा में नमी ज्यादा हो.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Easy Hacks To Prevent Sugar From Getting Sticky: चीनी को डिब्बे में रखने के बाद कुछ समय में उसका गीला और चिपचिपा होना काफी आम बात है. कई बार चीनी के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और डिब्बे की अंदरूनी सतह पर भी नमी महसूस होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह आसपास की हवा में मौजूद नमी होती है. चीनी नमी को आसानी से सोख लेती है, जिसकी वजह से उसके दाने चिपचिपे और गुच्छेदार होने लगते हैं.

किचन में चीनी का इस्तेमाल रोजाना चाय, कॉफी, मिठाई और कई दूसरी चीजों में होता है. इसलिए इसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. खासकर जब हवा में नमी ज्यादा हो, तब चीनी को खुले या गलत कंटेनर में रखने से वह जल्दी प्रभावित हो सकती है. लेकिन कुछ आसान आदतों को अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Door Rubbing Floor: क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
Home Tips
Window Glass Noise: खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
Home Tips
अब पर्दों पर कभी नहीं जमेगी धूल, बस बाजार से खरीद लाएं ये चीज
अब पर्दों पर कभी नहीं जमेगी धूल, बस बाजार से खरीद लाएं ये चीज

चीनी का डिब्बा गीला और चिपचिपा क्यों हो जाता है?

चीनी के गीले होने का मुख्य कारण नमी का उसके संपर्क में आना है. अगर डिब्बा ठीक से बंद नहीं है, तो बाहर की नम हवा अंदर पहुंच सकती है. धीरे-धीरे चीनी नमी सोखने लगती है और उसके दाने आपस में चिपक जाते हैं. एक और आम गलती गीले चम्मच से चीनी निकालना है. चम्मच पर लगी थोड़ी सी भी नमी चीनी के संपर्क में आते ही उसके दानों को गीला कर सकती है. इसलिए चीनी निकालने के लिए हमेशा पूरी तरह सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए.


Sugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां

चीनी रखने के लिए कैसा डिब्बा सही है?

चीनी को स्टोर करने के लिए साफ और सूखा कांच का जार इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प हो सकता है. कंटेनर में चीनी भरने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें बिल्कुल भी पानी या नमी न हो. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीनी के लिए अलग डिब्बा रखना भी सुविधाजनक रहता है. बाकी चीनी को एक अलग साफ कंटेनर में रखा जा सकता है और जरूरत के मुताबिक रोजाना वाले डिब्बे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा भर सकते हैं. इससे बार-बार पूरे स्टॉक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


Sugar Storage: चीनी के डिब्बे में रखें ये 1 चीज, दूर रहेंगी सीलन और चींटियां

चीनी में चावल रखने से कैसे मिलेगी मदद?

चीनी को नमी से बचाने के लिए कुछ चावल के दाने डिब्बे में रखे जा सकते हैं. चावल अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है, जिससे चीनी के दाने सूखे रहने में मदद मिल सकती है. अगर आप चावल को सीधे चीनी में नहीं रखना चाहते, तो उसे एक छोटी साफ कपड़े की पोटली में बांधकर भी डिब्बे में रखा जा सकता है.

लौंग भी आ सकती है काम

चीनी को स्टोर करते समय डिब्बे में 4 से 5 लौंग रखने का तरीका भी बताया जाता है. लौंग की खुशबू चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकती है और नमी से बचाव में भी उपयोगी मानी जाती है. हालांकि, चीनी के डिब्बे को सबसे पहले अच्छी तरह बंद रखना और उसे सूखी जगह पर रखना ज्यादा जरूरी है.

इसे भी पढ़ें : घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद

ब्लॉटिंग पेपर का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर चीनी बार-बार नम हो जाती है, तो डिब्बे में चीनी भरने से पहले नीचे ब्लॉटिंग पेपर की एक साफ शीट रखी जा सकती है. यह अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और चीनी को सूखा रखने में सहायक हो सकता है.

लंबे समय तक रखनी हो चीनी तो ये तरीका अपनाएं

अगर चीनी को लंबे समय तक स्टोर करना है और साथ ही चींटियों से भी बचाना चाहते हैं, तो डिब्बे में 2 से 3 दालचीनी की छड़ियां रखने का विकल्प दिया गया है. एक अन्य तरीका कपूर को जिप-लॉक बैग में अच्छी तरह बंद करके उसे चीनी के कंटेनर में रखना बताया गया है.

इसे भी पढ़ें : घर पर ऐसे बनाएं माखन मिश्री का भोग, उंगलियां चाटते रह जाएंगे भक्त

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Hoem Tips Sugar Storage Sticky Sugar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Door Rubbing Floor: क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
क्या फर्श पर रगड़ रहा है दरवाजा? बिना बढ़ई बुलाए ऐसे करें ठीक
Home Tips
Window Glass Noise: खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
खिड़की से आने वाली आवाज से हैं परेशान? 1 मिनट में ऐसे करें शांत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
Home Tips
अब पर्दों पर कभी नहीं जमेगी धूल, बस बाजार से खरीद लाएं ये चीज
अब पर्दों पर कभी नहीं जमेगी धूल, बस बाजार से खरीद लाएं ये चीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
बिहार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
इंडिया
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मध्य प्रदेश
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget