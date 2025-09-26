घर में चूहों ने बना लिया है बिल तो न हों परेशान, इस देसी इलाज से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम 

कई बार चूहे हमारे घरों में आ जाते हैं. चूहों का घरों में आना किसी को पसंद नहीं होता है. चूहे के घरों में आने से चैन की नींद हराम होने जैसी स्‍थ‍ित‍ि हो जाती है. कभी यह खाने पीने का सामान खराब कर देते हैं, तो कभी कपड़े और किताबें कुतर डालते हैं. वहीं चूहों का तारों को काटने से आग लगने का खतरा रहता है.

ऊपर से इनसे बीमारियों का खतरा अलग होता है. अक्सर लोग चूहों से छुटकारा पाने के लिए केमिकल वाली दवाइयां का सहारा लेते हैं, लेकिन यह बच्चों और पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ घरेलू देसी नुस्खे बताएंगे जो सबसे सुरक्षित और असरदार होते हैं. इन नुस्खों से बिना ज्यादा खर्च के आप घर से चूहों को आसानी से भगा सकते हैं.

पिपरमिंट ऑयल है असरदार उपाय

घर में चूहे बिल बना लें तो उसके लिए पिपरमिंट ऑयल सबसे असरदार उपाय होता है. चूहों को पिपरमिंट ऑयल की तेज खुशबू सहन नहीं होती है. ऐसे में आप पिपरमिंट ऑयल को रूई के टुकड़ों पर डालकर उन जगहों पर रखें, जहां से चूहों का आना जाना ज्यादा रहता है. चाहे तो आप पिपरमिंट ऑयल में पानी मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं. इसकी खुशबू सुनकर चूहे तुरंत आपके घर से भाग जाएंगे.

अमोनिया का गोल भी है कारगर उपाय

चूहों को भगाने के लिए अमोनिया का गोल भी कारगर उपाय माना जाता है. इसका घोल बनाने के लिए आप एक कप अमोनिया में दो कप पानी मिलाकर गोल बनाएं. इस गोल को आप चूहों के बिल या आने जाने वाले रास्तों पर डाल दें, इसकी गंध से चूहे तुरंत भाग जाएंगे.

लहसुन और काली मिर्च का असर

घर में साधारण से दिखने वाले लहसुन और काली मिर्च भी चूहों को भगाने में असरदार साबित हो सकते हैं. इसके लिए आप लहसुन की कलियों को पीसकर उसमें काली मिर्च मिला लें और इसे चूहों के बिल के पास छिड़क दें. इस मिश्रण की तीखी गंध से तुरंत चूहे दूर भाग जाएंगे.

फिटकरी से मिलेगी राहत

फिटकरी चूहों को भगाने के सबसे असरदार उपाय में से एक होता है. चूहों को भगाने के लिए घर के कोनों और दरारों में फिटकरी का पाउडर या इसके टुकड़े रख दें. इसकी गंध चूहे को पसंद नहीं होती है और वह इसे सहन भी नहीं कर पाते हैं. साथ ही जिस जगह पर फिटकरी हो वहां चूहे जाना भी बंद कर देते हैं.

प्याज भी है असरदार नुस्खा

प्याज की गंध चूहे को पसंद नहीं होती है. इसलिए प्याज भी चूहों को घर से भागने में काम आ सकते हैं. इसके लिए प्याज के टुकड़े काटकर घर के उन हिस्सों में रखें जहां चूहे ज्यादा आते हैं. इसकी गंध सूंघ कर चूहे उसे जगह से भाग जाएंगे. हालांकि प्याज को हर 2 दिन बाद बदलना जरूरी होता है, वरना इसकी बदबू घर में फेल सकती है.

