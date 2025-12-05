हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTips For Regular Pooping: जॉब पर जाने से पहले कैसे एकदम साफ करें पेट? ये टिप्स करेंगे आपकी मदद

Tips For Regular Pooping: जॉब पर जाने से पहले कैसे एकदम साफ करें पेट? ये टिप्स करेंगे आपकी मदद

How To Stay Regular Daily: कभी-कभी इंसान का पेट साफ नहीं होता है, तो वह ऑफिस टॉयलेट में जाता है. हालांकि इसको लेकर काफी लोगों में डर रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Dec 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

Best Morning Habits For Easy Bowel Movement: अगर ऑफिस के कम्युनल बाथरूम में टॉयलेट जाने का ख्याल भी आपको असहज कर देता है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं. सर्वे बताते हैं कि करीब एक-तिहाई कर्मचारी ऑफिस में पॉटी करने से घबराते हैं और हर पांच में से एक इसे पूरी तरह अवॉइड करता है. वजह वही प्राइवेसी की कमी, बदबू, आवाज, और आसपास किसी के होने की शर्म. अच्छी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कुछ आसान आदतें आपकी मदद कर सकती हैं कि आप ऑफिस जाने से पहले ही आराम से पेट साफ कर लेंताकि बगल वाले स्टॉल में बैठे सहकर्मी की मौजूदगी आपका दिन खराब न करे.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. लेबेलिस पादिला कहती हैं कि हर किसी का सिस्टम घड़ी की तरह चल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ आदतें जरूर हैं जो आपके शरीर को एक आसान, नियमित पैटर्न में ला सकती हैं. और यह सब लाइफस्टाइल  से शुरू होता है. डॉ. पादिला के अनुसार, नियमित और प्रिडिक्टेबल बाउल मूवमेंट मुख्य रूप से आपकी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा होते हैं. जब ये आदतें एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो शरीर भी एक तय रफ्तार पकड़ लेता है, यहां तक कि टॉयलेट जाने के समय पर भी.

यह सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है. रिसर्च कहती है कि आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं, यह आपके पूरे स्वास्थ्य का भी संकेत है. कुछ अध्ययनों में पाया गया कि दिन में एक से दो बार स्टूल पास करना शरीर के लिए सबसे बेहतर रेंज माना जाता है.

 फाइबर बढ़ाएं

नियमित मल त्याग के लिए सबसे पहली जरूरत है पर्याप्त फाइबर. फाइबर स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है, जिससे निकालना आसान हो जाता है. साथ ही ये आपके कोलन की अच्छी सफाई करता है और जमा गंदगी व बैक्टीरिया हटाने में मदद करता है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 95 प्रतिशत  वयस्क रोजाना की फाइबर जरूरत पूरी नहीं करते. एक्सपर्ट कम से कम 25 ग्राम फाइबर रोज़ लेने की सलाह देती हैं.

 सुबह पानी पिएं

अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस निकलने से पहले ही पॉटी हो जाए, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम पानी पीना होना चाहिए कॉफी नहीं. कॉफी कुछ लोगों में लैक्सेटिव की तरह काम कर सकती है, लेकिन पानी की असली भूमिका है कब्ज रोकना. पर्याप्त पानी स्टूल को नरम रखता है और पास करना आसान बनाता है.

शरीर को हल्का-सा हिलाएं

थोड़ी बहुत हलचल भी आपकी आंतों को एक्टिव कर देती है. जरूरी नहीं कि आप सुबह-सुबह दौड़ लगाने निकल जाएं. कुछ हल्के योगासन जैसे सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, फॉरवर्ड फोल्ड, योगा स्क्वाट और घुटनों को छाती से लगाना ये सभी आंतों की मूवमेंट बढ़ाते हैं.

इसे भी पढ़ें- IVF Cost In India: IVF इलाज मतलब कर्ज! सरकारी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पढ़ें गरीब क्यों हो रहे इससे दूर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 05 Dec 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
How To Poop In The Morning Morning Bowel Movement Tips Tips For Regular Pooping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget