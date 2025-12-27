हरियाणा के यमुनानगर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शराब के नशे में धुत एक पुलिस कर्मचारी ने तेज रफ्तार कार से सड़क किनारे खड़े वाहनों को रौंद दिया. यह घटना शहर के व्यस्त रेलवे रोड मेन बाजार क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार (26 दिसंबर) शाम के समय खरीदारी में जुटे दुकानदार और राहगीर मौजूद थे. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चार कारें और दो एक्टिवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक स्विफ्ट डिजायर कार अचानक तेज रफ्तार में बाजार की ओर आई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराती चली गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन अपनी जगह से खिसककर दूर जा गिरे. दुकानों के बाहर खड़े दुकानदार कुछ कदम की दूरी पर थे और बाल-बाल बच गए.

कार चालक निकला पुलिसकर्मी

हादसे के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो कार पर हरियाणा पुलिस का स्टीकर लगा मिला. जांच में कार चालक की पहचान पुलिस कर्मचारी SI बलविंदर के रूप में हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक शराब के नशे में था और इसी वजह से कार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा.

सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह तेज रफ्तार कार एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारती है. यह सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन चुका है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. दुकानदारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. उनका कहना है कि जब कानून की रक्षा करने वाले ही इस तरह लापरवाही करेंगे, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा. कुछ लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

हादसे के समय शराब के नशे में था चालक

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया. पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसे के समय चालक शराब के नशे में था या नहीं और वह किस ड्यूटी से संबंधित था. मेडिकल जांच और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. फिलहाल हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वाहन मालिकों को भारी नुकसान हुआ है और दुकानदार अब भी सदमे में हैं. यह घटना पुलिस व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.