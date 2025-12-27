स्लीप डिवोर्स... कपल्स दे रहे भर-भर कर पॉजिटिव रिव्यू, जानें इस ट्रेंड के बारे में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलस्लीप डिवोर्स... कपल्स दे रहे भर-भर कर पॉजिटिव रिव्यू, जानें इस ट्रेंड के बारे में

स्लीप डिवोर्स कपल्स के बीच काफी ट्रेंडिग है. कई कपल्स इस ट्रेंड के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आपको हम इस ट्रेंड के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 27 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

इस जनरेशन में काफी सारे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. इसी में एक ट्रेंड की चर्चा लोगों के बीच बनी हुई है. शादी होने के बाद कपल्स का साथ में सोना हमारे समाज का काफी अहम हिस्सा है. लोगों को लगता है कि किसी भी शादी में रोमांस लाने के यह काफी जरूरी है. अगर कोई कपल अलग सोता है तो ज्यादातर लोगों के मन में यह आता है कि दोनों के बीच लड़ाई हो गई है. हालांकि, समाज की इसी सोच को चुनौती देते हुए कपल के बीच चल रहे इस ट्रेंड का नाम स्लीप डिवोर्स है. इसमें कपल एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सोना होता है तो वह अलग-अलग कमरे में सोते हैं. 

इस टर्म को निकालने के पीछे का कारण

दरअसल, इसका फायदा यह है कि आज के समय में लोग काम में ज्यादा व्यस्त होने के कारण नींद सहीं से नहीं ले पाते हैं. कई बार उनके पार्टनर को या तो करवट बदलने की या खर्राटे लेने की आदत होती है, जिसके कारण अपनी नींद पूरी करने के लिए वह अलग सोते हैं. 

स्लीप डिवोर्स का पॉजिटिव रिव्यू

जब यह टर्म ट्रेडिंग हुआ तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की और कई लोगों ने इसको अच्छा माना. इसी में एक व्यक्ति ने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया. दरअसल, वह अपनी पत्नी के साथ कई सालों से एक साथ रूम में सोता था लेकिन पिछले कई सालों से वह अलग रूम में सो रहा था. जब वह अलग सोने लगे तो उन्होंने पाया कि कैसै वह एक दूसरे से अलग सोते हैं तो ज्यादा अच्छी नींद ले पाते हैं. पति का कहना था कि वह रात में लाइट जला कर किताबें पढ़ता तो कभी अपने फोन में कुछ चीजें देखता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इस कारण उन्होंने अलग सोने का फैसला लिया. एक दिन अलग सोने के बाद उन्हें लगा कि वह अलग सो कर ज्यादा अच्छी नींद से पा रहे हैं. इसके साथ ही जब किसी एक को अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होना होता है तो वह आराम से तैयार हो कर चला जाता है. बिना एक दूसरे की नींद की खराब किए. हालांकि, काफी ऐसे लोगों का मानना है कि स्लीप डिवोर्स  एक खराब टर्म है. इससे कई पार्टनर के बीच में जो पति-पत्नी वाली भावना होनी चाहिए वह नहीं आ पाएगी. साथ ही साथ लोगों में रोमांस भी खत्म हो जाएगा. 

Published at : 27 Dec 2025 10:44 AM (IST)
