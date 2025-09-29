हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsकम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स

कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स

रसोई को सजाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है.कुछ छोटे-छोटे बदलाव और आसान ट्रिक्स अपनाकर आप कम बजट में भी अपनी किचन को स्टाइलिश बना सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 29 Sep 2025 09:12 AM (IST)
Preferred Sources

हर घर में रसोई एक बहुत ही खास जगह होती है. यहां रोजाना खाना बनता है, परिवार का टेस्ट और सेहत दोनों यहीं से जुड़ी होती हैं. लेकिन कई बार रसोई की केयर और सजावट पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना बाकी घर पर देते हैं, जबकि अगर किचन साफ, व्यवस्थित और सुंदर हो, तो वहां काम करना भी आसान और मजेदार हो जाता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि रसोई को सजाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है.कुछ छोटे-छोटे बदलाव और आसान ट्रिक्स अपनाकर आप कम बजट में भी अपनी किचन को स्टाइलिश बना सकते हैं. तो आइए कुछ आसान और कम बजट वाली किचन डेकोर टिप्स जानते हैं जो आपके किचन को नया और खूबसूरत लुक देंगे. 

आसान किचन डेकोर ट्रिक्स

1.  हल्के रंगों से करें दीवारों को पेंट - किचन की दीवारों पर अगर आप हल्के और फ्रेश रंगों का यूज करेंगे, तो वह जगह ज्यादा खुली और साफ दिखाई देगी.क्रीम, हल्का नीला, हल्का पीला या मिंट ग्रीन जैसे रंग आपकी किचन को बड़ा और ब्राइट दिखा सकते हैं. ये रंग न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि किचन में पॉजिटिव वाइब्स भी लाते हैं. 

2.  सही लाइटिंग से आएगा निखार - किचन में अच्छी लाइटिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि खाना बनाते समय किसी चीज की कमी न हो. इसके अलावा, सही लाइटिंग आपकी किचन को सुंदर और चमकदार भी बना देती है. आप चाहें तो किचन में LED लाइट्स लगवा सकते हैं या फिर सिंक और स्टोव के पास छोटी-छोटी लाइट्स भी लगा सकते हैं. 

3. चीजों को रखें व्यवस्थित और सही जगह पर - अगर आपकी किचन छोटी है, तो सबसे जरूरी है कि आप उसमें सही तरीके से स्टोरेज बनाएं. खाने की चीजें और मसाले खुले में रखने से किचन गंदी और बिखरी हुई लगती है. इसके लिए एयरटाइट कंटेनर का यूज करें और उन्हें रैक या कैबिनेट में रखें.  आप चाहें तो दीवारों पर हैंगिंग रैक या मैग्नेटिक स्ट्रिप भी लगवा सकते हैं, जिनमें चम्मच, चाकू या अन्य चीजें लगाई जा सकती हैं. इससे जगह भी बचेगी और किचन भी साफ लगेगा. 

4. रसोई की दीवारों को बनाएं यूनिक - आप अपनी किचन की दीवारों को थोड़ा सजाकर उसमें एक खास लुक ला सकते हैं. आप चाहें तो वॉल स्टिकर, छोटे-छोटे फ्रेम्स या किचन कोट्स लगा सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ पुराने लेकिन सुंदर बर्तनों को सजावट के रूप में शेल्फ पर रख सकते हैं. 

5.  किचन थीम का चुनाव करें - अगर आप अपने किचन को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें एक सिंपल सी थीम रख सकते हैं.  जैसे आप ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी या मॉडर्न लुक चुन सकते हैं. थीम के हिसाब से आप बर्तनों, पर्दों, टाइल्स और डेकोरेशन आइटम्स को मैच कर सकते हैं.  इससे किचन एक साथ सुंदर और बैलेंस लगेगी. 

6. पुराने सामान से बनाएं कुछ नया - अगर आपके पास कुछ पुराने डिब्बे, ट्रे या जार पड़े हैं, तो उन्हें थोड़ा पेंट करके या सजाकर नया लुक दिया जा सकता है.य इस तरह से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए किचन में नया लुक ला सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: घर में चूहों ने बना लिया है बिल तो न हों परेशान, इस देसी इलाज से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम

Published at : 29 Sep 2025 09:12 AM (IST)
Tags :
Kitchen Decor Tricks Kitchen Decor Tips Low Budget Kitchen Decor Cheap Kitchen Decor Easy Kitchen Decor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget