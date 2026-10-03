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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक

Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक

Homemade Dal Tadka: दाल तड़का बनाते समय छोटी-छोटी गलतियां इसके स्वाद और टेक्सचर दोनों को बिगाड़ सकती हैं. रेस्टोरेंट जैसी दाल तड़का बनाना चाहते हैं, तो इन गलतियों से बचना जरूरी है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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Secret To Creamy Dhaba Dal Tadka: गरमा-गरम दाल तड़का, ऊपर से घी की खुशबू और साथ में जीरा राइस... इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. दाल तड़का भारतीय घरों में बनने वाली उन डिशेज में शामिल है, जिसे कम मेहनत में तैयार किया जा सकता है. लेकिन कई बार घर पर बनाई गई दाल में वो स्वाद नहीं आ पाता, जो रेस्टोरेंट की दाल में मिलता है. कभी दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है, कभी फीकी लगती है तो कभी तड़का इतना तेज हो जाता है कि पूरी दाल का स्वाद बदल जाता है.

दरअसल, दाल तड़का बनाते समय छोटी-छोटी गलतियां इसके स्वाद और टेक्सचर दोनों को बिगाड़ सकती हैं. अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसी दाल तड़का बनाना चाहते हैं, तो इन गलतियों से बचना जरूरी है.

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दाल को बिना भिगोए पकाना

जल्दी के चक्कर में कई लोग दाल को सीधे कुकर में डालकर पका देते हैं. इससे दाल कई बार एक जैसी नहीं गलती. कुछ दाने ज्यादा पक जाते हैं तो कुछ थोड़े कच्चे रह जाते हैं. दाल को पकाने से पहले करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक भिगोकर रखने से यह अच्छी तरह फूल जाती है और आसानी से पकती है. इससे दाल का टेक्सचर भी ज्यादा क्रीमी बनता है और वह मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोखती है.


Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक

सिर्फ एक तरह की दाल इस्तेमाल करना

दाल तड़का का स्वाद बढ़ाने के लिए सिर्फ एक दाल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. रेस्टोरेंट स्टाइल स्वाद के लिए कई तरह की दालों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है. आप अरहर, मूंग और मसूर दाल को मिलाकर बना सकते हैं. करीब 2:1:1 के अनुपात में दाल मिलाने से इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो सकते हैं. इससे दाल ज्यादा क्रीमी और स्वादिष्ट बनती है.

दाल पकने से पहले तड़का डाल देना

दाल तड़का में सबसे अहम भूमिका तड़के की होती है, लेकिन इसे सही समय पर डालना भी उतना ही जरूरी है. कई लोग दाल पकाते समय ही उसमें तड़का डाल देते हैं. इससे तड़के की खुशबू और उसका फ्लेवर काफी कम हो सकता है. दाल पूरी तरह पकने के बाद उसे कुछ देर सेट होने दें और फिर ताजा तड़का डालें. गरम दाल पर जब तड़का डाला जाता है, तो घी, जीरा, लहसुन और मसालों की खुशबू अच्छी तरह उभरकर आती है.

लहसुन और मिर्च ज्यादा डालना

तड़का स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा ज्यादा होने पर दाल का असली स्वाद दब सकता है. एक बार के तड़के के लिए करीब 4-5 लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च काफी हो सकती है. तड़के में घी की मात्रा और मसालों का संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है. इससे दाल में मसालों की खुशबू आएगी, लेकिन उनका स्वाद हावी नहीं होगा.


Dal Tadka: कहीं आप भी तो नहीं लगा रहे दाल में गलत तड़का? नोट करें असली ट्रिक

दाल की कंसिस्टेंसी पर ध्यान न देना

अच्छी दाल तड़का न तो इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि वह पेस्ट जैसी लगे और न ही इतनी पतली कि उसका स्वाद फीका लगे. दाल पकाते समय पानी डालने के बाद इसे धीमी आंच पर चलाते रहें, ताकि इसका टेक्सचर क्रीमी और आसानी से डालने लायक रहे. अगर कुछ देर रखने के बाद दाल ज्यादा गाढ़ी हो जाए, तो इसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह मिला सकते हैं. इससे दाल फिर से सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी.

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पुराना या खराब क्वालिटी का घी इस्तेमाल करना

दाल तड़का का स्वाद काफी हद तक उसके तड़के पर निर्भर करता है. ऐसे में घी की क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पुराना या खराब क्वालिटी का घी तड़के में बासी या जली हुई खुशबू दे सकता है, जिससे पूरी दाल का स्वाद खराब हो जाता है. तड़का लगाने के लिए ताजा और अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल करें. अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे तब तक गर्म करें, जब तक इसकी कच्ची महक कम न हो जाए.

बची हुई दाल को ऐसे रखें

अगर दाल बच गई है, तो उसे तुरंत फ्रिज में रखने के बजाय पहले सामान्य तापमान पर थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद एयरटाइट कांच के कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. दोबारा गर्म करते समय जरूरत के हिसाब से थोड़ा गर्म पानी डालें और धीमी आंच पर चलाते हुए गर्म करें. इससे दाल दोबारा क्रीमी हो जाएगी.

दाल तड़का के साथ क्या खाएं?

दाल तड़का को जीरा राइस के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है. इसके अलावा तंदूरी रोटी, गार्लिक नान, प्याज का सलाद और पापड़ भी इसके साथ अच्छे लगते हैं. अगर दाल ज्यादा पक गई है और बहुत गाढ़ी या चिपचिपी हो गई है, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर धीरे से फेंटें. इससे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हद तक ठीक हो सकती है. अगली बार दाल बनाते समय इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो घर पर भी दाल तड़का का स्वाद और टेक्सचर काफी बेहतर बनाया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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