नमक के डिब्बे में क्यों रखे जाते हैं चावल, जान लीजिए राज?

रसोई में रखे नमक का डिब्बा कुछ समय बाद गीला या नम हो जाना आम बात है. खासकर बारिश और ज्यादा नमी वाले मौसम में नमक के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या से बचने के लिए कई घरों में नमक के डिब्बे में थोड़े से चावल डालकर रखे जाते हैं. आपने भी शायद अपने घर या किसी रिश्तेदार की रसोई में ऐसा जरूर देखा होगा.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नमक के साथ चावल ही क्यों रखे जाते हैं? दरअसल यह नमी को कंट्रोल करने वाला एक आसान तरीका है. आइए जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और नमक को नमी से बचाने के लिए और किन चीजों को इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

नमक में नमी क्यों आती है?

नमक का नेचर ऐसा होता है कि वह वातावरण में मौजूद नमी को अपनी ओर खींच सकता है. इसे साइंस में हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहा जाता है. जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो नमक के दानों की सतह पर पानी की पतली परत बनने लगती है. इसकी वजह से धीरे-धीरे नमक के दाने आपस में चिपक जाते हैं और डिब्बे में गांठें बनने लगती हैं. रसोई में खाना बनाते समय भाप, गीले हाथ या गीला चम्मच इस्तेमाल करने से भी नमक के डिब्बे में नमी पहुंच जाती है. यही वजह है कि बरसात के मौसम में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है.

चावल डालने से क्या होता है?

नमक के डिब्बे में कुछ सूखे चावल डालने से नमक की नमी को कम करने में मदद मिलती है. चावल सूखा और दानेदार होता है, इसलिए वह डिब्बे के अंदर मौजूद कुछ नमी को अपने आसपास रोकने में मदद करता है. इसके अलावा चावल के दाने नमक के छोटे-छोटे कणों को अलग रखने में भी सहायक होते हैं. हालांकि डिब्बे में बहुत ज्यादा पानी या लगातार नमी जा रही है, तो केवल चावल डालने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती है. ऐसे में आपको उसके पीछे की वजह जाननी चाहिए.

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कितने चावल डालने चाहिए?

इसके लिए बहुत ज्यादा चावल की जरूरत नहीं होती. नमक के डिब्बे के आकार के हिसाब से कुछ सूखे चावल के दाने पर्याप्त होते हैं. इन्हें सीधे नमक में डालकर रखा जा सकता है. अगर डिब्बा बड़ा है तो थोड़ी अधिक मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है. ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह सूखे होने चाहिए. गीले या नमी वाले चावल डालने से फायदा होने के बजाय नमक में नमी बढ़ सकती है. वहीं समय-समय पर चावल को बदल देना भी बेहतर रहता है, खासकर अगर वे नमी खींचकर नरम हो गए हों.

नमक को सूखा रखने के और तरीके

नमक में चावल डालने के अलावा कुछ छोटी आदतें भी इसकी नमी कम करने में मदद कर सकती हैं. नमक के डिब्बे को हमेशा सूखी जगह पर रखें और उसे गैस की भाप या सिंक के बिल्कुल पास रखने से बचें. नमक निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. डिब्बे का ढक्कन भी अच्छी तरह बंद होना चाहिए.

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