टार्जन द वंडर कार... सड़क पर बिना इंजन के दौड़ती दिखी Alto 800, वीडियो देख यूजर्स भी हैरान

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. सोशल मीडिया पर कभी जुगाड़ दिखता है, तो कभी कुछ ऐसा जिस पर आंखों को भरोसा नहीं होता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के मिडिल क्लास लोगों की पसंदीदा कार ऑल्टो 800 कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही है.

दरअसल, वीडियो में ऑल्टो 800 बिना इंजन के सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रही है. वहीं बिना इंजन की ऑल्टो 800 गाड़ी दौड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और वीडियो देखने के बाद लोग इसे मजाक, चमत्कार और खतरे का अजीब मेल बता रहे हैं.

बिना इंजन के सड़क पर दौड़ती दिखी ऑल्टो 800

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @renuy305 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऑल्टो 800 सड़क पर चल रही है. लेकिन वीडियो में आगे दिखाई देता है कि ऑल्टो 800 में इंजन नहीं है, इसके बावजूद कार सड़क पर दौड़ती हुई नजर आती है. जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही @renuy305 ने लिखा जनाब ऑल्टो 800 है, इंजन नहीं है फिर भी गाड़ी बढ़िया चल रही है. 100 प्रतिशत नो पॉल्यूशन, ना पेट्रोल चाहिए और ना ही हेलमेट. बस चल रही है, यही भरोसा काफी है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे से मजाक में टार्जन द वंडर कर कह दिया.

वीडियो में यह भी देखा जाता है कि कार सड़क पर तो तेजी से दौड़ रही है, लेकिन कार का सड़क पर चलते समय बोनट आगे से ऊपर हो जाता है, जिससे ड्राइवर को दिखना बंद हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी के शीशे से बाहर निकल कर सामने की ओर देखता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस तरह की हरकत सड़क पर कितनी खतरनाक हो सकती है और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकती है.

जनाब alto 800 है.... 😄

इंजन नहीं, फिर भी गाड़ी बढ़िया चल रही है।

100% नो पॉल्यूशन, ना पेट्रोल चाहिए ना हेलमेट बस चल रही है, यही भरोसा काफी है! pic.twitter.com/NmHYXvSjsa — Renu Yadav (@renuy305) December 26, 2025

वीडियो देख कुछ यूजर्स ने लिए मजे तो कुछ नहीं जताई चिंता

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के मजेदार और गंभीर दोनों तरह के रिएक्शन सामने आए. एक यूजर ने लिखा वाह क्या कार है, इसमें हम पांच नहीं 50 लाख का इनाम देंगे. दूसरे यूजर ने कमेंट किया यह तो टार्जन द वंडर कार है. वही एक और यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया लगता है गाड़ी की सेल फिर से चालू करवा दोगे आप. एक और यूजर वीडियो को देखकर कमेंट करता है कि वह यह तो असली चमत्कार है, इंजन गायब है फिर भी ऑल्टो रॉकेट की तरह दौड़ रही है. वहीं एक यूजर ने गंभीरता से कमेंट करते हुए लिखा कि दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि भारत के मिडिल क्लास लोगों की पसंदीदा कार हुआ करती थी ये.

ये भी पढ़ें-जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल