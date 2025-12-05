Best Morning Habits For Easy Bowel Movement: अगर ऑफिस के कम्युनल बाथरूम में टॉयलेट जाने का ख्याल भी आपको असहज कर देता है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं. सर्वे बताते हैं कि करीब एक-तिहाई कर्मचारी ऑफिस में पॉटी करने से घबराते हैं और हर पांच में से एक इसे पूरी तरह अवॉइड करता है. वजह वही प्राइवेसी की कमी, बदबू, आवाज, और आसपास किसी के होने की शर्म. अच्छी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कुछ आसान आदतें आपकी मदद कर सकती हैं कि आप ऑफिस जाने से पहले ही आराम से पेट साफ कर लेंताकि बगल वाले स्टॉल में बैठे सहकर्मी की मौजूदगी आपका दिन खराब न करे.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. लेबेलिस पादिला कहती हैं कि हर किसी का सिस्टम घड़ी की तरह चल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ आदतें जरूर हैं जो आपके शरीर को एक आसान, नियमित पैटर्न में ला सकती हैं. और यह सब लाइफस्टाइल से शुरू होता है. डॉ. पादिला के अनुसार, नियमित और प्रिडिक्टेबल बाउल मूवमेंट मुख्य रूप से आपकी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा होते हैं. जब ये आदतें एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो शरीर भी एक तय रफ्तार पकड़ लेता है, यहां तक कि टॉयलेट जाने के समय पर भी.

यह सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है. रिसर्च कहती है कि आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं, यह आपके पूरे स्वास्थ्य का भी संकेत है. कुछ अध्ययनों में पाया गया कि दिन में एक से दो बार स्टूल पास करना शरीर के लिए सबसे बेहतर रेंज माना जाता है.

फाइबर बढ़ाएं

नियमित मल त्याग के लिए सबसे पहली जरूरत है पर्याप्त फाइबर. फाइबर स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है, जिससे निकालना आसान हो जाता है. साथ ही ये आपके कोलन की अच्छी सफाई करता है और जमा गंदगी व बैक्टीरिया हटाने में मदद करता है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 95 प्रतिशत वयस्क रोजाना की फाइबर जरूरत पूरी नहीं करते. एक्सपर्ट कम से कम 25 ग्राम फाइबर रोज़ लेने की सलाह देती हैं.

सुबह पानी पिएं

अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस निकलने से पहले ही पॉटी हो जाए, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम पानी पीना होना चाहिए कॉफी नहीं. कॉफी कुछ लोगों में लैक्सेटिव की तरह काम कर सकती है, लेकिन पानी की असली भूमिका है कब्ज रोकना. पर्याप्त पानी स्टूल को नरम रखता है और पास करना आसान बनाता है.

शरीर को हल्का-सा हिलाएं

थोड़ी बहुत हलचल भी आपकी आंतों को एक्टिव कर देती है. जरूरी नहीं कि आप सुबह-सुबह दौड़ लगाने निकल जाएं. कुछ हल्के योगासन जैसे सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, फॉरवर्ड फोल्ड, योगा स्क्वाट और घुटनों को छाती से लगाना ये सभी आंतों की मूवमेंट बढ़ाते हैं.

