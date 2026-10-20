How Long To Soak Clothes In Detergent: कपड़े धोना घर के रोजाना होने वाले कामों में से एक है. कपड़ों को साफ करने के लिए कई लोग उन्हें धोने से पहले पानी और डिटर्जेंट में भिगोकर रखते हैं. खासकर जब कपड़ों पर पसीना, धूल या ज्यादा गंदगी लगी हो, तो उन्हें पहले भिगोना आसान तरीका लगता है. लेकिन कई बार सुबह जब कपड़े निकालते हैं, तो उनमें से अच्छी खुशबू आने के बजाय अजीब सी बदबू आने लगती है.

ऐसा होने पर अक्सर लगता है कि कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए या डिटर्जेंट सही नहीं था. लेकिन इसकी एक वजह कपड़ों को बहुत देर तक भिगोकर रखना भी हो सकती है. कपड़ों को भिगोना फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरी रात पानी में छोड़ दिया जाए. सही समय तक भिगोने से कपड़ों की गंदगी आसानी से निकल सकती है और कपड़े भी ज्यादा देर तक अच्छे रह सकते हैं.

कपड़ों को भिगोना क्यों फायदेमंद है?

कपड़ों को धोने से पहले कुछ देर पानी और डिटर्जेंट में भिगोने से उन पर लगी गंदगी ढीली पड़ने लगती है. इससे पसीने के निशान, धूल और कुछ दाग धोते समय आसानी से निकल सकते हैं. खासकर ज्यादा गंदे कपड़ों को सीधे मशीन में डालने के बजाय कुछ देर भिगोना मददगार हो सकता है. भिगोने के दौरान डिटर्जेंट कपड़े के रेशों तक पहुंचता है और जमा गंदगी को ढीला करने में मदद करता है. इसके बाद कपड़े धोने पर उन्हें साफ करना आसान हो जाता है. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कपड़ों को कितनी देर तक भिगोकर रखा जाए.





कपड़ों को कितनी देर भिगोना सही है?

अगर कपड़े ज्यादा गंदे नहीं हैं और रोजाना पहनने वाले सामान्य कपड़े हैं, तो उन्हें करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक भिगोना काफी है. इतने समय में डिटर्जेंट कपड़ों पर लगी सामान्य गंदगी और पसीने को ढीला करने में मदद कर सकता है. अगर कपड़ों पर पसीने की बदबू है या खाने-पीने की चीज का दाग लगा है, तो उन्हें करीब 2 से 4 घंटे तक भिगोया जा सकता है. इसके बाद कपड़ों को अच्छी तरह धो लें. ज्यादा गंदे कपड़े, जैसे तौलिया, काम के कपड़े या मोटे कपड़े हैं, तो इन्हें कुछ ज्यादा समय तक भिगोया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए कपड़े के लेबल पर दिए गए निर्देश भी जरूर देखें.

क्या कपड़ों को रातभर भिगोकर रखना चाहिए?

कई लोगों की आदत होती है कि रात में कपड़ों को डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देते हैं और सुबह उठकर धोते हैं. ऐसा करने से समय तो बचता है, लेकिन हर तरह के कपड़ों के लिए यह तरीका सही नहीं है. कपड़ों को लंबे समय तक पानी में पड़े रहने से उनमें सीलन जैसी गंध आने लग सकती है. खासकर अगर बाल्टी या बर्तन बंद जगह पर रखा हो और पानी लंबे समय तक वैसा ही पड़ा रहे, तो कपड़ों में ताजगी के बजाय बदबू महसूस हो सकती है. इसके अलावा, ज्यादा देर तक डिटर्जेंट में पड़े रहने से कुछ कपड़ों के रंग पर भी असर पड़ सकता है. नाजुक कपड़ों के रेशे भी लंबे समय तक भिगोने से कमजोर हो सकते हैं. इसलिए सिर्फ ज्यादा देर भिगोने का मतलब ज्यादा साफ कपड़े नहीं होता.





नाजुक कपड़ों को कम देर भिगोएं

हर कपड़े को एक ही समय तक भिगोना सही नहीं है. रेशम, लेस और ऊन जैसे नाजुक कपड़ों को लंबे समय तक पानी और डिटर्जेंट में नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसे कपड़ों के लिए कम समय तक भिगोना बेहतर रहता है. वहीं कॉटन, डेनिम और कुछ मजबूत कपड़ों को जरूरत के हिसाब से थोड़ी देर ज्यादा भिगोया जा सकता है. फिर भी कपड़े के केयर लेबल को देखना सबसे सही तरीका है.

डिटर्जेंट भी सही मात्रा में डालें

कपड़े ज्यादा साफ करने के चक्कर में बाल्टी में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालना भी सही नहीं है. ज्यादा डिटर्जेंट कपड़ों पर चिपक सकता है और अच्छी तरह न निकलने पर कपड़ों में सफेद परत या अजीब गंध महसूस हो सकती है. इसलिए डिटर्जेंट हमेशा पैकेट पर दिए निर्देश के हिसाब से इस्तेमाल करें. कपड़ों को भिगोने के बाद उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोना भी जरूरी है, ताकि डिटर्जेंट कपड़ों में रह न जाए.

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रंगीन और सफेद कपड़े अलग रखें

भिगोते समय रंगीन और सफेद कपड़ों को एक साथ रखना भी गलती हो सकती है. कुछ रंग पानी में निकल सकते हैं और दूसरे कपड़ों पर लग सकते हैं. इसलिए सफेद, हल्के और गहरे रंग के कपड़ों को अलग-अलग रखना बेहतर है. अगर कपड़ों में पहले से बदबू है, तो उन्हें ज्यादा देर भिगोने के बजाय सही तरीके से धोना जरूरी है. कपड़े धोने के बाद उन्हें ज्यादा देर तक गीला पड़ा न रहने दें. धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाएं, क्योंकि गीले कपड़ों को लंबे समय तक ढेर में रखने से भी बदबू आने लग सकती है.

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