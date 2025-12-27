ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने ये क्रिसमस भी काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने फेस्टिवल अपने पति और परिवार संग मनाया था. प्रियंका ने अब अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एक वीडियो भी शेयर की है.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की वीडियो

अपने अमेरिकी सिंगर और एक्टर पति निक जोनास के साथ पोज़ देने से लेकर, निक का अपने भाई जो जोनास के साथ आग के पास खड़े होने तक, परिवार के साथ लिविंग रूम में समय बिताने तक, और निक द्वारा बेटी मालती को डोनट खिलाने तक, प्रियंका चोपड़ा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में क्रिसमस सेलिब्रेशन के कई फैमिली मोमेंट कैद हैं. इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपने क्रिसमस की डेकोरेशन की झलक भी दिखाई, जिसमें क्रिसमस डिनर के लिए करीने से सजी मेज और एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री नजर आ रहा . इस दौरान एक्ट्रेस की बेटी मालती को अपने छोटे टेलीस्कोप से अपने आसपास की दुनिया को निहारते हुए और निक को गिटार बजाते हुए अपनी आवाज़ से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए भी देखा जा सकता है.

निक ने बनाया बेटी का डॉल हाउस

वीडियो के एंड में, एक अच्छे पापा की तरह, निक जोनस अपनी बेटी मालती मैरी का डॉल हाउस भी ठीक करते हुए नजर आते हैं. वहीं अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, "यह वाकई साल का सबसे खूबसूरत टाइम है, सभी को छुट्टियों की शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार."

खुद को इंडियन प्रिंसेस मानती हैं प्रियंका की बेटी

इस बीच, प्रियंका हाल ही में सेलिब्रिटी चैट शो "द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4" के पहले एपिसोड में शामिल होने के लिए भारत आई थीं. होस्ट कपिल शर्मा से बात करते हुए, प्रियंका ने बताया कि उनकी बेटी मालती को 'भारतीय राजकुमारी' का विचार बहुत पसंद है. वह बताती हैं, "जब भी वह घाघरा चोली पहनती है, तो खुद को इंडियन प्रिंसेस कहती है. उसे बिंदी, चूड़ियाँ और गहने बहुत पसंद हैं." इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने टिप्पणी करते हुए कहा, "एक रानी की बेटी नेचुरली खुद को राजकुमारी कहेगी."