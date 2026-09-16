Easy Home Remedies To Repel Lizards: गर्मी और उमस बढ़ते ही घर की बालकनी में छिपकलियां नजर आना आम बात है. कभी ये दीवार पर दिखाई देती हैं, तो कभी छत या खिड़की के आसपास घूमती नजर आती हैं. बालकनी में रखे गमलों और सामान के पीछे छिपी छिपकली अचानक सामने आ जाए, तो कई लोगों को डर भी लग जाता है. हालांकि, छिपकलियां आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होतीं और घर में मौजूद कीड़े-मकौड़ों को खाकर उनकी संख्या कम करने में मदद करती हैं. फिर भी अगर आप उन्हें बालकनी से दूर रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान उपाय आजमाए जा सकते हैं.

छिपकलियां अक्सर खाने, पानी और गर्म जगह की तलाश में घर के अंदर आती हैं. खिड़की, दरवाजे, दीवार की दरार और छोटी-छोटी जगहों से इनके घर में आने का रास्ता बन जाता है. ऐसे में सिर्फ छिपकली को भगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन वजहों को कम करना भी जरूरी है जिनकी वजह से वह बार-बार बालकनी में आती है.

बालकनी का तापमान और हवा का ध्यान रखें

छिपकलियां अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर पातीं और बाहरी गर्मी पर निर्भर रहती हैं. इसलिए घर के गर्म और आरामदायक कोने उन्हें आकर्षित कर सकते हैं. बालकनी में हवा का सही वेंटिलेशन बनाए रखना मददगार हो सकता है. जहां संभव हो, बालकनी में हवा का आवागमन बनाए रखें. दिन के बहुत गर्म समय में खिड़कियां या दरवाजे बंद रखना भी उपयोगी हो सकता है, खासकर अगर वहां से छिपकलियां अंदर आती हों. आसपास अनावश्यक सामान जमा न होने दें.





तेज खुशबू वाले पौधे लगाएं

कुछ पौधों की तेज खुशबू छिपकलियों को पसंद नहीं आती. पुदीना, यूकेलिप्टस और लेमनग्रास जैसे पौधों को बालकनी में गमलों में लगाया जा सकता है. इन्हें खिड़की, दरवाजे या उन जगहों के पास रखना उपयोगी हो सकता है जहां से छिपकलियां अक्सर आती हैं. इन पौधों से बालकनी में हरियाली और अच्छी खुशबू भी बनी रहती है. हालांकि, किसी भी पौधे को छिपकली भगाने का पक्का समाधान मानने के बजाय इसे दूसरे बचाव के तरीकों के साथ इस्तेमाल करना बेहतर है.

अंडे के छिलके भी रख सकते हैं

बालकनी में अंडे के साफ और सूखे छिलके रखना एक घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. मान्यता है कि छिपकलियां इन्हें देखकर आसपास किसी शिकारी की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकती हैं और उस जगह से दूर रह सकती हैं. इसके लिए अंडे के खाली छिलकों को साफ करके सुखा लें और उन्हें बालकनी के कोनों या संभावित एंट्री पॉइंट के पास रख दें. छिलकों को समय-समय पर बदलते रहें और अगर उनसे बदबू आने लगे, तो उन्हें तुरंत हटा दें.





बालकनी की लाइट पर दें ध्यान

रात में बालकनी की लाइट के आसपास कीड़े जमा होते हैं और यही कीड़े छिपकलियों के लिए भोजन का स्रोत बन सकते हैं. अगर बालकनी में बहुत ज्यादा कीड़े आते हैं, तो वहां छिपकलियां भी नजर आ सकती हैं. बालकनी में ऊर्जा बचाने वाली LED लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही, जरूरत न होने पर लाइट बंद रखें. खिड़की या दरवाजे के आसपास जाली लगाना भी कीड़ों को अंदर आने से रोकने में मदद कर सकता है.

छिपकली के आने का रास्ता करें बंद

अगर बालकनी में छिपकलियां बार-बार आ रही हैं, तो सबसे पहले उनके आने का रास्ता तलाशें. खिड़की के किनारे, दरवाजे के फ्रेम, दीवार की दरार या वेंटिलेशन के आसपास छोटी जगह भी इनके लिए रास्ता बन सकती है. दरारों और गैप को सिलिकॉन सीलेंट से बंद किया जा सकता है. खिड़कियों पर मच्छरदानी या मजबूत जाली लगाने से भी छिपकलियों के साथ कीड़े-मकौड़ों का घर में प्रवेश कम हो सकता है.

बालकनी में गंदगी और सामान जमा न होने दें

गंदगी और बिखरा हुआ सामान छिपकलियों को छिपने की जगह दे सकता है. बालकनी में पड़े पुराने डिब्बे, अखबार, गत्ते या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले सामान को हटाएं. फर्श की नियमित सफाई करें और गमलों के आसपास जमा पत्तियों या कचरे को भी साफ करते रहें. अगर बालकनी में कीड़े कम होंगे, तो छिपकलियों के लिए भोजन भी कम उपलब्ध होगा.

काली मिर्च या मिर्च का स्प्रे

काली मिर्च या लाल मिर्च को पानी में मिलाकर घरेलू स्प्रे तैयार करने का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है. इसे उन जगहों पर हल्का स्प्रे किया जा सकता है जहां छिपकलियां अक्सर दिखाई देती हैं. हालांकि, मिर्च या काली मिर्च का घोल आंखों और त्वचा में जलन पैदा कर सकता है. इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें और संवेदनशील सतहों पर इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.

लहसुन और प्याज की तेज गंध

लहसुन और प्याज की तेज गंध को भी छिपकलियों को दूर रखने के घरेलू उपायों में शामिल किया जाता है. लहसुन की कुछ कलियां या प्याज के टुकड़े उन जगहों के पास रखे जा सकते हैं जहां छिपकलियां आती हैं. हालांकि, इन्हें लंबे समय तक छोड़ने से बदबू या गंदगी हो सकती है. इसलिए इन्हें समय-समय पर बदलना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें :Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

नेफ्थलीन बॉल्स इस्तेमाल करते समय सावधानी

नेफ्थलीन बॉल्स की तेज गंध कई कीड़ों और दूसरे जीवों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन्हें बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना जरूरी है. इन्हें खुले में ऐसी जगह न रखें जहां कोई बच्चा या पालतू जानवर आसानी से पहुंच सके.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक